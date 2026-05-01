Trimestrale Apple: entrate record con le vendite degli iPhone

Ennesima trimestrale positiva per Apple sotto la guida di Tim Cook (che lascerà il posto a John Ternus dal 1 settembre). L’azienda di Cupertino ha registrato entrate per circa 111,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale terminato il 28 marzo, ovvero il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il contribuito maggiore è arrivato dalle vendite degli iPhone, nonostante le difficoltà associate alla catena di approvvigionamento.

Quasi 57 miliardi dalle vendite degli iPhone

A differenza di Google, le entrate principali di Apple provengono dalla vendita dei prodotti (circa 80,2 miliardi di dollari). Il 71% (circa 57 miliardi) deriva dagli iPhone. Rispetto allo stesso periodo del 2025 c’è stato un aumento del 22%. È un dato molto positivo, considerati i problemi relativi alla fornitura dei componenti hardware, in particolare delle memorie (DRAM e flash). Tim Cook ha dichiarato:

Oggi Apple è orgogliosa di annunciare il suo miglior trimestre di marzo di sempre con un fatturato di 111,2 miliardi di dollari e una crescita a doppia cifra in ogni segmento geografico. Gli iPhone hanno raggiunto un record di fatturato nel trimestre di marzo, grazie alla straordinaria domanda per la gamma iPhone 17.

Il CEO ha sottolineato che sono aumentati i costi per i chip di memoria. Al momento sono stati compensati dalle scorte accumulate, ma potrebbero diventare insostenibili nel prossimo trimestre. Ciò comporterà inevitabilmente un incremento dei prezzi finali per i futuri iPhone 18.

Molto positivo anche il dato relativo ai Mac. Le entrate sono aumentate del 6% (da circa 7,95 a 8,4 miliardi di dollari). Il contributo del nuovo MacBook Neo (che ha ricevuto un’ottima accoglienza in tutto il mondo) è minimo perché è stato annunciato il 4 marzo, ma si vedrà sicuramente nel prossimo trimestre.

Cook ha spiegato che le vendite di Mac mini e Mac Studio sono aumentate perché i due dispositivi vengono utilizzati per eseguire modelli e agenti AI, come OpenClaw (alcune configurazioni sono sold out negli Stati Uniti). Sotto la guida di John Ternus verranno annunciate nuove categorie di prodotti.