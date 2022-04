Classe di Laurea LM-51: Laurea Magistrale in Psicologia

Il corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) ha come obiettivo quello di formare i futuri professionisti dei bisogni psicofisiologici alla base del comportamento, delle dinamiche delle relazioni umane e dei metodi psicometrici. Studiare Psicologia online vuol dire avere a mente un futuro nell’approfondimento delle dinamiche che si nascondono dietro ogni comportamento dall’infanzia fino all’età adulta ed essere consapevoli di una particolare curiosità nei confronti di tutta la salute mentale e i suoi disturbi.

La classe di laurea magistrale LM-51 è la naturale prosecuzione della classe di laurea triennale L-22 Scienze e Tecniche Psicologiche ed è fra le più amate nel contesto dei percorsi all’interno delle università telematiche riconosciute dal Miur.

Se anche tu sogni un futuro all’interno di un’azienda o di un’Istituzione legata all’esercizio della Psicologia, compila il modulo che trovi al termine di questo articolo e fatti guidare da un esperto nelle pratiche di immatricolazione: tutto a titolo gratuito. I nostri consulenti risponderanno a tutte le tue domande e ti aiuteranno anche con le pratiche di riconoscimento di crediti formativi. I tuoi sogni sono ad un passo, ora dipende tutto da te: se vuoi saperne di più sulla Classe di Laurea Magistrale LM-51 in Psicologia continua a leggere la nostra guida!

Psicologia LM-51 nelle Università Online

La laurea magistrale in Psicologia (LM-51) è presente nell’offerta formativa di ben 6 delle università telematiche riconosciute dal Miur, ognuna con specifiche e indirizzi molto diversi. Trovi tutto sintetizzato brevemente in questa tabella:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

La laurea online in Psicologia è la soluzione ideale per tutti quegli studenti che vogliono rilanciare la loro carriera lavorativa, investendo su un titolo che gli permette di svolgere altre attività (personali o professionali) ed è anche riconosciuto dal Miur! La laurea magistrale in Psicologia (LM-51) ha lo stesso valore legale di quella conseguita in un’università frontale, l’unico elemento di divergenza sono le lezioni, che nel caso dell’università telematica si svolgono in modalità telematica.

Potrai connetterti da qualsiasi posto nel mondo, immatricolarti e iniziare a formarti sin da subito sulla piattaforma di e-learning. I costi delle università online, poi, sono contenuti per qualsiasi fascia di reddito. Le tasse non vengono calcolate in base all’ISEE ma ad un fisso modulato attraverso una serie di convenzioni stipulate dall’università. Nel prossimo paragrafo affronteremo il tema degli sbocchi lavorativi in Psicologia online, cercando di capire come la classe di laurea magistrale LM-51 può aiutarti nel contesto professionale, permettendoti di svolgere un lavoro appagante per sempre.

Psicologia LM-51: gli sbocchi lavorativi previsti

Il corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) ti permette di lavorare in aziende e Istituzioni sia pubbliche che private, puoi scegliere tra la libera professione e l’impiego senza porti limiti di nessun genere. La salute mentale dei lavoratori è fra gli interessi più grandi che hanno le aziende che coltivano il capitale umano.

I laureati della classe LM-51 potranno esercitare nel campo delle risorse umane, della scelta dei lavoratori e della consulenza. Naturalmente con la laurea magistrale in Psicologia online potrai anche insegnare. Dovrai solo superare il concorso per l’abilitazione all’insegnamento e procedere a svolgere le ore che da normativa ti spettano. Le possibilità sono davvero tante: dalle docenze al giornalismo, dal marketing alla finanza. Infine, ovviamente, la professione che ne prende anche il nome e che prevede un esame di stato per l’iscrizione all’albo degli psicologi.

Nel prossimo e ultimo paragrafo parleremo delle classi di concorso della laurea magistrale per tutti gli studenti che vedono nel loro futuro la possibilità di insegnare in licei ed istituti.

Psicologia LM-51: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Con la laurea magistrale in Psicologia (LM-51) si può insegnare: bisogna solo aggiungervi 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, come prevede il decreto. A questo punto potrai accedere ad una classe di concorso per l’abilitazione all’insegnamento.

Nello specifico su può accedere alla classe di concorso A-18 in Filosofia e Scienze umane (a patto che si siano conseguiti almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12) e si può quindi insegnare all’interno di Istituti Tecnici e Professionali, nonché in Licei Artistici, Linguistici, Musicali e delle Scienze Umane.

Ora hai tutte le informazioni che ti occorrono per varcare la porta del tuo futuro, se sogni di studiare Psicologia online (LM-51) non perdere altro tempo: salva la guida per avere sempre sottomano le università telematiche che la offrono, gli sbocchi lavorativi e le classi di concorso di LM-51; poi compila il modulo che segue, inserendo i tuoi dati personali, per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno degli esperti di AteneiOnline. A loro potrai fare tutte le domande di cui hai bisogno e poi procedere con l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51). I tuoi sogni hanno la distanza di un clic.