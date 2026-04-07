Apple iPhone Fold: lancio posticipato per problemi?

Da mesi circolano indiscrezioni sul primo smartphone pieghevole di Apple, noto come iPhone Fold (nome ipotetico), che dovrebbe essere annunciato in autunno insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Secondo le fonti di Nikkei Asia, l’azienda di Cupertino avrebbe incontrato problemi durante i test, quindi la produzione di massa e il lancio potrebbero essere posticipati.

iPhone Fold in ritardo per ignoti problemi

Il mercato degli smartphone pieghevoli è dominato da Samsung con le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Ci sono anche interessanti modelli di produttori cinesi, tra cui quelli di Huawei e soprattutto il recente OPPO Find N6, considerato il migliore in assoluto. Dopo aver “inventato” lo smartphone, Apple vuole offrire un nuovo dispositivo a “libretto”, ma non ha l’esperienza dei concorrenti.

Secondo le fonti di Nikkei Asia, Apple ha incontrato problemi durante i test ingegneristici. I fornitori dei componenti sono stati informati del possibile ritardo di produzione e quindi delle consegne.

È vero che durante i test iniziali di produzione sono emersi più problemi del previsto e sarà necessario ulteriore tempo per risolverli e apportare le modifiche necessarie. La situazione attuale potrebbe mettere a rischio la tempistica della produzione di massa. Aprile segnerà una fase cruciale dei test di verifica ingegneristica e questo mese, fino all’inizio di maggio, sarà estremamente critico.

Non sono tuttavia noti i problemi incontrati dagli ingegneri di Apple. L’azienda di Cupertino non vuole ovviamente portare sul mercato un iPhone Fold con difetti di fabbrica. Uno degli obiettivi principali è sicuramente ridurre la visibilità della piega in corrispondenza della cerniera che unisce le due metà.

A partire da fine settembre dovrebbero essere distribuiti tra 7 e 8 milioni di smartphone pieghevoli. Se i problemi non verranno risolti a breve, il lancio potrebbe essere posticipato al 2027 oppure arriverà sul mercato un numero limitato di unità. A metà marzo, Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) aveva svelato alcuni dettagli sull’interfaccia utente (simile a quella dell’iPad).