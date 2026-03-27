Accesso ai chatbot di terze parti da Siri con iOS 27

Apple annuncerà la nuova versione di Siri durante il WWDC 2026 (8-12 giugno). L’assistente personale sfrutterà un modello Gemini di Google e sarà disponibile anche un’app dedicata. Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg) ha svelato un’altra importante novità: Siri potrà accedere a qualsiasi chatbot di terze parti, non solo a ChatGPT come avviene oggi.

Come funziona l’integrazione dei chatbot in Siri

Due anni fa, Apple ha sottoscritto un accordo con OpenAI per consentire agli utenti di usare ChatGPT quando Siri non è in grado di rispondere a domande complesse. Questa partnership esclusiva terminerà con iOS 27. Le fonti di Mark Gurman hanno rivelato che Siri potrà accedere a qualsiasi chatbot di terze parti, se è stata installata la relativa app. Le loro capacità verranno sfruttate anche dalle funzionalità AI di Apple Intelligence.

Se ad esempio sono state installate le app di Gemini, Claude, Meta AI, Copilot, Perplexity, Alexa o Grok, l’utente potrà inviare le query a questi chatbot dall’interno di Siri. Ciò sarà possibile grazie ad un nuovo sistema chiamato Extensions. Gli utenti potranno scegliere quale servizio AI attivare/disattivare attraverso un menu nelle impostazioni di Siri e Apple Intelligence in iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27.

Se l’app del chatbot di terze parti non è installata verrà aperta una nuova sezione dedicata di App Store. Ciò permetterà all’azienda di Cupertino di incrementare anche i guadagni derivanti dagli abbonamenti sottoscritti dagli utenti. Non è chiaro però se nella suddetta sezione dello store ci saranno tutte le app dei chatbot o solo quelle che hanno ottenuto l’approvazione.

Prima di scegliere OpenAI come partner, Apple aveva valutato diverse alternative. A partire da iOS 27, ChatGPT non sarà più l’unico chatbot di terze parti. La soluzione implementata tramite le “estensioni” consente di aggiungere rapidamente altri servizi AI senza la necessità di avviare lunghe discussioni con i provider.