Le migliori App AI di programmazione e codifica gratuite

Le applicazioni di codifica AI gratuite rappresentano un ottimo punto di partenza per ottenere gli strumenti giusti e lavorare in modo veloce e professionale con il codice. La loro praticità di accesso e la velocità dell’intelligenza artificiale le rendono perfette sia per i professionisti del settore, come gli sviluppatori esperti, sia per i principianti che desiderano sperimentare e lavorare con strumenti efficienti. Ecco, quindi, le 12 migliori app di codifica AI che possono aumentare la produttività e semplificare il flusso di lavoro.

Aptori, Autonama e Kel: codificare con l’AI

Portare le abilità di programmazione e codifica a un livello più elevato è possibile sfruttando le numerose app di AI disponibili. Tuttavia, per un lavoro ottimale, è necessario conoscerne le caratteristiche e le diverse funzioni delle app gratuite di codifica AI.

Di base le app per la codifica AI, oltre che essere ottime perché utilizzabili gratuitamente, ottimizzano il tempo e velocizzano il lavoro, con la possibilità di andare a gestire e soprattutto automatizzare tutti i procedessi d’esecuzione con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per capire come ottenere tutto questo, iniziamo a conoscere le 12 app di codifica AI, partendo dalle prime tre: Aptori, Autonama e Kel.

Aptori: ottimizza la generazione del codice

Per iniziare, si trova Aptori che si distingue come un’applicazione di codifica AI altamente versatile, progettata per sfruttare l’intelligenza artificiale nell’ottimizzazione e nella generazione del codice.

La sua efficacia risiede nella capacità di produrre un codice pulito ed efficiente, il tutto, gestendo in modo ottimale sia i tempi che i costi del progetto. Inoltre, attraverso l’impiego della potenza dell’intelligenza artificiale generativa, l’app riesce a essere di supporto anche nella fase di test, riducendo, anche in questo caso l’impegno presente senza l’uso di app di codifica AI.

Tra le altre cose, Aptori, contribuisce a ridurre i rischi associati allo sviluppo software, permettendo un processo di sviluppo più sicuro e un’efficienza senza spreco di tempo e risorse.

Autonoma: scrittura e manutenzione del codice

Autonoma è un assistente di codifica basato sull’intelligenza artificiale che grazie ai suoi suggerimenti e correzioni in tempo reale, rende la codifica più efficiente e veloce. Questo permette di rivoluzionare il processo di scrittura e manutenzione del codice.

Tra le diverse funzioni, Autonoma, permette di creare, tramite un’interfaccia utente senza codice, e distribuire agenti di automazione per la manutenzione del codice, includendo attività come documentazione, generazione di test, miglioramento dello stile e refactoring di qualità.

Kel: l’AI per il debug del codice

Kel si posiziona come una delle migliori app di codifica grazie alla sua natura di piattaforma completa che integra strumenti intelligenti per il completamento del codice, il debug e il refactoring.

Quest’applicazione consente di automatizzare le attività ripetitive e migliorare l’efficienza complessiva dell’esperienza di sviluppo, portando così a un significativo aumento della produttività. Kel offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui:

Supporto di più Languages for Learning Machines, inclusi OpenAI, Anthropic e Ollama, e il supporto degli assistenti OpenAI;

Interagire in modi innovativi, come ad esempio “chattare” direttamente con i propri artefatti, caricando i propri file nell’assistente;

Personalizzare l’assistente utilizzando le proprie chiavi API per OpenAI o Anthropic.

NEXbot, Pixel2Flutter e ZeroStep

Tra le altre app di codifica AI gratuite disponibili, NEXbot spicca come una piattaforma versatile ideale per la creazione di chatbot basati su Generalized Pretraining Transformer.

In questo caso, NEXbot, che si distingue per la sua facilità d’uso e la sua capacità di consentire agli utenti di creare, personalizzare e condividere facilmente i propri chatbot è rivolta sia ai principianti che ai professionisti. Infatti, quest’applicazione si rivela particolarmente utile per coloro che desiderano esplorare la tecnologia dei chatbot AI senza necessariamente avere conoscenze approfondite di programmazione.

Nella pratica, NEXbot permette ai creatori, senza esperienza di codifica, di sviluppare e far prendere vita ai propri chatbot, semplicemente caricando i propri file e fornendo istruzioni verbali al bot.

Pixel2Flutter: il codice con l’AI

Come precedentemente accennato, ciascuna applicazione presenta caratteristiche distintive e per coloro che mirano a trovare un’applicazione in grado di trasformare i progetti grafici in codice Flutter, Pixels2flutter si rivela la soluzione ideale.

Infatti, Pixels2flutter permette di trasformare automaticamente, compilando tutti i parametri, i layout grafici in codice Flutter. Inoltre, il codice generato rispetta fedelmente il design originale, migliorando la coerenza visiva dell’applicazione. Questo permette di accelerare il processo di sviluppo eliminando molte delle attività manuali di codifica dell’interfaccia utente.

ZeroStep: dalle basi del codice

Per rendere le basi di codice più semplice è necessario sfruttare ZeroStep che si integra perfettamente con Playwright, consentendo agli utenti di incorporare l’intelligenza artificiale nei propri test senza alterare il flusso di lavoro di sviluppo.

Infatti, questo integrazione offre una maggiore semplicità e flessibilità nella creazione e nell’esecuzione dei test. Tra le altre funzioni, ZeroStep offre un’API semplificata chiamata ai(), che accetta istruzioni in testo semplice e si integra sia con l’API di Playwright che con il framework di test di Playwright.

Quills AI, Copilot for Codemirror e JetBrains

Quills AI è uno strumento versatile che consente di scrivere frammenti di codice e analizzare dati provenienti da varie fonti, inclusi database e file CSV. Le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale accelerano il flusso di lavoro, permettendo la generazione automatica di query e semplificando l’analisi dei dati.

Ma le sue capacità non si limitano a questo: Quills AI semplifica anche l’estrazione dei dati tramite conversazioni in linguaggio naturale, offrendo opzioni di hosting e agevolando l’accesso ai dati anche per gli utenti non tecnici. Inoltre, si distingue come un’app accessibile a tutti, grazie all’uso di query in linguaggio naturale che semplificano l’interazione con i dati.

Copilot for Codemirror e JetBrains

Copilot for CodeMirror è nato come un’estensione open source progettata specificamente per arricchire l’editor di testo CodeMirror. Questa estensione consente di ricevere suggerimenti di codice contestuali mentre si digita.

Grazie a questa funzionalità, è possibile ottenere supporto e assistenza durante la scrittura del codice, con diversi completamenti automatici che permettono di programmare più rapidamente e con minori sforzi. Si integra perfettamente con CodeMirror offrendo agli sviluppatori un’esperienza di codifica migliorata.

Un’altra piattaforma completa di una suite di strumenti, per la codifica, basati sull’intelligenza artificiale è JetBrains. Questa app gratuita offre diverse funzionalità, tra cui analisi intelligente del codice, refactoring e debugging, su vari IDE e linguaggi di programmazione.

Please Don’t Code, Mistral AI e SQLephant

Please Don’t Code è dedicato in modo più specifico a coloro che non sono programmatori, consentendo loro di creare frammenti di codice funzionale utilizzando comandi in linguaggio naturale.

Ma non è solo questo, nello specifico, è anche uno strumento efficiente sviluppato per semplificare il processo di codifica per sistemi embedded. In quanto, offre un generatore di codice basato sull’intelligenza artificiale per piattaforme Arduino, come Arduino Uno, Arduino Mega e Arduino Nano.

Mistral AI: ottimizzare la prestazione del codice

Mistral AI ottimizza le prestazioni del codice e offre modelli di intelligenza artificiale open source, con particolare attenzione all’efficienza, all’utilità e all’affidabilità del calcolo.

Inoltre, questa app di codifica gratuita, opera efficacemente su qualsiasi cloud e persino sulle GPU di gioco, rendendola ampiamente accessibile. Per questo motivo, Mistral AI è la scelta ideale per chi desidera analizzare e ottimizzare le prestazioni del codice in modo più veloce ed efficiente.

SQLephant: ottimizzatore per le query SQL

Infine, tra le applicazioni di codifica AI gratuite, SQLephant si distingue come l’ottimizzatore per le query SQL, fondato sull’intelligenza artificiale.

Nello specifico, Sqlephant offre diverse funzionalità volte a semplificare e migliorare il processo di sviluppo SQL, tra cui:

Generazione rapida di schemi mediante inferenza automatica del tipo;

Sistema di correzione delle query SQL e prevenzione delle iniezioni SQL, per risolvere bug e vulnerabilità nelle istruzioni SQL;

Creazione automatica di wrapper SQL per vari linguaggi di programmazione, come C#, Java, PHP e Python;

Generazione di operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) complete.

Queste 12 applicazioni gratuite migliorano il flusso di lavoro e offrono una vasta gamma di soluzioni di codifica AI, fornendo un supporto completo per tutti, dai professionisti ai principianti.