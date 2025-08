Colloquio di lavoro a ChatGPT, Gemini e Claude: chi sarà assunto?

Chi si è mai chiesto come se la caverebbero le intelligenze artificiali più famose in un vero colloquio di lavoro? Non parliamo di test accademici o quiz di logica, ma di una simulazione realistica con domande difficili, situazioni di crisi e la pressione di dimostrare competenze strategiche concrete.

ChatGPT, Claude e Gemini: chi supera il colloquio per un posto da Communication Manager?

Per scoprirlo, basta prendere un annuncio reale, ad esempio per Communication Manager su LinkedIn, e sottoporre ChatGPT, Gemini e Claude a cinque domande che metterebbero in difficoltà anche candidati umani esperti. Sicuramente, tutti e tre hanno capacità impressionanti, ma chi la spunta?

Sfida n° 1: Brand voice

Prima domanda: Ecco un prodotto: una borraccia termica in acciaio satinato con tappo in bambù, ideale per l’estate. Scrivi una descrizione per il sito web e una caption per Instagram, entrambe con tono conversazionale ed emozionale.

ChatGPT produce una risposta solida ma prevedibile. Il tipo di copy che vedi ovunque: tecnicamente corretto, appropriato per il brand, ma privo di quella scintilla che fa fermare lo scroll. È il candidato che fa tutto giusto ma non eccelle in nulla.

Gemini brilla per completezza e focus commerciale. La descrizione del sito include tutti i dettagli necessari: materiali, dimensioni, benefici, mantenendo un tono conversazionale. La caption per Instagram era bilanciata tra informazione e personalità. È il candidato che consegna sempre in tempo e con qualità professionale.

Claude invece punta tutto sulla creatività e l’originalità. Il copy è memorabile, spiritoso, il tipo di testo che si condividerebbe con un amico. Ma c’è un “ma”. Mancano i dettagli pratici cruciali per un sito e-commerce. Bene, ma non benissimo.

Vincitore: Gemini. Ha capito che in ambito commerciale, la creatività deve servire le vendite, non sostituirle.

Sfida n°2: strategia di campagna

Seconda domanda: Stiamo per avviare una collaborazione con un marchio emergente nel mondo della moda sostenibile. Spiegami la tua strategia di comunicazione per questa campagna, partendo dal messaggio centrale fino alle azioni concrete per coinvolgere il pubblico giovane e consapevole a cui ci rivolgiamo.

ChatGPT offre idee creative superficiali senza fondamenta strategiche solide. È come un junior entusiasta che ha molte idee divertenti, ma non sa come trasformarle in risultati di business. Gemini eccelle nell’esecuzione creativa e nella narrazione basata sulla nostalgia, ma con meno profondità strategica.

Claude questa volta fa bingo, con una strategia da agenzia pubblicitaria senior. Non si limita a suggerire idee creative, ma trasforma la collaborazione in una soluzione per problemi reali di chi ha a cuore la moda eco-friendly. Ha suddiviso i destinatari in gruppi con esigenze diverse, ha definito messaggi chiave efficaci e li ha adattati a diversi canali e situazioni.

Vincitore: Claude. dimostra di pensare come un strategist, non solo come un copywriter.

Sfida 3°: Adattamento per più canali

Terza domanda: Come adatteresti il messaggio della stessa campagna per email, TikTok e cartellonistica in negozio?

ChatGPT dà risposte concise ma generiche. Il tipo di adattamento superficiale che considera i canali come semplici formati diversi invece che ecosistemi unici. Gemini mantiene il focus sulla narrazione, ma rimane vago sui dettagli tattici specifici di ogni canale. Claude tratta ogni canale come un ecosistema di conversione distinto. Considera la psicologia specifica dell’audience su ogni piattaforma, i tempi di attenzione diversi, i comportamenti d’acquisto. Crea call-to-action specifiche e pensa al customer journey dall’inizio alla fine.

Vincitore: Claude. Dimostra una comprensione profonda e raffinata del marketing su più canali.

Sfida n° 4: Evoluzione della brand voice

Quarta domanda: Stiamo cercando di rinnovare il nostro tone of voice: vogliamo restare leggeri e brillanti, ma con un taglio più autorevole, come procederesti? .

ChatGPT propone un piano semplice, ma manca di una strategia concreta per l’implementazione e non definisce metriche per misurarne il successo. Gemini rielabora in modo interessante i pilastri del brand, ma adotta un tono troppo rigido, con poca flessibilità. Claude punta sull’autorevolezza e sulla leadership, trascurando però in parte il tono giocoso attuale. Tuttavia, è l’unico a proporre un approccio guidato dai dati.

Vincitore: Claude (con riserva). Nessuno ha affrontato completamente la validazione con i clienti, elemento cruciale per un rebrand reale.

Sfida n° 5: gestione della crisi

Quinta domanda: Immagina un ritardo nelle spedizioni proprio prima del lancio di un prodotto importante. Cosa scriveresti ai clienti via email e Instagram per comunicare l’imprevisto mantenendo il tono positivo e on-brand?

ChatGPT offre più stile che sostanza. Dà priorità al tono più della credibilità operativa. In una crisi reale, questo approccio potrebbe danneggiare la fiducia del brand. Gemini è più professionale, ma manca l’aspetto emozionale necessario in situazioni delicate.

Claude è capace di trasformare un problema in un’occasione per rafforzare l’immagine dell’azienda. Trova il modo giusto di raccontare la storia, usa tutti i canali disponibili e mantiene un tono perfetto. Sa gestire la crisi come un esperto di comunicazione. Invece di nascondersi o fare scaricabarile, protegge la reputazione dell’azienda e allo stesso tempo aumenta la fiducia degli utenti. Quello che poteva essere un disastro per il brand è diventato una dimostrazione di trasparenza e professionalità.

Vincitore: Claude. Risposta da manuale.

Il pensiero strategico, la discriminante

Quello che emerge è la differenza tra eseguire compiti e pensare strategicamente. ChatGPT e Gemini eccellono in task specifici, come copy per prodotti, hook per i social media, contenuti ben strutturati, ma Claude dimostra capacità di leadership intellettuale.

Considera il contesto business più ampio, le implicazioni a lungo termine, l’esperienza completa del cliente. Pensa come un senior manager che deve bilanciare creatività, strategia e risultati misurabili. Questa differenza è cruciale nel mondo del lavoro reale. I junior eseguono brief, i senior capiscono perché esistono quei brief e come migliorarli.

Un aspetto sorprendente di Claude inoltre, è la capacità di mostrare empatia, trasformandola in vantaggio comunicativo. Chiaramente, è una simulazione, ma incredibilmente convincente.