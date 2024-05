60 CFU per l'Insegnamento Online: come ottenerli

I 60 CFU per l’insegnamento sono parte dei nuovi percorsi di abilitazione per docenti che vanno a sostituire i 24 CFU. Sono stati introdotti per rispondere ai requisiti imposti da recenti normative italiane che regolano la formazione dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il 22 aprile, il Ministero ha emesso un decreto che stabilisce l’attivazione dei percorsi formativi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU, specificando quali università gestiranno i corsi in ciascuna regione e per ogni categoria, oltre al numero di posti disponibili.

Il totale dei posti concessi è di 51.753. Una significativa quota di questi è riservata alle università telematiche riconosciute dal Miur, in particolare: l’Università Telematica UniPegaso con 3.120 posti, l’Università Telematica eCampus con 2.610 posti e una combinazione di posti tra UniPegaso e l’Università Telematica Unimarconi che ammonta a 282 posti. Andiamo a vedere in cosa consistono i corsi da 60 CFU per insegnare!

Argomenti in questa guida:

60 CFU per l’insegnamento online: dove prenderli

I corsi da 60 CFU per docenti sono disponibili sia nelle università tradizionali che in quelle telematiche, dato che i percorsi si possono svolgere in parte in modalità online. Ecco quali sono quelli proposti dalle università telematiche:

Specifichiamo che per i corsi di insegnamento da 60 CFU l’Università Pegaso ha creato il Centro Interuniversitario “TEACHING, LEARNING AND INCLUSION” (C.I.TE.L.IN), come capofila.

I corsi da 60 crediti per insegnare di eCampus, invece, si avvalgono del Centro Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti – CEMFI. L’Università Guglielmo Marconi ha ottenuto autonomamente l’accreditamento per offrire Corsi da 60 CFU per sette diverse classi di concorso.

Tutti i centri che offrono corsi per l’abilitazione all’insegnamento con i 60 CFU hanno ottenuto l’accreditamento dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Inoltre, seguono le normative stabilite dal DPCM e sono soggetti a controlli continui da parte dell’ANVUR.

60 CFU per l’insegnamento: come ottenerli

Dal 1° gennaio 2025, il possesso di 60 CFU diventerà un requisito obbligatorio per partecipare ai concorsi a cattedra nelle scuole italiane.

I destinatari di questo percorso sono laureati, diplomati ITP (solo fino al dicembre 2024), e studenti universitari idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU. Ai fini del conseguimento dei 60 CFU per l’abilitazione potranno essere riconosciuti un massimo di 12 CFU nel settore delle scienze dell’educazione, 5 CFU per il servizio di tirocinio, e infine possibili crediti formativi per il dottorato.

Il nuovo percorso per diventare insegnante in Italia richiede diversi passaggi. Prima di tutto, è necessario conseguire una laurea magistrale, oppure una laurea triennale per gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP). Successivamente, si deve completare un percorso formativo di abilitazione, che consiste in 60 CFU/CFA. È anche richiesto superare un concorso pubblico: coloro che completano questo percorso sono abilitati a partecipare a concorsi semplificati e, una volta ottenuta una cattedra, a entrare di ruolo.

Infine, gli aspiranti insegnanti devono svolgere un anno di prova in servizio, che include un test e una valutazione finale. Esistono anche percorsi formativi alternativi di 30 o 36 crediti formativi, destinati a chi ha già maturato almeno tre anni di esperienza scolastica o a chi ha accumulato 24 CFU/CFA secondo il precedente sistema.

Corsi da 60 CFU: come sono strutturati

I corsi si svolgono completamente in aula, tranne per alcune attività che non includono tirocinio o laboratorio. Queste ultime possono essere fatte online, ma non devono superare il 20% del totale delle ore. Inoltre, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, fino al 50% delle lezioni può essere seguito online in diretta.

Il corso di abilitazione alla docenza include un programma accademico che copre varie discipline, metodologie didattiche e un tirocinio, strutturato attraverso l’assegnazione di Crediti Formativi Universitari (CFU) o Accademici (CFA). Per accedere alla prova finale, gli studenti devono frequentare le lezioni con una presenza minima del 70% per materia. La prova finale prevede la presentazione di un’analisi dettagliata del tirocinio svolto e una simulazione didattica, basata su un progetto che integra le metodologie apprese, necessaria per ottenere i 60 CFU richiesti per l’insegnamento. Andiamo a vedere meglio cosa consiste nel prossimo paragrafo!

Prova finale del corso 60 CFU

Il percorso di 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento include un tirocinio suddiviso in attività dirette e indirette, per un totale di 12 ore di pratica per ogni CFU dedicato al tirocinio, che devono essere completate in presenza. Ogni aspirante docente sarà affiancato da un tutor, che avrà il compito di monitorare e documentare le competenze acquisite.

Per quanto riguarda la prova scritta, questa richiede agli studenti di analizzare criticamente le esperienze maturate durante il tirocinio, focalizzandosi su episodi specifici che evidenzino le competenze acquisite nel contesto dell’insegnamento e dell’applicazione di conoscenze psicopedagogiche.

La simulazione di lezione, invece, dura 45 minuti ed è volta a testare le capacità didattiche dei candidati, con un’attenzione particolare all’uso di tecnologie digitali e multimediali. L’accesso a questo percorso è limitato e soggetto a criteri di ammissione rigorosi, dettagliati in una tabella specifica, che definisce i crediti formativi universitari necessari.

Per ottenere l’abilitazione, il candidato deve raggiungere un punteggio minimo complessivo di 7/10 nelle due prove.

60 CFU: materie dei corsi

Ecco quali sono le materie dei corsi da 60 CFU:

10 CFU/CFA nell’area pedagogica

3 CFU/CFA corrispondenti alla formazione inclusiva con BES

3 CFU/CFA in materie linguistico-digitali

4 CFU/CFA in discipline relative alle scienze umane (sociologia, psicologia e antropologia)

2 CFU/CFA in metodi volti alla didattica

2 CFU/CFA di legislazione scolastica

16 CFU/CFA nella classe di concorso interessata, per tutte le materie di indirizzo specializzate nelle discipline e tecniche da applicare in ambito scolastico

20 CFU/CFA di tirocinio (15 crediti di tirocinio diretto e 5 di indiretto)

60 CFU per l’insegnamento online: il costo

Il Decreto sui 60 CFU ha fissato dei limiti massimi per i costi dei percorsi abilitanti universitari. In particolare, il decreto stabilisce che il costo massimo per i corsi completi da 60 CFU non può superare i 2.500 euro. Per i corsi ridotti, che includono percorsi da 30 CFU e 36 CFU, il costo massimo è di 2.000 euro.

Questi limiti fungono da tetto per le università, che possono tuttavia decidere di impostare tariffe inferiori, purché non eccedano questi massimali. Questa misura offre quindi un riferimento di spesa per gli studenti, mantenendo al contempo una certa flessibilità per le istituzioni accademiche nel definire i propri listini.

Inoltre, gli studenti che stanno completando il percorso universitario magistrale e seguono contemporaneamente le lezioni per l’idoneità alla docenza, potranno pagare 2.000 euro.

La stessa cifra sarà applicata anche per chi ha già una specializzazione al sostegno, per gli insegnanti che cercano un’altra abilitazione e per i docenti che, dopo il concorso, seguiranno corsi da 30 CFU. In aggiunta, per accedere ai test conclusivi dei corsi di abilitazione si dovrà versare una quota di 150 euro.

Conseguire i 60 CFU online: le tempistiche

Attualmente, i percorsi da 30 CFU/CFA sono già in corso, anche nelle università telematiche, e i corsi da 60 CFU online e non saranno pienamente operativi dal 1° gennaio 2025; tuttavia questi ultimi dovrebbero attivarsi già a partire da quest’anno.

Durante la fase transitoria, i partecipanti ai concorsi di abilitazione all’insegnamento possono essere coloro che hanno accumulato 30 CFU/CFA o 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022. I vincitori saranno temporaneamente assunti fino al 31 agosto, con l’obbligo di completare i CFU mancanti per ottenere l’abilitazione definitiva. Successivamente, saranno assunti con un contratto di prova di un anno; in caso di successo, il loro incarico sarà confermato.

