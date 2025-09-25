Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre

Qualcomm ha deciso di alzare l’asticella. Il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 non è solo un aggiornamento, è una dichiarazione d’intenti. Il nome, svelato in un post sul blog, rompe con la numerazione tradizionale per sottolineare un cambio di passo netto. Questo SoC sarà il cuore pulsante dei prossimi smartphone Android di fascia alta, e promette prestazioni mai viste prima.

Qualcomm annuncia il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5: CPU Oryon e NPU Hexagon

Il cuore pulsante del nuovo chip è la CPU Oryon di terza generazione, con due core principali fino a 4,6 GHz e sei core performanti fino a 3,62 GHz. Qualcomm parla di un’efficienza energetica migliorata del 35%, che si traduce in un SoC complessivamente più efficiente del 16%. La NPU Hexagon, dedicata all’intelligenza artificiale, è ora il 37% più veloce e consuma meno. Grazie allo Snapdragon Sensing Hub, il chip può apprendere e adattarsi all’utente nel tempo, offrendo esperienze AI sempre più personalizzate.

Gaming e grafica

La GPU Adreno aggiornata promette un incremento del 23% nelle prestazioni di gioco, con una riduzione del 20% nel consumo energetico. Un equilibrio perfetto tra potenza e autonomia.

Video ottimizzati fotogramma per fotogramma

C’è una novità interessante per chi fa video: il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 usa l’intelligenza artificiale per migliorare ogni singolo fotogramma mentre si registra. Praticamente fa tutto da solo, regola la messa a fuoco, l’esposizione e i colori in tempo reale, anche se ci si sta muovendo. Il risultato sono video che sembrano fatti da un professionista, senza smanettare con le impostazioni.

Latenza dimezzata con il modem X85

Il modem Snapdragon X85, già annunciato in precedenza, è integrato nel chip e offre una latenza di gioco inferiore del 50% grazie al Wi-Fi ottimizzato con AI. Un vantaggio concreto per chi gioca online e vuole reattività immediata.