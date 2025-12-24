Apple iPhone Fold: design e possibili specifiche

In base alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di annunciare i prossimi smartphone in due periodi distinti. Entro settembre 2026 dovrebbero arrivare sul mercato tre modelli di fascia alta. Il più atteso è senza dubbio iPhone Fold (nome ipotetico). Il noto YouTuber Jon Prosser ha pubblicato un video per mostrare il presunto design e illustrare alcune possibili specifiche. L’immagine in evidenza è un render condiviso su X dal leaker Ice Universe.

Sarà questo il primo smartphone pieghevole di Apple?

L’iPhone Fold ruberà sicuramente la scena ai due modelli tradizionali, ovvero iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che dovrebbero conservare l’estetica degli attuali iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Jon Prosser, noto YouTuber denunciato da Apple per aver divulgato i dettagli su iOS 26, ha pubblicato un video che mostra il possibile design dello smartphone pieghevole. Non è noto se le informazioni arrivano dalle sue fonti o se è semplicemente un riepilogo di quelle svelate da fonti molto attendibili, come Mark Gurman (Bloomberg) e Ming-Chi Kuo (analista di TF International Securities).

Il nuovo iPhone Fold avrà un design “a libretto”, come i Galaxy Fold di Samsung. Secondo Prosser, Apple ha trovato il mondo di eliminare la piega tra le due metà dello smartphone. Sono stati utilizzati una piastra metallica che disperde la pressione, metallo liquido nella cerniera e un pannello touch in-cell per ridurre la visibilità.

Lo schermo interno dovrebbe avere una diagonale di 7,8 pollici, mentre quello esterno di 5,5 pollici. Quando chiuso, lo spessore è circa 9 millimetri. Quando aperto è circa 4,5 millimetri. Le fotocamere sono quattro: una nell’angolo superiore sinistro dello schermo esterno, una nell’angolo superiore sinistro dello schermo interno e due posteriori.

Come si vede nel video, non è presente il Face ID. Al suo posto ritornerà il Touch ID, probabilmente sotto il pulsante di accensione lungo il bordo superiore. Lo smartphone dovrebbe integrare il modem Apple C2 (5G). Non ci sarà lo slot per SIM, ma solo eSIM.

Il prezzo potrebbe essere compreso tra 2.000 e 2.500 dollari, ma non è esclusa una cifra più alta, considerato l’incremento esponenziale dei prezzi delle RAM.