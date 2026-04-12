Apple smart glass con AI nel 2027 per sfidare Meta

Durante la WWDC 2026 verrà finalmente annunciata la nuova Siri che sfrutta un modello Gemini (e sarà possibile accedere a diversi chatbot di terze parti). La versione potenziata dell’assistente digitale verrà integrata in vari prodotti. Uno di essi sono gli smart glass che Apple dovrebbe annunciare entro fine 2026 o inizio 2027.

Occhiali smart senza display con Siri

Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) conferma quanto riportato quasi un anno fa. Apple vuole sfidare Meta nel mercato degli smart glass con un modello senza schermo. Circa 10 anni anni, l’azienda di Cupertino ha creato il Vision Products Group per sviluppare tre prodotti: un visore per la realtà aumentata collegato all’iPhone, un visore per la realtà mista e smart glass per la realtà aumentata.

Dovevano arrivare sul mercato tra il 2020 e il 2022, ma alla fine è stato commercializzato solo il Vision Pro nel 2024 (con risultati piuttosto deludenti). Il primo dispositivo è stato cancellato, mentre gli occhiali AR sono ancora lontani. Apple ha successivamente aggiunto all’elenco gli smart glass senza display, come i Ray-Ban Meta. In base alla roadmap attuale dovrebbero essere annunciati entro fine 2026 o inizio 2027. Le vendite sono previste a partire dal 2027.

Tra le funzionalità ci sono cattura di foto e video, gestione delle telefonate, ascolto delle notifiche, riproduzione musicale e interazione vocale tramite Siri 2.0 (che arriverà con iOS 27). A differenza di Meta, che usa montature di EssilorLuxottica, Apple progetterà gli occhiali in casa. Il materiale usato è l’acetato, invece della plastica standard.

Al momento sono in test quattro design: montatura rettangolare di grandi dimensioni che ricorda i Ray-Ban Wayfarer, montatura rettangolare più sottile simile agli occhiali indossati da Tim Cook, montatura ovale o circolare più grandi, montatura ovale o circolare più piccola. La lente della fotocamera avrà una forma ovale. Ovviamente verrà utilizzato un chip Apple. Non è noto se ci saranno versioni con display. Per gli occhiali AR si dovrà attendere il 2030.