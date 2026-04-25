Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico

Se lavori al computer o comunque ci passi diverso tempo hai sicuramente bisogno di un mouse senza fili che sia ergonomico e quello che ti stiamo segnalando ora e anche in offerta. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Logitech MX vertical a soli 63,19 euro, invece che 124,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte allo sconto del 49% che ti permette di risparmiare più di 61 euro sul totale. Con questo mouse wireless ergonomico non farai più fatica e potrai usarlo su tantissimi computer. Inoltre l’offerta ti permette di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech MX vertical: ergonomico e versatile

Sono tante le caratteristiche che rendono il mouse wireless Logitech MX vertical uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, oltre al prezzo vantaggioso. Tra queste sicuramente troviamo il suo particolare design verticale che consente al braccio, al polso e alla mano di rimanere in una posizione più naturale per fare meno fatica. Così potrei stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Si collega velocemente al tuo computer tramite il ricevitore USB che troverai in confezione e potrai usare anche la connessione Bluetooth. In questo modo aumenti la versatilità e lo colleghi a ciò che desideri. Ci sono 4 pulsanti, oltre alla rotellina per scorrere velocemente le pagine, che ti permetteranno di avere le scorciatoie che desideri. Ha un sensore preciso e un’ottima batteria in grado di durare per 4 mesi con una ricarica completa.

Davvero una promozione coi fiocchi da non perdere. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Logitech MX vertical a soli 63,19 euro, invece che 124,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.