I nuovi Honor 600 sembrano iPhone 17 Pro, ma costano meno

Basta guardare l’Honor 600 Pro da dietro… tripla fotocamera disposta nello stesso modo, flash nella stessa posizione, persino il colore arancione ricorda l’ultimo iPhone. Non è una vaga ispirazione. È una copia bella e buona, ma con Android. Honor li chiama flagship accessibili. Insomma, l’ideale per chi vuole un telefono dall’aspetto di un iPhone 17 Pro, senza pagare il prezzo di un iPhone 17 Pro.

Le specifiche dei nuovi Honor 600 e 600 Pro

Due modelli. L’Honor 600 parte da 649,90 euro e usa il chip Snapdragon 7 Gen 4, fascia media, non flagship. L’Honor 600 Pro a 999,90 euro monta lo Snapdragon 8 Elite, il chip flagship Qualcomm dell’anno scorso, e aggiunge il teleobiettivo 3,5x e la ricarica wireless.

Entrambi hanno uno schermo OLED da 6,57 pollici, batteria da 6.400 mAh (7.000 mAh nelle versioni asiatiche), ricarica cablata da 80 W e certificazione IP69K, un rating più severo che include test con getti d’acqua ravvicinati, non solo immersione.

Il Pro costa circa quanto un iPhone 17 base in Europa, ma diverse centinaia di euro in meno rispetto ai modelli 17 Pro a cui è chiaramente ispirato.

Honor non è nuova a questo tipo di operazione. L’anno scorso, l’Honor 500 si ispirava all’iPhone Air, ma era uscito solo in Asia. I modelli 600 arrivano in Europa da oggi, e il confronto è inevitabile.

L’Honor 600 standard è leggermente più discreto perché ha solo due fotocamere posteriori. Il Pro è la copia più sfacciata, la disposizione della tripla fotocamera è praticamente identica a quella dell’iPhone 17 Pro. Se si mostra a qualcuno da lontano, non noterà la differenza.

Per chi ha senso

A chi piace il design dell’iPhone 17 Pro, ma preferisce Android, o semplicemente non vuole spendere 1.199 euro o più, l’Honor 600 Pro a 999,90 euro offre un aspetto simile, con specifiche competitive. Non è un iPhone sotto alcun aspetto funzionale, è Android con MagicOS, ecosistema diverso, integrazione diversa. Ma se il design è il fattore decisivo, Honor ha fatto il lavoro di copia con una precisione che rasenta l’omaggio.