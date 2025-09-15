 Qualcomm conferma lo Snapdragon 8 Elite Gen 5
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Qualcomm conferma lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm ha comunicato che il nuovo chip di fascia alta si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5 per indicare meglio la generazione successiva.
Qualcomm conferma lo Snapdragon 8 Elite Gen 5
Tecnologia
Qualcomm ha comunicato che il nuovo chip di fascia alta si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5 per indicare meglio la generazione successiva.
Qualcomm

Da alcune settimane circolano indiscrezioni sul nuovo SoC di Qualcomm che verrà annunciato durante l’evento del 23-25 settembre alle Hawaii. L’azienda californiana ha confermato il nome del chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tra i primi smartphone ad integrarlo ci saranno gli Xiaomi 17.

Perché verrà usato nome diverso?

Qualcomm ha cambiato più volte la nomenclatura usata per i suoi processori. In passato ha indicato i vari chip con tre numeri (un numero più alto significava maggiori prestazioni). Successivamente ha scelto un singolo numero. La serie dei SoC top di gamma è Snapdragon 8. Il primo modello è stato Snapdragon 8 Gen 1 (novembre 2021).

Nei mesi seguenti sono arrivati Snapdragon 8+ Gen 1 (maggio 2022), Snapdragon 8 Gen 2 (novembre 2022), Snapdragon 8 Gen 3 (ottobre 2023), Snapdragon 8s Gen 3 (marzo 2024) e Snapdragon 8s Gen 4 (aprile 2025). Un nuovo cambio di nome è stato introdotto con lo Snapdragon 8 Elite (ottobre 2024). Durante l’evento del 23-25 settembre era previsto il lancio dello Snapdragon 8 Elite 2. Qualcomm ha invece confermato che il nuovo chip si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Apparentemente sembra che siano state saltate le precedenti generazioni. In realtà, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è la quinta generazione del SoC dopo Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite. Il suffisso Gen 5 indica più chiaramente agli utenti che si tratta di un chip migliore dello Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm poteva quindi eliminare il suffisso Elite. Invece ha deciso di lasciarlo per indicare la principale differenza rispetto agli altri chip della Snapdragon 8, ovvero l’uso della CPU Oryon al posto della precedente Kryo. Si tratta in particolare della seconda generazione (la prima è integrata nei chip Snapdragon X per i Copilot+ PC).

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 verrà utilizzato nei nuovi smartphone Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Max. Il produttore cinese ha quindi deciso di saltare la serie Xiaomi 16. Il motivo sembra piuttosto chiaro: sfidare gli iPhone 17 di Apple.

Fonte: Qualcomm

Pubblicato il 15 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve

iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve
Rolling Stone contro Google: scoppia la guerra sui riassunti AI

Rolling Stone contro Google: scoppia la guerra sui riassunti AI
Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon

Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon
Nuovi prodotti Apple in arrivo dopo iPhone 17

Nuovi prodotti Apple in arrivo dopo iPhone 17
iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve

iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve
Rolling Stone contro Google: scoppia la guerra sui riassunti AI

Rolling Stone contro Google: scoppia la guerra sui riassunti AI
Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon

Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon
Nuovi prodotti Apple in arrivo dopo iPhone 17

Nuovi prodotti Apple in arrivo dopo iPhone 17
Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 set 2025
Link copiato negli appunti