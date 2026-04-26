Nuovi prodotti Apple in arrivo sotto la guida di John Ternus

John Ternus prenderà il comando di Apple a partire dal 1 settembre 2026. Tim Cook lascerà in eredita un’azienda da 4.000 miliardi di dollari e un numero elevato di prodotti già in sviluppo. Tutti condivideranno la nuova Siri e altre funzionalità di intelligenza artificiale, un settore in cui l’azienda di Cupertino deve ancora recuperare il gap dai principali concorrenti.

iPhone pieghevole come antipasto

Ternus sarà ovviamente presente alla WWDC 2026 (8-12 giugno), quando verrà annunciata la versione di Siri potenziata con i modelli Gemini di Google. A metà settembre presenterà direttamente uno dei prodotti più attesi, ovvero il primo iPhone pieghevole (il nome potrebbe essere iPhone Fold o iPhone Ultra). In veste di Vice Presidente Senior del gruppo Hardware Engineering ha supervisionato lo sviluppo dello smartphone e in veste di CEO lo mostrerà al mondo.

Con il lancio dell’iPhone pieghevole debutterà quindi una nuova categoria di prodotti Apple. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha elencato altre 9 categorie in arrivo nei prossimi anni sotto la guida di John Ternus (durante il mandato di Tim Cook sono state introdotte solo tre categorie principali: Apple Watch nel 2015, AirPods nel 2016 e Vision Pro nel 2024).

Tre prodotti saranno destinati alla smart home. Apple annuncerà uno smart display da 7 pollici che può essere collegano alla base con altoparlanti integrati o fissato al muro. Ci saranno un nuovo sistema operativo con Siri e il riconoscimento facciale per la personalizzazione.

Una versione più grande (9 pollici) avrà invece un braccio robotico che potrà essere sfruttato per seguire l’utente. È previsto infine un dispositivo per la sicurezza domestica (una videocamera o un sensore con fotocamera).

Tre prodotti saranno indossabili. Apple ha avviato lo sviluppo di smart glass con fotocamere e Siri simile ai Ray-Ban Meta. Altri due dispositivi attesi sono gli AirPods con fotocamera e un ciondolo di forma circolare con fotocamera. Le immagini dell’ambiente circostante verranno inviate a Siri.

Dopo l’iPhone pieghevole arriverà il MacBook Pro con schermo OLED touch (entro fine 2026 o inizio 2027). Tra il 2028 e il 2030 è previsto il lancio degli occhiali per la realtà aumentata. Infine dovrebbe essere annunciato un iPad pieghevole da 20 pollici, ma ci sono molti dubbi su questo dispositivo (potrebbe essere solo un esperimento che non vedrà mai la luce).