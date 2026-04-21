 Largo ai giovani: Tim Cook lascia, John Ternus sarà il CEO di Apple
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Largo ai giovani: Tim Cook lascia, John Ternus sarà il CEO di Apple

John Ternus diventerà il nuovo CEO di Apple a partire da settembre; Tim Cook rimarrà in azienda come Executive Chairman.
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John Ternus diventerà il nuovo CEO di Apple a partire da settembre; Tim Cook rimarrà in azienda come Executive Chairman.
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Tutto come da programma: John Ternus sarà il nuovo CEO di Apple. La conferma è arrivata con un comunicato stampa che non lascia nulla al caso, a partire dalla fotografia allegata (qui sopra) che ritrae i due fianco a fianco, sorridenti, a raffigurare un ideale passaggio di consegne senza screzi e attriti, nel nome della continuità.

Apple, cambio al vertice: John Ternus nuovo CEO

Finisce dunque l’era Cook, quella in cui l’azienda ha affrontato una transizione importante dopo la scomparsa prematura del suo cofondatore, Steve Jobs. Non andrà comunque in pensione, assumendo la carica di Executive Chairman. L’avvicendamento sarà ufficiale a partire dall’1 settembre 2026.

Il profilo di Ternus l’abbiamo già analizzato in un articolo dedicato. Classe 1975, al momento è Senior Vice President of Hardware Engineering. È in Apple dal 2001. In due decenni e mezzo ha contribuito allo sviluppo di dispositivi come iPad, Mac, AirPods, iPhone e Apple Watch. I colleghi lo definiscono carismatico e ben voluto, caratteristiche essenziali per caricarsi sulle spalle il peso di una società come quella di Cupertino.

Quasi certamente lo vedremo protagonista alla WWDC 26 di inizio giugno, evento in cui sarà presentata ufficialmente la nuova versione di Siri.

… in aggiornamento

Fonte: Apple

Pubblicato il 21 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
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