Google Pixel 10 Pro da 256GB al minimo storico su Amazon (-34%)

Oggi ti segnaliamo una promozione spettacolare per avere uno smartphone eccezionale da tutti i punti di vista e che potrai pagarlo molto meno del suo prezzo. Stiamo parlando del mitico Google Pixel 10 Pro che oggi su Amazon puoi avere a 794 euro, invece che 1.199 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero e non ci sono errori. Con lo sconto del 34% applicato sul prezzo di listino poi risparmiare la bellezza di 405 euro sul totale. In più potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Google Pixel 10 Pro oggi non è da farselo scappare

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo in questo momento il Google Pixel 10 Pro è uno dei migliori smartphone di fascia alta che puoi acquistare. È dotato di un bellissimo display OLED con tecnologia LTPO da 6,3 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con luminosità di 2200 nit. Pesa 207 grammi, ha uno spessore di 8,6 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

A bordo troviamo il potente processore Google Tensor G5 con 16 GB di RAM che spingono fortissimo sull’acceleratore e il sistema operativo Android 16, che risulta estremamente fluido e veloce. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e fotocamera frontale per selfie da 42 MP per scatti eccellenti in qualsiasi condizione di luce. È dotato anche di un’ottima batteria con capacità da 4870 mAh dotato di ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

Una promozione molto interessante da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro a 794 euro, invece che 1.199 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.