Tech Week: questo powerbank da 10.000 mAh è tra i migliori affari

Approfitta di questa offerta della Tech Week su Amazon e non ti succederà più di rimanere con lo smartphone scarico o con la batteria del tablet ridotta all’1% sul più bello mentre guardi la tua serie preferita. È quella dedicata al powerbank da 10.000 mAh del marchio VEEKTOMX, proposto oggi con uno sconto del 39% rispetto al listino in occasione dell’evento promozionale che ha appena preso il via.

Mai più senza: powerbank da 10.000 mAh in sconto

Come si legge nella descrizione completa supporta le tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, ha in dotazione tre porte diverse (due USB-C e una USB-A) che possono funzionare anche in contemporanea, arriva a erogare una potenza di 22,5 W ed è compatibile con tutti i dispositivi in circolazione. Non manca nemmeno un piccolo e pratico display LED che visualizza la percentuale di autonomia residua. È sottile e lo puoi portare con te ovunque: in borsa, nello zaino e persino in tasca, senza alcun problema quando è il momento di salire in aereo.

Lo puoi comprare al prezzo stracciato di 14,31 euro, davvero una sciocchezza considerando tutti i suoi punti di forza: design, capacità di immagazzinare un grande quantitativo di energia e soprattutto di ricaricare i tuoi dispositivi quando rimani a secco. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Se lo ordini adesso, entro domani sarà a casa tua (con la consegna gratis se hai l’abbonamento Prime).

In collaborazione con Razer, l’e-commerce propone una nuova iniziativa pensata per la Tech Week. Le promozioni saranno online fino al 28 aprile e comprendono sconti su monitor, periferiche PC, aspirapolvere smart e gadget tecnologici.