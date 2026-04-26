Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Hai deciso di acquistare una tastiera senza fili e un mouse wireless che siano di ottima qualità, cercando anche di risparmiare qualcosa? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Logitech MX Keys S Combo a soli 165 euro circa, invece che 179,37 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a uno sconto del 8% sul prezzo di listino ma considera che acquistando questi due prodotti separatamente il prezzo sarebbe molto più alto, quasi 230 euro. Quindi siamo di fronte a un risparmio di circa 64 euro. E potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech MX Keys S Combo: best buy assoluto

In questo momento possiamo dire che la Logitech MX Keys S Combo è un best buy senza rivali. Difficilmente potrai trovare qualcosa con queste caratteristiche allo stesso prezzo. La tastiera è una delle più interessanti in commercio, dotata di retroilluminazione intelligente e tasti leggermente concavi per una digitazione senza sforzo. Ha un layout completo con tastierino numerico e una batteria che dura circa due settimane con ricarica veloce con cavetto USB.

Il mouse ha un design ergonomico che ti aiuta a non fare fatica anche dopo ore e ore di utilizzo e diversi pulsanti per scorciatoie veloci. Possiede un tracciamento da 8000 DPI per riuscire a lavorare su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino. Troviamo anche in questo caso click silenziosi con zero input lag e la possibilità di collegarlo fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth passando da uno all’altro in modo rapido. Inoltre troverai incluso un poggiapolsi.

Fai alla svelta perché chiaramente un’occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S Combo a soli 165 euro circa, invece che 179,37 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.