Claude 4 è arrivato, l'AI di Anthropic batte tutti nel coding

Claude 4 is in the air… e lo stavamo aspettando. Solo ieri erano emersi i primi indizi dell’imminente lancio dei nuovi modelli di Anthropic, Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4. I loro nomi erano apparsi in un file di configurazione pubblicato sul sito ufficiale. La scoperta lasciava intuire un annuncio ormai vicino, e infatti, non abbiamo dovuto attendere a lungo: Anthropic ha appena confermato ufficialmente il rilascio.

Il lancio di Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4

Sì, Anthropic stava davvero per dare il benvenuto a nuovi potenti modelli AI. “Claude Opus 4 e Sonnet 4 sono modelli ibridi che offrono due modalità: risposte quasi istantanee e riflessione profonda per ragionamenti più approfonditi“, ha spiegato l’azienda sul suo blog. “I piani Claude Pro, Max, Team ed Enterprise includono entrambi i modelli e la riflessione profonda, mentre Sonnet 4 è disponibile anche per gli utenti gratuiti“, ha aggiunto, e quindi accontenterà tutti i tipi di pubblico.

Secondo i primi dati diffusi da Anthropic, i nuovi modelli superano concorrenti come Gemini 2.5 Pro di Google e GPT-4.1 di OpenAI.

Claude 4 tagliato per il coding?

Per Anthropic, la capacità di coding del modello Claude Opus 4 è semplicemente la migliore al mondo. Come ha dichiarato Mike Krieger, Chief Product Officer di Anthropic, a Reuters, Rakuten (uno dei loro client), ha utilizzato Opus 4 per programmare quasi sette ore. Inoltre, un ricercatore di Anthropic ha configurato il modello di intelligenza artificiale per giocare 24 ore a Pokémon.

Si tratta di risultati importanti, se si considera che l’uso dell’intelligenza artificiale per il coding è attualmente al centro dell’attenzione di tutti gli specialisti del settore, da OpenAI ad Amazon, senza dimenticare Anthropic e il suo agente AI Claude Code.

Claude 4 Sonnet, dal canto suo, pur non avendo le capacità di Opus 4 nel lavorare su compiti complessi, è una versione più compatta di quest’ultimo e “offre un mix ottimale di capacità e praticità“.