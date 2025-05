Claude Sonnet 4 e Opus 4, spuntano i nuovi modelli AI di Anthropic

Quattro mesi dopo il lancio del suo ultimo modello, Claude 3.7 Sonnet, il noto leaker Tibor Blaho ha condiviso ieri su X un file interno di Anthropic, poi rilanciato da Bleeping Computer. Si legge in nero e verde “Claude 4 is here“, poi “Try Claude Sonnnet 4 or Claude Opus 4 Today“.

Claude Sonnet 4 e Opus 4 di Anthropic esistono già?

Queste frasi non sono di per sé codice, ma stringhe destinate a un’interfaccia di prova, a un ambiente dimostrativo o addirittura a uno strumento interno riservato ai team di sviluppo. Ma ci sono pochi dubbi sul loro significato: Anthropic sta per rilasciare i suoi nuovi modelli.

La schermata mostra anche che sono state aggiunte alcune salvaguardie: “Not intended for production use“, seguito da “Subject to strict rate limits“. Per chi non lo sapesse, questo dimostra che i nuovi modelli AI non hanno ancora raggiunto la fase di distribuzione e che il loro uso rimane limitato. La classica firma di un prodotto in fase di test, pronto per essere utilizzato, ma non ancora abbastanza maturo per essere disponibile al grande pubblico.

Un altro dettaglio interessante sono i ripetuti riferimenti al binomio Sonnet/Opus. Ciò significa che Anthropic continuerà certamente a offrire una gamma di modelli differenziati. Uno più veloce e ottimizzato (Sonnet) e un altro più pesante e potente, destinato a un uso intensivo (Opus).

Un’intelligenza artificiale che pensa ad alta voce?

Ma ci sono anche altri dettagli che attirano l’attenzione: “show_raw_thinking” e “show_raw_thinking_mechanism“. Due opzioni che permettono di sbirciare nelle viscere del modello quando sta ragionando. Non per vedere cosa dice, ma per capire come arriva a dire quello che dice, mostrando le fasi interne della sua elaborazione delle informazioni.

Questo è il caso di Gemini nella versione 2.5 flash o 2.5 Pro, che offre questa funzionalità. Su questo punto, Google e Anthropic sembrano essere sulla stessa strada: rendere più trasparenti e facili da controllare i processi interni dei loro modelli.

Per il momento, Anthropic non ha confermato la notizia e potrebbe non farlo per diverse settimane. Tuttavia, è probabile che alcune informazioni succose saranno rivelate questa sera alle 19.30, poiché l’azienda ha organizzato un evento chiamato “Code with Claude“, che si terrà in diretta oggi pomeriggio.