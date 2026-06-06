ENGIE punta sull'energia personalizzata e blocca il prezzo per 12 mesi

C’è chi vuole una bolletta sempre uguale, chi preferisce seguire il mercato e chi consuma così tanto da cercare la tariffa più conveniente possibile. La verità? Non esiste un’offerta energetica perfetta per tutti. È proprio da questa idea che parte ENGIE, proponendo soluzioni diverse in base alle abitudini di consumo delle famiglie italiane. L’obiettivo non è soltanto fornire luce e gas, ma aiutare ogni cliente a trovare il modo più adatto di gestire l’energia in casa.

ENGIE: non solo luce e gas

Per chi preferisce sapere in anticipo quanto pagherà l’energia nei prossimi mesi, la scelta può ricadere sulle offerte a prezzo fisso. In questo modo il costo della materia energia resta invariato per 12 mesi, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato. Una soluzione particolarmente apprezzata da chi desidera maggiore serenità nella gestione del budget familiare e vuole evitare sorprese in bolletta. Ci sono invece utenti che preferiscono cogliere le opportunità offerte dall’andamento dei prezzi energetici. Per loro ENGIE mette a disposizione offerte indicizzate, che seguono il mercato e consentono di beneficiare delle eventuali fasi di ribasso.Una scelta spesso preferita da chi monitora i consumi e desidera avere il massimo controllo sulle proprie spese energetiche.

Famiglie numerose, smart working, climatizzatori accesi per molte ore, elettrodomestici sempre in funzione: alcune abitazioni hanno esigenze particolari. Per questi profili ENGIE ha sviluppato soluzioni dedicate ai consumi elevati, pensate per chi utilizza molta energia ogni giorno e cerca condizioni più vantaggiose. ENGIE affianca alle offerte energetiche anche servizi dedicati al comfort domestico, come climatizzatori, caldaie e soluzioni per migliorare l’efficienza della propria abitazione. Per questo motivo sempre più famiglie la considerano non soltanto un fornitore, ma un vero partner per la gestione della casa. Perché scegliere l’energia oggi non significa soltanto confrontare i prezzi: significa trovare una soluzione che si adatti davvero al proprio stile di vita.