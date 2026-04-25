 Xiaomi 15T Pro da 256GB: un top gamma a prezzo sgretolato
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Xiaomi 15T Pro da 256GB: un top gamma a prezzo sgretolato

Lo Xiaomi 15T Pro da 256GB offre ottime prestazioni, garantisce una grande autonomia e una ricarica veloce, e oggi risparmi più di 250€.
Xiaomi 15T Pro da 256GB: un top gamma a prezzo sgretolato
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Lo Xiaomi 15T Pro da 256GB offre ottime prestazioni, garantisce una grande autonomia e una ricarica veloce, e oggi risparmi più di 250€.

Se vuoi uno smartphone top di gamma senza dover spendere un patrimonio approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando e fai il colpaccio. Fiondati su Amazon e potrai mettere del tuo carrello lo Xiaomi 15T Pro da 256 GB a 548,10 euro, invece che 799,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino, anche se su eBay non viene segnalato, lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi e potrai renderti conto quindi che grazie a questo doppio sconto risparmi oltre 251 euro. In più puoi decidere di pagarlo in tre comode rate da 191 euro circa a interessi zero con Klarna.

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Xiaomi 15T Pro a questo prezzo è un best buy

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questo prezzo lo Xiaomi 15T Pro è un best buy assoluto ed è difficile trovare di meglio. Partendo dal design possiamo notare un design più squadrato e robusto con un peso di 210 grammi, uno spessore di 8 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Ha poi un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate da 144 Hz.

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Il potente processore MediaTek Dimensity 9400 Plus supportato da 12 GB di RAM ti permetterà di fare praticamente qualsiasi cosa senza compromessi. Ci sono poi 256 GB di memoria interna e gode di una grande batteria con capacità da 5500 mAh dotata di ricarica cablata da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Mentre lo scomparto fotografico è composto da una fotocamera principale posteriore con teleobiettivo da 50 MP e ultra grandangolare da 12 MP. Le lenti Leica Summilux fanno la vera differenza rendendo ogni scatto magico.

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Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e ci sono veramente poche unità disponibili a questa cifra. Quindi prima che tutto sparisca nel nulla vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi 15T Pro da 256 GB a 548,10 euro, invece che 799,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai in pochi giorni senza pagare nient’altro.

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Pubblicato il 25 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
25 apr 2026
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