Samsung Galaxy A56: il migliore mid range per rapporto prestazioni prezzo

Anche tu vuoi acquistare un mid range per avere uno smartphone dalle buone prestazioni senza doverlo strapagare? Se non hai ancora trovato l’offerta giusta dai un’occhiata a questa che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul mitico Samsung Galaxy A56 a soli 307,90 euro, invece che 549 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque oggi avrai la possibilità di risparmiare una cosa come 241 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 107,63 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A56: super a questo prezzo

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra il Samsung Galaxy A56 è uno dei migliori acquisti che puoi fare per uno smartphone medio gamma. Offre ottime prestazioni, ha uno scomparto fotografico niente male e una grande autonomia. Pesa 198 grammi, ha uno spessore di 7,4 mm e la certificazione IP67 per resistere all’acqua e alla polvere. Gode di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Il processore a bordo è un Exynos 1580 e viene supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Mentre il sistema operativo è un Android 15 con interfaccia ONE UI 7. È dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 12 MP. La batteria ha una capacità da 5000 mAh e si ricarica rapidamente con una potenza da 45 W.

Sicuro sicuramente un best buy. Quindi non aspettare che sia troppo tardi e l’offerta scada. Vai all’istante su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 a soli 307,90 euro, invece che 549 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.