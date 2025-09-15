Qualcomm conferma lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

Da alcune settimane circolano indiscrezioni sul nuovo SoC di Qualcomm che verrà annunciato durante l’evento del 23-25 settembre alle Hawaii. L’azienda californiana ha confermato il nome del chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tra i primi smartphone ad integrarlo ci saranno gli Xiaomi 17.

Perché verrà usato nome diverso?

Qualcomm ha cambiato più volte la nomenclatura usata per i suoi processori. In passato ha indicato i vari chip con tre numeri (un numero più alto significava maggiori prestazioni). Successivamente ha scelto un singolo numero. La serie dei SoC top di gamma è Snapdragon 8. Il primo modello è stato Snapdragon 8 Gen 1 (novembre 2021).

Nei mesi seguenti sono arrivati Snapdragon 8+ Gen 1 (maggio 2022), Snapdragon 8 Gen 2 (novembre 2022), Snapdragon 8 Gen 3 (ottobre 2023), Snapdragon 8s Gen 3 (marzo 2024) e Snapdragon 8s Gen 4 (aprile 2025). Un nuovo cambio di nome è stato introdotto con lo Snapdragon 8 Elite (ottobre 2024). Durante l’evento del 23-25 settembre era previsto il lancio dello Snapdragon 8 Elite 2. Qualcomm ha invece confermato che il nuovo chip si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Apparentemente sembra che siano state saltate le precedenti generazioni. In realtà, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è la quinta generazione del SoC dopo Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite. Il suffisso Gen 5 indica più chiaramente agli utenti che si tratta di un chip migliore dello Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm poteva quindi eliminare il suffisso Elite. Invece ha deciso di lasciarlo per indicare la principale differenza rispetto agli altri chip della Snapdragon 8, ovvero l’uso della CPU Oryon al posto della precedente Kryo. Si tratta in particolare della seconda generazione (la prima è integrata nei chip Snapdragon X per i Copilot+ PC).

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 verrà utilizzato nei nuovi smartphone Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Max. Il produttore cinese ha quindi deciso di saltare la serie Xiaomi 16. Il motivo sembra piuttosto chiaro: sfidare gli iPhone 17 di Apple.