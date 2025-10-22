Fusione Getty Images-Shutterstock bloccata in UK?

Al termine dell’indagine preliminare (fase 1), la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha ravvisato possibili conseguenze negative per la concorrenza dovute alla fusione tra Getty Images e Shutterstock. Se le due aziende non offriranno rimedi accettabili entro il 27 ottobre, l’autorità antitrust avvierà un’indagine approfondita (fase 2).

Fusione da 3,7 miliardi di dollari

Getty Images e Shutterstock sono due delle aziende più importanti nel mondo per la fornitura di foto stock. Combinando le rispettivi librerie si arriva ad oltre 600 milioni di immagini. Il 7 gennaio 2025 hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo di fusione per 3,7 miliardi di dollari. La nuova società sarà Getty Images Holdings e continuerà ad essere quotata alla Borsa di New York (ci sarà quindi il delisting di Shutterstock).

Shutterstock aveva acquisito Giphy da Meta a maggio 2023, in seguito alla mancata approvazione dell’acquisizione di Giphy da parte di Meta. Casualmente, anche in quel caso, la CMA aveva ravvisato conseguenze negative sulla concorrenza. Ora la storia si ripete con la fusione tra Getty Images e Shutterstock.

Come specificato nel comunicato stampa del 7 gennaio 2025, la transazione deve essere approvata dai rispettivi azionisti e soprattutto dalle varie autorità antitrust. Non ci sono novità dalla Commissione europea e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mentre l’autorità antitrust del Regno Unito ha stabilito che la fusione potrebbe causare una sostanziale riduzione della concorrenza.

Tale decisione è arrivata al termine dell’indagine preliminare (fase 1), dopo l’esame dei documenti interni e l’analisi dei feedback ricevuti dalle parti interessate. In particolare, aziende e associazioni che operano nel settore creativo e media hanno evidenziato tre possibili conseguenze: aumento dei prezzi, peggioramento delle condizioni contrattuali e diminuzione della qualità del servizio o dei contenuti.

Secondo la CMA, in seguito alla fusione verrebbe eliminato il principale concorrente (Shuttestock) di Getty Images, attuale leader del mercato. Altri provider sono troppi piccoli per competere, mentre i servizi di generazione delle immagini AI sono ancora poco diffusi. Le due aziende dovranno comunicare rimedi accettabili entro il 27 ottobre, altrimenti inizierà l’indagine approfondita (fase 2). Sia Getty Images che Shutterstock hanno dichiarato che collaboreranno con la CMA per trovare una soluzione.