Apple iPhone Fold o Ultra: lancio confermato a settembre

In base alle fonti di Nikkei Asia, Apple potrebbe posticipare il lancio dello smartphone pieghevole a causa di problemi rilevati durante i test ingegneristici. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha invece ricevuto conferme che non è cambiato nulla. Il nuovo iPhone Fold debutterà a settembre insieme agli iPhone 18 Pro Max e iPhone 18 Pro Max.

Vendite limitate perché costa troppo?

Secondo le fonti di Nikkei Asia, i problemi riscontrati durante i test dello smartphone pieghevole causerà un ritardo della produzione e quindi delle spedizioni programmate. Mark Gurman ritiene che la complessità dello schermo e l’uso di nuovi materiali potrebbe ridurre le forniture iniziali per alcune settimane. Apple ha tuttavia pianificato il lancio dell’iPhone Fold a settembre, insieme ai due iPhone 18 di fascia alta. Gli utenti potranno acquistarlo una settimana dopo.

Il giornalista di Bloomberg sottolinea che la produzione di massa non è stata ancora avviata, quindi le tempistiche potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Gli ingegneri di Apple hanno già risolto diversi problemi, tra cui la qualità dello dello schermo e la durabilità dello smartphone (dopo numerose aperture/chiusure della cerniera). La piega tra le due metà è poco visibile.

Il vero “problema” sarà il prezzo. Dovrebbe essere superiore a 2.000 dollari, una cifra che scoraggerà sicuramente molti consumatori. A titolo di confronto, il prezzo base dell’iPhone 17 Pro Max è 1.199 dollari negli Stati Uniti e 1.489 euro in Italia. Quindi l’iPhone Fold potrebbe costare quasi 2.500 euro in Italia.

L’azienda di Cupertino non svelerà il nome fino al lancio ufficiale. Secondo un leaker cinese potrebbe essere iPhone Ultra, come aveva ipotizzato lo stesso Gurman a fine marzo.

Gli altri smartphone (iPhone 18, iPhone Air 2 e iPhone 18e) verranno annunciati entro la primavera 2027.