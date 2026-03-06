John Ternus parla del futuro in Apple (CEO?) e di MacBook Neo

La presentazione di MacBook Neo ha portato John Ternus davanti alle telecamere di ABC News, dove la giornalista Elizabeth Schulze gli ha chiesto del nuovo laptop economico, ma non solo. Sappiamo tutti qual è la domanda da fargli in questo momento: se diventerà il prossimo CEO di Apple.

John Ternus sulla possibilità di diventare CEO

Le voci di corridoio a proposito della sua possibile nomina a successore di Tim Cook si rincorrono ormai da tempo, ma il gruppo di Cupertino è noto anche per saper mantenere ben protetti i suoi segreti. Figuriamoci quelli che riguardano un avvicendamento ai piani alti.

E la risposta di Ternus è perfettamente in linea con quanto ci si aspetterebbe da un rappresentante della mela morsicata, il più classico dei no comment, che però non può essere nemmeno interpretato come una smentita. Eccola in forma tradotta.

Beh, la buona notizia è che amo il mio lavoro. Lavoro con le persone più straordinarie del mondo e in giornate come questa, in cui abbiamo annunciato tutti questi prodotti, è il posto migliore in cui stare.

A proposito di MacBook Neo e Apple Intelligence

Concentrando invece l’attenzione su MacBook Neo, il prossimo CEO Senior Vice President of Hardware Engineering conferma quanto abbiamo già avuto modo di scrivere su queste pagine: è pensato per raggiungere un nuovo segmento di mercato (e per vendere tanto).

Abbiamo visto in questo un’opportunità per raggiungere davvero molte, molte più persone di quanto avessimo mai fatto prima. È solido, affidabile, durevole. Ha tutte le caratteristiche che un Mac dovrebbe avere. E, sì, ha un prezzo incredibile.

Un altro passaggio interessante dell’intervista è quello relativo al futuro di Apple Intelligence. L’obiettivo è quello di evolvere le funzionalità integrate in modo che l’AI diventi in qualche modo invisibile, utile e al tempo stesso il meno invadente possibile.