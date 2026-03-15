OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega

Il lancio internazionale del nuovo OPPO Find N6 è previsto il 17 marzo. Il produttore cinese ha svelato i dettagli sulle tecnologie sviluppate per rendere quasi invisibile la piega dello schermo interno, uno dei difetti estetici degli smartphone pieghevoli (anche Apple ha adottato una soluzione per ridurre la visibilità). Non ci sono invece molte informazioni sulle specifiche.

OPPO Find N6: piega quasi invisibile

La piega dello schermo interno in corrispondenza della cerniera è visibile in tutti gli smartphone pieghevoli. Oltre all’estetica rovina anche l’esperienza d’uso con i contenuti che sfruttano l’intero display interno. OPPO afferma che, dopo anni dedicati al perfezionamento delle tecnologie, ha creato una superficie priva di pieghe. Find N6 è quindi il primo smartphone Zero-Feel Crease.

In realtà, il termine si riferisce all’effetto visivo per cui la piega non è visibile dalla maggior parte degli angoli di visione e in condizioni di utilizzo normali. Il produttore sottolinea che la piega non è fisicamente assente, ma la sua visibilità varia in base alla percezione individuale, alle condizioni di illuminazione e ai contenuti visualizzati.

La planarità dello schermo di uno smartphone pieghevole è determinata dalla superficie della sua struttura di supporto interna. È quindi necessario limitare le microscopiche variazioni di altezza associate ai componenti della cerniera, in particolare della piastra centrale. Il nuovo OPPO Find N6 utilizza una cerniera Titanium Flexion di seconda generazione che sfrutta un processo di stampa liquida 3D progettato per eliminare le irregolarità strutturali a livello microscopico.

Tale processo prevede la scansione laser della superficie della cerniera, la stampa 3D ad alta risoluzione di polimero fotosensibile che riempie le aree irregolari e la solidificazione tramite luce UV per fissare il materiale in posizione. Dopo oltre 20 cicli di stampa e solidificazione, ogni microscopico spazio viene riempito e livellato con estrema precisione, ottenendo una riduzione della variazione di altezza della cerniera da 0,2 a 0,05 millimetri.

La piega potrebbe però diventare più visibile con l’uso dello smartphone. OPPO ha quindi sviluppato un vetro flessibile, denominato Auto-Smoothing Flex Glass, che ha una maggiore resistenza alla deformazione rispetto al tradizione Ultra-Thin Glass e può anche ritornare alla sua forma originale grazie alla superiore elasticità. Il display rimane piatto anche dopo 600.000 piegature.

Per quanto riguarda le specifiche, OPPO ha confermato solo la fotocamera posteriore principale da 200 megapixel, il supporto per OPPO AI Pen e le certificazioni IP56/58/59. Non è noto se il Find N6 arriverà in Italia. Il precedente Find N5 è disponibile solo in Cina e alcuni paesi asiatici.