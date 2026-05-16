Getty Images + Shutterstock: via libera alla fusione

Buone notizie per Shutterstock dal Regno Unito. La Competition and Markets Authority (CMA) ha approvato la fusione con Getty Images, ma deve essere rispettata una condizione. Brutte notizie invece dagli Stati Uniti. L’azienda di New York deve pagare 35 milioni di dollari alla FTC (Federal Trade Commission) per pratiche commerciali ingannevoli.

Approvazione condizionale della fusione

All’inizio del 2025, Getty Images e Shutterstock hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo di fusione per 3,7 miliardi di dollari. La nuova società si chiamerà Getty Images Holdings e continuerà ad essere quotata alla Borsa di New York (ci sarà quindi il delisting di Shutterstock). Prima deve però arrivare il via libera da parte delle varie autorità antitrust. La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito aveva avviato un’indagine a fine agosto 2025. Al termine della prima fase era stata ravvisata una possibile riduzione della concorrenza.

Dopo aver ricevuto i feedback dalle parti interessate, la CMA ha chiuso anticipatamente la seconda fase, approvando la fusione tra le due aziende. Per quanto riguarda le foto stock non sono state rilevate conseguenze negative per la concorrenza. Shutterstock dovrà invece vendere il business editoriale che opera con i marchi Shutterstock Editorial, Backgrid e Splash.

I contenuti editoriali includono immagini e video di eventi, personaggi e monumenti. Dato che Getty Images è leader del Regno Unito in questo mercato nascerebbe quasi un monopolio, se Shutterstock non vendesse il suo business. Dopo la vendita ad un acquirente approvato dall’autorità antitrust, la fusione potrà procedere.

Abbonamento difficile da cancellare

La FTC degli Stati Uniti aveva accusato Shutterstock di aver guadagnato illegalmente milioni di dollari mediante pratiche sleali e ingannevoli. In dettaglio, l’azienda di New York non ha informato chiaramente gli abbonati sulle condizioni di rinnovo automatico e l’applicazione di commissioni di cancellazione.

Non ha inoltre chiesto l’autorizzazione agli utenti prima di addebitare il costo dell’abbonamento sulla carta di credito. Non ha infine offerto una semplice procedura di cancellazione dell’abbonamento. Era necessario contattare il supporto clienti via email, chat o telefono e seguire una procedura lunga otto pagine.

Shutterstock eliminerà tutte le pratiche suddette e pagherà 35 milioni di dollari alla FTC per evitare un lungo processo e probabilmente un risarcimento più elevato.