 Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Approfitta di questa grandissima occasione per avere la Logitech MX Keys S Combo, che comprende tastiera, mouse wireless e poggiapolsi.
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Tecnologia PC Hardware
Approfitta di questa grandissima occasione per avere la Logitech MX Keys S Combo, che comprende tastiera, mouse wireless e poggiapolsi.

Hai deciso di acquistare una tastiera senza fili e un mouse wireless che siano di ottima qualità, cercando anche di risparmiare qualcosa? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Logitech MX Keys S Combo a soli 165 euro circa, invece che 179,37 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a uno sconto del 8% sul prezzo di listino ma considera che acquistando questi due prodotti separatamente il prezzo sarebbe molto più alto, quasi 230 euro. Quindi siamo di fronte a un risparmio di circa 64 euro. E potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Acquistala in offerta su Amazon

Logitech MX Keys S Combo: best buy assoluto

In questo momento possiamo dire che la Logitech MX Keys S Combo è un best buy senza rivali. Difficilmente potrai trovare qualcosa con queste caratteristiche allo stesso prezzo. La tastiera è una delle più interessanti in commercio, dotata di retroilluminazione intelligente e tasti leggermente concavi per una digitazione senza sforzo. Ha un layout completo con tastierino numerico e una batteria che dura circa due settimane con ricarica veloce con cavetto USB.

{title}

Il mouse ha un design ergonomico che ti aiuta a non fare fatica anche dopo ore e ore di utilizzo e diversi pulsanti per scorciatoie veloci. Possiede un tracciamento da 8000 DPI per riuscire a lavorare su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino. Troviamo anche in questo caso click silenziosi con zero input lag e la possibilità di collegarlo fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth passando da uno all’altro in modo rapido. Inoltre troverai incluso un poggiapolsi.

Acquistala in offerta su Amazon

Fai alla svelta perché chiaramente un’occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S Combo a soli 165 euro circa, invece che 179,37 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico

Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico
Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon

Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon
Corsair IRONCLAW WIRELESS SE: strabiliante mouse da Gaming oggi in sconto

Corsair IRONCLAW WIRELESS SE: strabiliante mouse da Gaming oggi in sconto
Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)

Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)
Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico

Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico
Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon

Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon
Corsair IRONCLAW WIRELESS SE: strabiliante mouse da Gaming oggi in sconto

Corsair IRONCLAW WIRELESS SE: strabiliante mouse da Gaming oggi in sconto
Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)

Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)
Michea Elia
Pubblicato il
26 apr 2026
Link copiato negli appunti