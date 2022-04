Classe di Laurea L-28: Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della navigazione

Il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) ha come obiettivo quello di formare figure professionali competenti in ambito di navigazione e tutti i precetti ad essa collegati. Durante questo percorso vengono approfondite la gestione del mezzo navale o aereo (dovrai scegliere tra un curriculum e l’altro). In questo contesto dovrai studiare materie come il clima, la cartografia e la fisica atmosferica.

Si tratta del percorso perfetto per te se sei appassionato di navigazione e trasporti (da mezzo nave, aereo e terrestre) e se hai a cuore lo studio delle discipline geologiche e geofisiche (tra cui Geologia e Geografia) e discipline dell’area ingegneristica (tra cui Idrologia, Topografia e Meccanica del volo).

Scienze e tecnologie della navigazione L-28 nelle Università Online

L-28 in Scienze e tecnologie della navigazione nelle università telematiche ha un solo un solo percorso, te lo proponiamo in questa tabella:

Con la laurea triennale in Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) puoi accedere ad un ventaglio di approfondimento di studi molto ampio ma soprattutto, grazie ad una tecnologia avanzata che si esprime attraverso una piattaforma di e-learning, puoi studiare e lavorare contemporaneamente. Il materiale didattico è disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo modo puoi formarti senza trascurare l’esperienza professionale, abbattendo i tempi di gavetta e facendo carriera velocemente.

Puoi iscriverti a Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) in qualsiasi momento dell’anno: a differenza delle università tradizionali, gli atenei online propongono un modello aperto che non limita le iscrizioni ad alcuni specifici periodi dell’anno. Inoltre, se hai già sostenuto esami universitari puoi chiedere che vengano riconosciuti tramite la procedura di riconoscimento dei crediti formativi.

I titoli che si conseguono sono riconosciuti dal MIUR e validi a tutti gli effetti per sostenere concorsi pubblici e selezioni professionali in aziende di settore. La qualità della didattica è monitorata costantemente dall’ANVUR che ogni anno analizza il livello di tutti gli atenei e ne mette in luce le criticità per fare in modo che possano essere corrette. Se vuoi conoscere il punteggio assegnato all’università che ti interessa, compila il form che trovi al termine dell’articolo.

Scienze e tecnologie della navigazione L-28: gli sbocchi lavorativi previsti

La laurea triennale in Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) ti offre numerose possibilità in termini di sbocchi lavorativi. Con questo percorso puoi diventare:

Tecnico di trasporti aerei e terrestri

Hostess o Steward

Comandante o pilota di aereo (con l’ausilio di corsi specifici forniti dagli Enti preposti)

Operatore dei servizi aeronautici

Per alcune di queste professioni, però, va precisato non basta la laurea triennale in Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) ma bisogna integrare le proprie competenze con corsi erogati da scuole ed enti preposti per legge.

Dopo aver acquisito tutte le competenze necessarie potrai anche sostenere un concorso pubblico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oppure partecipare ai bandi legati alle classi di concorso. Se vuoi saperne di più continua a leggere questa breve guida, oppure arriva fino in fondo e compila il form dedicato alla richiesta di informazioni.

Scienze e tecnologie della navigazione L-28: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Scienze e tecnologie della navigazione (L-28) non è un percorso sufficiente a permetterti di insegnare. Per poterlo fare, dovresti conseguire una laurea magistrale, oltre che avere nel tuo palmares 24 CFU dedicati alle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche.

La migliore laurea magistrale in questo settore a cui accedere è la LM-72 – Laurea magistrale in Scienze e tecnologie della navigazione.

Le classi di concorso dedicate alle tecnologie della navigazione sono:

A-20 – Fisica

A-27 – Matematica e Fisica

A-28 – Matematica e scienze

A-33 – Scienze e tecnologie aeronautiche

A-36 – Scienze e tecnologie della logistica

A-39 – Scienze e tecnologie delle costruzioni navali

A-41 – Scienze e tecnologie informatiche

A-43 – Scienze e tecnologie nautiche

A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Potrai poi insegnare in:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali



