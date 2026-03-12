iPhone Fold: interfaccia come iPad e altri dettagli

In base alle ultime indiscrezioni, Apple annuncerà tre nuovi smartphone in autunno. I primi due dovrebbero essere iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con design praticamente invariato rispetto agli attuali iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. La vera novità sarà iPhone Fold (nome ipotetico). Mark Gurman ha svelato interessanti dettagli sull’interfaccia del primo modello pieghevole dell’azienda di Cupertino.

iPhone Fold: dettagli software e hardware

Il mercato degli smartphone pieghevoli è attualmente dominato da Samsung con le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Il nuovo prodotto di Apple farà concorrenza ai modelli con design a “libretto”. Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), lo schermo interno dell’iPhone Fold avrà una dimensione simile a quella dell’iPad mini (probabilmente 7,8 pollici, come riportato da un noto YouTuber).

Verrà però adottato un rapporto di aspetto più ampio in modo da offrire una migliore esperienza con i video e consentire agli sviluppatori di adattare le app per iPad. Apple modificherà iOS per sfruttare meglio lo spazio disponibile. L’interfaccia sarà simile a quella degli iPad con la possibilità di affiancare due app per il multitasking (ma più semplice di quello offerto con iPadOS 26).

È prevista inoltre l’aggiunta di barre laterali lungo il bordo sinistro dello schermo. Gli sviluppatori potranno ovviamente adattare le app esistenti per iPhone alla nuova interfaccia, ma non potranno essere eseguite le app per iPad. Lo schermo esterno dovrebbe avere una diagonale di 5,5 pollici.

Durante lo sviluppo, Apple ha cercato di risolvere due problemi principali degli smartphone pieghevoli. Il primo è la piega visibile tra le due metà. Una nuova tecnologia per il display ha permesso di ridurla, ma non di eliminarla del tutto. Il secondo problema è la durabilità. In questo caso non è nota la soluzione scelta per garantire un numero elevato di aperture/chiusure.

Lo schermo frontale è troppo sottile per ospitare i sensori del Face ID. Verrà quindi utilizzato un Touch ID (lettore di impronte digitali) laterale. Per la fotocamera interna era stata testata la versione “under display”, ma è stata scartata perché le immagini erano di bassa qualità. Le fotocamere posteriori saranno solo due per motivi di spazio. Il prezzo dell’iPhone Fold dovrebbe essere di circa 2.000 dollari.