La nuova Siri sta arrivando: il restyling nel teaser della WWDC 26

Apple ha iniziato a distribuire gli inviti per partecipare alla WWDC 26: grande protagonista dell’evento sarà la nuova Siri, su questo ci sono pochi dubbi. Sembrano poter essere confermate le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, ma per saperlo con certezza bisognerà attendere il via all’evento, in scena dall’8 al 12 giugno. Intanto, l’immagine e il breve filmato condivisi dalla mela morsicata sembrano fornire un indizio concreto su come apparirà il restyling dell’assistente.

WWDC 26: il teaser mostra il look della nuova Siri

La pagina dedicata sul sito ufficiale ha pubblicato l’immagine visibile qui sotto, che secondo Mark Gurman di Bloomberg nasconde un riferimento nemmeno troppo velato all’interfaccia dell’AI che troverà posto sui dispositivi del gruppo. Sugli schermi degli iPhone dovrebbe prendere vita dalla Dynamic Island per poi espandersi al resto del display, mostrando un messaggio accompagnato dalla scritta Cerca o chiedi .

È inoltre prevista l’integrazione di ciò che è definito un cursore luminoso, attraverso un effetto simile a quello mostrato dall’animazione seguente in corrispondenza del numero 26.

Se la presentazione della nuova Siri è attesa alla Worldwide Developer Conference 2026, il suo debutto è previsto entro l’autunno, all’interno di iOS 27 (e negli altri sistemi operativi del gruppo). Sappiamo che il cuore pulsante della tecnologia sarà rappresentato dai modelli Gemini, in virtù dell’accordo con Google siglato mesi fa.

Staremo a vedere se con questo upgrade l’assistente sarà in grado di recuperare il terreno perso nei confronti degli altri chatbot AI. Apple paga lo scotto di un ritardo accumulato nel corso degli anni, del non essere arrivata in tempo nel territorio dell’intelligenza artificiale, lasciando che i concorrenti presidiassero il nuovo mercato.

Occhi puntati sul keynote della WWDC 26 in programma per l’8 giugno. Sarà l’occasione per dare uno sguardo in anteprima alla nuova Siri. Come sempre accade, la fase di test dovrebbe prendere il via subito dopo.