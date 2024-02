GitHub Copilot Enterprise: l’assistente di codifica AI per le aziende

GitHub, la piattaforma leader per lo sviluppo di software open source, ha appena annunciato il lancio di un nuovo prodotto che mira a facilitare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di codifica delle grandi aziende.

GitHub Copilot Enterprise, è un assistente AI che offre diverse funzionalità per supportare gli sviluppatori nel loro lavoro. Tra queste, la generazione di suggerimenti di codice, la risposta a domande e il riepilogo delle modifiche, il tutto in base al tipo di codice e agli standard dell’azienda. Gli esperti ritengono che questa nuova soluzione rappresenti una svolta radicale nel modo di operare dei team di software engineering, in quanto consente di avere un programmatore AI al fianco di ogni sviluppatore.

Come funziona Copilot Enterprise

A differenza dello strumento gratuito Copilot di GitHub, Copilot Enterprise si integra in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software, offrendo suggerimenti di codice personalizzati in base alla codebase di un’organizzazione. Inoltre, risponde a domande sui sistemi interni in inglese semplice e genera riepiloghi delle modifiche al codice, riducendo il lavoro manuale degli sviluppatori.

Copilot Enterprise include anche le best practice e la documentazione aziendale attraverso le “basi di conoscenza”, che permettono di orientare gli sviluppatori verso approcci standard. In questo modo, i membri del team possono rompere i silos e condividere le conoscenze collettive.

I vantaggi di Copilot Enterprise

Il lancio di Copilot Enterprise avviene un anno dopo che GitHub ha raggiunto i 100 milioni di utenti, confermandosi come standard di settore per la collaborazione software. I primi test effettuati da partner come Accenture hanno mostrato un notevole incremento della produttività grazie a strumenti di codifica AI come Copilot Enterprise.

“Con il solo completamento automatico, i loro 50.000 sviluppatori hanno registrato un aumento del 50% delle build”, ha affermato Mario Rodriguez, vicepresidente dei prodotti di GitHub, in un’intervista a VentureBeat. “Ora immaginate di infondere Copilot in ogni parte del ciclo di vita del software: è per questo che pensiamo di passare dalla trasformazione digitale alla trasformazione dell’AI”.

Le sfide di Copilot Enterprise

Tuttavia, GitHub deve anche affrontare le critiche che il codice generato dall’AI possa essere privo di originalità o addirittura causare nuovi bug. Rodriguez ha respinto con forza queste accuse. “Crediamo che la creatività degli esseri umani continuerà ad accelerare”, ha detto. “Copilot è uno strumento in cui l’uomo è al centro. La mia speranza è che l’utilizzo di questo strumento da parte dell’uomo aumenti la creatività e continui a far progredire la società”.

GitHub prevede investimenti significativi in pratiche di AI responsabile per garantire che Copilot Enterprise aiuti gli sviluppatori senza effetti collaterali indesiderati. “Non vogliamo far retrocedere l’umanità, ma farla progredire”, ha sottolineato Rodriguez.