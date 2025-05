ChatGPT, arrivano i modelli GPT-4.1 e GPT-4.1 mini

OpenAI ha annunciato, in un post su X, l’arrivo dei suoi modelli GPT-4.1 e GPT-4.1 mini su ChatGPT. Una buona notizia soprattutto per chi usa il chatbot per scrivere o debuggare codice, ma anche per gli utenti occasionali più curiosi.

By popular request, GPT-4.1 will be available directly in ChatGPT starting today. GPT-4.1 is a specialized model that excels at coding tasks & instruction following. Because it’s faster, it’s a great alternative to OpenAI o3 & o4-mini for everyday coding needs. — OpenAI (@OpenAI) May 14, 2025

I modelli GPT-4.1 sbarcano su ChatGPT

OpenAI sostiene che GPT-4.1 brilli particolarmente nel coding e nella capacità di seguire con precisione le istruzioni, superando le prestazioni di GPT-4o. Il tutto, senza sacrificare la velocità. Anzi, è addirittura superiore rispetto ai modelli di ragionamento della serie o. Il roll out è già iniziato per gli abbonati ai piani ChatGPT Plus, Pro e Team. GPT-4.1 mini sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di ChatGPT. Con questo aggiornamento, OpenAI rimuove GPT-4.0 mini da ChatGPT per tutti gli utenti.

Il lancio ad aprile di GPT-4.1 e della sua versione mini ha sollevato un polverone. OpenAI ha scelto di renderli disponibili esclusivamente tramite API per sviluppatori, scatenando malumori tra gli esperti del settore. Diversi ricercatori hanno puntato il dito contro l’azienda, accusandola di fare passi indietro sulla trasparenza dei suoi modelli.

Ma l’azienda di Sam Altman ha spiegato che, nonostante le migliori prestazioni e velocità di GPT-4.1 rispetto a GPT-4o, questo modello non era un modello di frontiera e quindi non richiedeva lo stesso tipo di reportistica sulla sicurezza dei modelli più avanzati.

OpenAI promette più trasparenza sui modelli AI

Ora, OpenAI sta rilasciando più informazioni su GPT-4.1 e su tutti i suoi modelli di AI. Anzi, l’azienda si è impegnata a pubblicare più frequentemente i risultati delle sue valutazioni interne sulla sicurezza dei modelli AI, come parte di uno sforzo per aumentare la trasparenza. Questi risultati saranno disponibili nel nuovo Safety Evaluations Hub di OpenAI.

L’attenzione verso strumenti di coding AI

Il rilascio di GPT-4.1 su ChatGPT forse non è così casuale. Attualmente, infatti, c’è una maggiore attenzione verso gli strumenti di coding AI. Secondo le indiscrezioni, OpenAI sarebbe vicina ad annunciare l’acquisizione da 3 miliardi di dollari di Windsurf, uno degli strumenti di coding AI più popolari sul mercato. Anche Google si sta muovendo in questa direzione. Ora Gemini può connettersi ai progetti GitHub.