HONOR 600 e 600 Pro in Italia a maggio con lo sconto

I nuovi smartphone della serie HONOR 600, disponibili in alcuni paesi europei, arriveranno in Italia nel mese di maggio (non è noto il giorno esatto). Gli utenti possono già ordinare i due smartphone sul sito ufficiale e sfruttare interessanti offerti, tra cui uno sconto fino a 200 euro. Il modello entry level HONOR 600 Lite viene invece venduto dall’inizio del mese.

HONOR 600 e 600 Pro: specifiche complete

HONOR 600 e HONOR 600 Pro condividono molte caratteristiche, tra cui il design unibody con telaio in metallo resistente a polvere e acqua (certificazioni IP68/69/69K). Frontalmente sono uguali, mentre le differenza si nota osservando la parte posteriore, in particolare il layout delle fotocamere (il modello Pro sembra un iPhone 17 Pro).

Entrambi hanno uno schermo OLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2728×1264 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità fino a 8.000 nits. HONOR 600 ha un processore Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. Per HONOR 600 Pro sono stati scelti componenti di fascia alta: processore Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre al teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3.5x.

Queste sono le altre specifiche dei due smartphone: fotocamere posteriori da 200 e 12 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, lettore di impronte digitali, GPS, Galileo e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 6.400 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e inversa da 27 Watt (anche wireless da 50 Watt per il modello Pro). Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16.

I prezzi ufficiali di HONOR 600 sono 649,90 euro (256 GB) e 699,90 euro (512 GB), mentre il prezzo di HONOR 600 Pro è 999,90 euro. Fino al 13 maggio è possibile ottenere uno sconto di 150 euro per HONOR 600 e 200 euro per HONOR 600 Pro, inserendo i codici A600150 e A600P200 al momento dell’ordine.

Ci sono anche diversi omaggi: auricolari Earbuds Clip e protezione schermo per HONOR 600, tablet HONOR Pad X9a 11.5 (Wi-Fi, 6GB+128GB), alimentatore HONOR SuperCharge Power Adapter GaN Slim (non c’è nella confezione) e protezione schermo per HONOR 600 Pro.