 Tech Week: questo powerbank da 10.000 mAh è tra i migliori affari
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Tech Week: questo powerbank da 10.000 mAh è tra i migliori affari

Mai più a secco con il powerbank VEEKTOMX: è in forte sconto su Amazon nella prima giornata dell'evento Tech Week, non lasciartelo sfuggire.
Tech Week: questo powerbank da 10.000 mAh è tra i migliori affari
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Mai più a secco con il powerbank VEEKTOMX: è in forte sconto su Amazon nella prima giornata dell'evento Tech Week, non lasciartelo sfuggire.

Approfitta di questa offerta della Tech Week su Amazon e non ti succederà più di rimanere con lo smartphone scarico o con la batteria del tablet ridotta all’1% sul più bello mentre guardi la tua serie preferita. È quella dedicata al powerbank da 10.000 mAh del marchio VEEKTOMX, proposto oggi con uno sconto del 39% rispetto al listino in occasione dell’evento promozionale che ha appena preso il via.

Compra il powerbank in offerta

Mai più senza: powerbank da 10.000 mAh in sconto

Come si legge nella descrizione completa supporta le tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, ha in dotazione tre porte diverse (due USB-C e una USB-A) che possono funzionare anche in contemporanea, arriva a erogare una potenza di 22,5 W ed è compatibile con tutti i dispositivi in circolazione. Non manca nemmeno un piccolo e pratico display LED che visualizza la percentuale di autonomia residua. È sottile e lo puoi portare con te ovunque: in borsa, nello zaino e persino in tasca, senza alcun problema quando è il momento di salire in aereo.

Le caratterisiche del powerbank da 10.000 mAh del marchio VEEKTOMX

Lo puoi comprare al prezzo stracciato di 14,31 euro, davvero una sciocchezza considerando tutti i suoi punti di forza: design, capacità di immagazzinare un grande quantitativo di energia e soprattutto di ricaricare i tuoi dispositivi quando rimani a secco. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Se lo ordini adesso, entro domani sarà a casa tua (con la consegna gratis se hai l’abbonamento Prime).

VEEKTOMX Power Bank 10000mAh 22,5W PD3.0 QC 3.0 Powerbank Mini USB C Caricabatteria Portatile Ricarica Rapida con Display a LED Compatibile con iPhone Huawei Xiaomi Tablets ecc. (Nero)

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14,3123,52€-39%
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In collaborazione con Razer, l’e-commerce propone una nuova iniziativa pensata per la Tech Week. Le promozioni saranno online fino al 28 aprile e comprendono sconti su monitor, periferiche PC, aspirapolvere smart e gadget tecnologici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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