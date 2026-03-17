OPPO Find N6: smartphone pieghevole super sottile

Come anticipato pochi giorni fa, OPPO ha annunciato il nuovo Find N6, primo smartphone pieghevole al mondo con Zero-Feel Crease. Questo termine indica la quasi invisibilità delle piega in corrispondenza della cerniera, ottenuta grazie alle tecnologie avanzate descritte dal produttore cinese. A differenza del precedente Find N5, il lancio è globale, ma non arriverà in Europa.

OPPO Find N6: specifiche complete

OPPO Find N6 ha uno spessore di 4,21 millimetri quando aperto e 8,93 millimetri quando chiuso. Il peso è circa 225 grammi. Il telaio è in lega di alluminio, mentre lo schermo esterno è protetto da un vetro con nanocristalli. Ha ricevuto le certificazioni IP56/58/59, quindi resiste a polvere e acqua.

Lo schermo AMOLED interno ha una diagonale di 8,12 pollici con risoluzione di 2480×2248 pixel. Lo schermo AMOLED esterno ha invece una diagonale di 6,62 pollici con risoluzione di 2616×1140 pixel. Entrambi hanno un refresh rate variabile (1-120 Hz). Il bordo nero intorno allo schermo interno ha uno spessore di 1,4 millimetri.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.1, fotocamere posteriori da 50, 200 e 50 megapixel (ultra grandangolare, principale e tele a periscopio con zoom 3x), fotocamere interna ed esterna da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16. Lo smartphone supporta la OPPO AI Pen con 4.096 livelli di pressione. Sono disponibili varie funzionalità per la produttività che sfruttano l’ampio schermo interno e il multitasking (fino a quattro app in contemporanea).

Le vendite di OPPO Find N6 inizieranno il 20 marzo. Non sono noti i prezzi internazionali. In Cina costa 10.999 yuan, corrispondenti a circa 1.370 euro (tasse escluse).