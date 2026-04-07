 Apple iPhone Fold: lancio posticipato per problemi?
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Apple iPhone Fold: lancio posticipato per problemi?

Secondo una fonte asiatica, Apple potrebbe posticipare il lancio dell'iPhone Fold a causa di problemi che devono essere ancora risolti dagli ingegneri.
Apple iPhone Fold: lancio posticipato per problemi?
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Secondo una fonte asiatica, Apple potrebbe posticipare il lancio dell'iPhone Fold a causa di problemi che devono essere ancora risolti dagli ingegneri.
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Da mesi circolano indiscrezioni sul primo smartphone pieghevole di Apple, noto come iPhone Fold (nome ipotetico), che dovrebbe essere annunciato in autunno insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Secondo le fonti di Nikkei Asia, l’azienda di Cupertino avrebbe incontrato problemi durante i test, quindi la produzione di massa e il lancio potrebbero essere posticipati.

iPhone Fold in ritardo per ignoti problemi

Il mercato degli smartphone pieghevoli è dominato da Samsung con le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Ci sono anche interessanti modelli di produttori cinesi, tra cui quelli di Huawei e soprattutto il recente OPPO Find N6, considerato il migliore in assoluto. Dopo aver “inventato” lo smartphone, Apple vuole offrire un nuovo dispositivo a “libretto”, ma non ha l’esperienza dei concorrenti.

Secondo le fonti di Nikkei Asia, Apple ha incontrato problemi durante i test ingegneristici. I fornitori dei componenti sono stati informati del possibile ritardo di produzione e quindi delle consegne.

È vero che durante i test iniziali di produzione sono emersi più problemi del previsto e sarà necessario ulteriore tempo per risolverli e apportare le modifiche necessarie. La situazione attuale potrebbe mettere a rischio la tempistica della produzione di massa. Aprile segnerà una fase cruciale dei test di verifica ingegneristica e questo mese, fino all’inizio di maggio, sarà estremamente critico.

Non sono tuttavia noti i problemi incontrati dagli ingegneri di Apple. L’azienda di Cupertino non vuole ovviamente portare sul mercato un iPhone Fold con difetti di fabbrica. Uno degli obiettivi principali è sicuramente ridurre la visibilità della piega in corrispondenza della cerniera che unisce le due metà.

A partire da fine settembre dovrebbero essere distribuiti tra 7 e 8 milioni di smartphone pieghevoli. Se i problemi non verranno risolti a breve, il lancio potrebbe essere posticipato al 2027 oppure arriverà sul mercato un numero limitato di unità. A metà marzo, Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) aveva svelato alcuni dettagli sull’interfaccia utente (simile a quella dell’iPad).

Fonte: Nikkei Asia

Pubblicato il 7 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
7 apr 2026
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