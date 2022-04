Classe di Laurea L-16: Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione

La laurea L-16 in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione è un percorso strutturato che ha come obiettivo lo studio del diritto e delle discipline economiche e aziendali, oltre che della sociologia, delle lingue straniere e dell’informatica per permetterti di esercitare la professione all’interno di istituzioni pubbliche e private.

La laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) ti avvicina all’approfondimento della sicurezza nel campo delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse, per sviluppare competenze specifiche in ambito politico e concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. Nel panorama delle università telematiche esistono diversi percorsi dedicati a questo titolo in grado di darti tutti gli strumenti necessari al conseguimento della laurea breve.

In questo articolo approfondiremo quanto c’è da conoscere su Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) dagli sbocchi lavorativi alle classi di concorso, fino ad arrivare ad un form dedicato in cui inserire tutti i dubbi e le questioni lasciate in sospeso, in modo da permetterti di avere un contatto diretto con gli esperti di settore.

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16 nelle Università Online

L-16 in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione ha diverse soluzioni all’interno delle università telematiche, che trovi brevemente sintetizzate in questa tabella:

La laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) ti permette di formarti sulle discipline necessarie a lavorare nella pubblica amministrazione mentre contemporaneamente svolgi il tuo impiego o ti occupi di questioni personali. Puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi e iniziare la preparazione. Se hai già sostenuto esami universitari, inoltre, puoi richiedere che ti vengano riconosciuti tramite la procedura di riconoscimento cfu.

Tutte le università telematiche sono riconosciute dal MIUR e monitorate dall’ANVUR: rilasciano titoli che hanno lo stesso valore legale delle università tradizionali e ogni anno ricevono una valutazione che ne mette in luce le criticità in base all’offerta formativa. Puoi iniziare a formarti fin da subito grazie al fatto che tutte le pratiche d’immatricolazione si svolgono online e per partire ti occorrono solo le chiavi di accesso alla piattaforma di e-learning: uno spazio online dove sono radunati tutti i materiali didattici e le aule virtuali, oltre ai contatti con docenti e tutor.

I costi della laurea L-16 in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione non vengono calcolati in base all’ISEE ma corrispondono ad un importo fisso rateizzabile, che può comunque essere ridotto grazie ad un grande numero di convenzioni o borse di studio messe a disposizione dall’università.

Dopo la laurea breve L-16 puoi scegliere di dedicarti alla professione o continuare con un master di primo livello o con una laurea magistrale online in Scienze dell’Amministrazione.

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16: gli sbocchi lavorativi previsti

La classe di Laurea L-16 è perfetta per te se hai una passione per l’organizzazione e la gestione dei flussi di lavoro, con una particolare propensione agli ambiti amministrativi e innovativi. Gli sbocchi lavorativi della laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione ti permettono di esercitare in amministrazioni pubbliche (locali e centrali), in imprese nazionali e internazionali, senza dimenticare organizzazioni private e del terzo settore.

La laurea L-16 ti apre le porte alle attività di:

Impiegato nella pubblica amministrazione

Impiegato in imprese private, istituti di credito, assicurativi e bancari

Consulente del lavoro

Esperto Contabile

Ma non solo: con i master di primo livello offerti dalle università telematiche potrai specializzarti in alcune specifiche nicchie di mercato, in modo da amplificare la gamma di possibilità lavorative a tua disposizione. L-16 in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione è un ottimo trampolino di lancio per chi intende esercitare una professione con la garanzia di un posto stabile e possibilità di fare carriera.

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione non ti permette di accedere ad alcuna classe di concorso: per poter esercitare la professione di insegnante, infatti, ti occorre una laurea Magistrale e un certo numero di crediti (300), di cui una parte in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche.

Se vuoi diventare insegnante, dopo la Classe di laurea L-16 puoi proseguire gli studi in un ateneo tradizionale o telematico e conseguire la laurea magistrale LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, che si propone come naturale prosecuzione della laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), dandoti anche accesso alla Classe di Concorso A-46 (Scienze Giuridico-Economiche) per esercitare la professione presso:

Licei Sportivi

Licei delle scienze umane

Istituti tecnici

Istituti Professionali

