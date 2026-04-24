Nothing Phone (3): potentissimo, diverso e ora anche scontato (-365€)

Vuoi assolutamente acquistare uno smartphone top di gamma che sia bello esteticamente e garantisca ottime prestazioni senza dover spendere un capitale? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Nothing Phone (3) a soli 583,50 euro, invece che 949 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato su eBay lo puoi vedere sullo store ufficiale di Nothing. Dunque oggi puoi risparmiare oltre 365 euro sul totale. E se preferisci hai la possibilità di pagare in tre comode rate da 204,50 euro a interessi zero con Klarna.

Nothing Phone (3) a questa cifra è un best buy

Il Nothing Phone (3) pesa 218 grammi e ha uno spessore di 9 mm per cui non è leggerissimo. D’altra parte questo lo rende molto robusto e ovviamente è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Inoltre, al posto della back cover con LED che si illuminano, ha un piccolo display che potrai personalizzare con tante funzioni molto utili.

Il potente processore Snapdragon 8 Gen 4 viene sostenuto in questa versione da 16 GB di RAM, dal sistema operativo Nothing OS 3.5 basato su Android 14 e da ben 512 GB di memoria interna. Gode di un display OLED da 6,67 pollici incredibilmente visibile anche alla luce diretta del sole. Possiede una batteria da 5150 mAh in grado di arrivare a sera con ancora una buona percentuale di autonomia e si ricarica sia con il cavo che in modalità wireless. Mentre nello scomparto fotografico segnaliamo un sensore Ultra grandangolare e un teleobiettivo 3x da 50 MP e una fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Indubbiamente uno smartphone potente e diverso da tutti gli altri modelli che oggi puoi avere a un ottimo prezzo. Quindi vola su eBay e acquista il tuo Nothing Phone (3) a soli 583,50 euro, invece che 949 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Concludendo l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.