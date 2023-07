Broadcom-VMware: approvazione provvisoria in UK

Quella di Activision da parte di Microsoft non è l’unica operazione finanziaria sotto la lente della Competition and Market Authority (CMA) del Regno Unito. La decisione finale sembra però già favorevole alle parti. L’autorità antitrust ha infatti approvato provvisoriamente l’acquisizione di VMware da parte di Broadcom, dopo aver esaminato le prove fornite.

Approvazione finale entro il 12 settembre

Al termine dell’indagine preliminare (fase 1), la CMA aveva identificato tre possibili conseguenze negative derivanti dall’acquisizione da 61 miliardi di dollari. Broadcom non ha fornito nessun rimedio entro i successivi cinque giorni, quindi è stata avviata l’indagine approfondita (fase 2).

Dopo aver esaminato le prove consegnate da Broadcom, VMware e altre parti interessate (oltre 250.000 documenti), l’autorità antitrust ha approvato provvisoriamente l’acquisizione, in quanto l’accordo non riduce la concorrenza nel mercato dei componenti hardware per server nel Regno Unito.

La CMA ha chiesto alle parti interessate di inviare le loro osservazioni entro il 9 agosto. La decisione finale verrà comunicata entro il 12 settembre. A differenza della Commissione europea, l’autorità antitrust del Regno Unito dovrebbe approvare l’acquisizione senza imporre il rispetto di determinate condizioni.

Un portavoce di Broadcom ha dichiarato:

Abbiamo sempre creduto che la nostra proposta di acquisizione consentirà alle aziende di accelerare l’innovazione e ampliare la scelta affrontando le sfide tecnologiche più complesse in questa era multi-cloud. Prevediamo dii concludere la transazione nell’anno fiscale 2023.

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti. L’indagine è in corso, quindi non è ancora noto se l’autorità approverà l’acquisizione o deciderà di avviare un procedimento legale per cercare di bloccare l’operazione.