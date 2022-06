Laurea Online Criminologia: Università Telematiche, Corsi, Costi, Materie e Sbocchi Lavorativi

La laurea in Criminologia online è la soluzione ideale per chi intende esercitare in ambito legale, pur non volendo necessariamente calcare le aule del tribunale vestendo la toga. Si tratta di un percorso strutturato che può contare su un’organizzazione efficiente e un corpo docenti molto valido. I corsi di laurea online in Criminologia non sono raccolti intorno ad un unico cappello ma, a seconda delle loro caratteristiche, si distribuiscono intorno alle classi di laurea L-14 e L-16 a cui corrisponderà poi una laurea breve della durata di 3 anni.

Al momento sono presenti solo corsi di laurea triennale in Criminologia, quindi se intendi poi proseguire con una laurea magistrale, dovrai optare per Giurisprudenza (LMG-01); sebbene non è detto che considerando il grande interesse che c’è intorno alla materia, non possa essere inserito nei prossimi anni un corso di laurea magistrale in Criminologia online, magari proprio mentre tu stai completando il corso di laurea triennale L-14 o L-16.

La laurea telematica in Criminologia ti permette di acquisire competenze politiche, istituzionali, sociologiche, economiche e gestionali: un panorama davvero ampio che ti aprirà anche la strada per le selezioni in enti pubblici e locali.

Studiare Criminologia online è la via più corretta per diventare criminologo, Profiler ed esperto forense ma anche consulente legale e giornalista di cronaca nera. Criminologia on line ti permette di studiare e lavorare contemporaneamente maturando esperienza sul campo, abbattendo i tempi di gavetta e conseguendo un titolo riconosciuto dal MIUR e valido anche per sostenere concorsi pubblici. I costi, poi, sono contenuti grazie ad un sistema di convenzioni stipulate dalle università online e varie Associazioni e Istituzioni. A differenza degli atenei pubblici che hanno finestre di iscrizione già fissate, tu potrai immatricolarti in qualsiasi momento direttamente online e senza sostenere test d’ingresso: Criminologia online, infatti, è una facoltà a numero aperto.

In questa guida troverai tutte le informazioni sulle classi di laurea L-14 e L-16

Argomenti in questa guida:

Corsi di Laurea Online in Criminologia

I corsi di laurea in Criminologia online vengono erogati da 4 atenei online che hanno il compito di formare i futuri esperti in materia del territorio attraverso competenze trasversali teoriche e pratiche. Esistono due indirizzi:

Corsi in Criminologia con focus giuridico (Classe di Laurea L-14): hanno al centro materie come Diritto pubblico, Diritto privato e Diritto costituzionale;

Corsi in Criminologia con focus amministrativo (Classe di Laurea L-16): hanno al centro materie come Diritto Amministrativo e Economia Aziendale.

Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) e Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) sono i percorsi da cui partire per approfondire anche la pratica criminologica e conseguire il diploma di laurea triennale.

Nel prossimo paragrafo ci dedicheremo ad approfondire proprio questi aspetti: illustreremo nel dettaglio i diversi curricula della laurea triennale in Criminologia online per darti la possibilità di decidere consapevolmente la strada migliore per il tuo futuro. Se, invece, hai già avviato un percorso in un ateneo pubblico ricordati che puoi fare il passaggio in qualsiasi momento, chiedendo il riconoscimento dei crediti formativi e non perdendo così nemmeno un esame.

Le università per studenti lavoratori sono riconosciute dal MIUR e rilasciano titoli validi per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione in aziende pubbliche e private, italiane o straniere.

Lauree Triennali in Criminologia Online

La laurea in Criminologia online può seguire un percorso L-14 e L-16: Criminologia online di eCampus (L-14) si concentra soprattutto sull’acquisizione di competenze criminologiche, criminalistiche, con focus sulla sicurezza nel senso più ampio del termine. Servizi Giuridici (L-14), sempre eCampus, invece, è più orientato alle Scienze Penitenziarie, per permetterti di esercitare come operatore penitenziario ed è perfetto per chi ha interesse a approfondire il percorso di rieducazione e recupero sociale.

Nel panorama delle lauree triennali in Criminologia Online grande successo sta riscuotendo il corso in Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche (L-14) di Unimarconi che si concentra più su politica, istituzioni ed economia; al contrario di Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni di Unitelma (L-16) all’interno di Scienze dell’Amministrazione che oltre alle stesse competenze generiche aggiunge criminologia e psicologia al suo palmares.

Infine nel ventaglio delle tue opzioni non puoi non considerare la laurea online in Scienze giuridiche per la criminologia, l’investigazione e la sicurezza (L-16) dell’Università Mercatorum che ti formerà come esperto legale che opera nel settore criminalistico. Se hai il desiderio di approfondire uno o più di questi percorsi, oltre a leggere il piano di studi con tutte le materie da sostenere, puoi metterti in contatto con noi attraverso il form di compilazione online che trovi al termine della guida per avere la tranquillità necessaria di raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Lauree Magistrali in Criminologia Online

Te lo avevamo accennato in partenza ma a costo di essere ripetitivi ci teniamo a precisarlo: al momento esistono solo corsi di laurea triennali in Criminologia online. Comunque, a chi è interessato a continuare gli studi con un corso di laurea magistrale in Criminologia Online, le università telematiche offrono comunque la possibilità di accedere alla specialistica di Giurisprudenza della classe di laurea LMG-01, per avere tutti i requisiti necessari ad accedere, ad esempio, ai master di secondo livello.

Giurisprudenza Online è a ciclo unico e avrebbe una durata complessiva di 5 anni, ma se hai già frequentato un corso di laurea triennale in Criminologia Online puoi entrare direttamente al 4° anno, effettuando la pratica di riconoscimento CFU con esito positivo da parte della commissione competente. Essendo molto ampia la scelta all’interno delle 11 telematiche italiane per questo corso, per semplificarti la scelta ti abbiamo riportato tutti i dati in questa tabella:

Non è escluso, comunque, che essendoci molta richiesta intorno alla Criminologia Online venga presto attivato anche un percorso magistrale specifico proprio in questi anni. Se hai già conseguito il titolo triennale, invece, e non vuoi procedere con Giurisprudenza LMG-01 puoi iscriverti ad uno dei numerosi master di primo livello dedicati proprio a questo tema.

Criminologia nelle Università Telematiche Italiane

La laurea telematica Criminologia è molto apprezzata in Italia anche perché viene erogata dalle 4 delle migliori università online: eCampus, Unimarconi, Unitelma e Mercatorum.

L’Università Telematica eCampus è molto amata per la sua modalità ibrida: oltre alla possibilità di seguire tutte le lezioni online potrai, se lo desideri, anche recarti in una sede fisica. Il corso di Criminologia Online ha due indirizzi con i migliori docenti del territorio: non a caso è una fra quelle con il maggiore numero di iscritti sul territorio.

Una valida alternativa è l’Università Telematica Guglielmo Marconi, anche se in questo caso il corso dedicato è uno solo, è stata la prima ad essere riconosciuta dal MIUR e negli anni, con il monitoraggio da parte dell’ANVUR, ha raggiunto un livello qualitativo altissimo!

Ottimi riscontri anche per l’Università Telematica Mercatorum: in questo caso il vantaggio principale per l’unico corso triennale in Criminologia Online è rappresentato dalla cooperazione con le Camere di Commercio Italiane che, attraverso stage e tirocini, ti inserisce velocemente nel mondo del lavoro. Inizi ad esercitare, a guadagnare e contemporaneamente accumuli esperienza in questo delicatissimo settore.

L’Università Telematica Unitelma, infine, eroga un solo corso in Criminologia ma vanta una sorellanza con l’Università degli Studi La Sapienza con cui condivide organizzazione e corpo docenti, una garanzia di qualità che viene sempre guardata di buon occhio dalle aziende.

Le possibilità, insomma, sono molte con caratteristiche diverse per la triennale ed una sola non in focus per la magistrale ma la possibilità che si aprano nuove strade è davvero alta: c’è un enorme richiesta formativa in Criminologia Online, soprattutto negli ultimi anni. Nei prossimi paragrafi, dopo aver parlato dei costi, ci dedicheremo alle molteplici possibilità professionali che ti permetteranno di capire perché questo corso è così amato.

Intanto è sempre valido l'invito a dirigerti verso la box domande in cui inserire i tuoi dati personali per essere ricontattato subito e a titolo gratuito da un esperto di Criminologia a cui rivolgere tutti i tuoi dubbi per chiedere ulteriori spiegazioni.

Costi Laurea Online Criminologia: quali sono?

I costi della laurea online in Criminologia si aggirano tra i 1.600€ e i 3.900€. L'oscillazione è dovuta al fatto che ogni università telematica ha una retta prefissata, che però subisce delle variazione grazie a delle scoutistiche legate a borse di studio e convenzioni.

Intanto ecco una panoramica più dettagliata dei costi della laurea online in Criminologia:

Unimarconi: da 1.600 € a 2.250 €

eCampus: da 2.600 € a 3.900 €

Unitelma: da 1.600 € a 2.100 €

Mercatorum: 3.000 €

Il costo delle università online cambia da ateneo ad ateneo e non si basa, come nelle università tradizionali, sul tuo ISEE ma su un calcolo completamente diverso che tiene conto di servizi offerti e casistiche particolari legate alle esigenze dello studente: fai parte delle forze dell’ordine o di un ente pubblico? Vuoi frequentare anche un campus fisico? Desideri pagare in un’unica soluzione? Tutto questo può influenzare il prezzo finale.

Criminologia Piano di Studi: com’è strutturato?

I corsi di laurea in Criminologia online hanno materie primarie e esami facoltativi che variano a seconda dell’indirizzo che pensi di scegliere. Qui ti proponiamo una panoramica degli studi principali che tutti gli iscritti dovranno conseguire:

Criminologia

Tecniche investigative

Psicopatologia forense e profiling

Diritto dell’Unione europea

Genetica forense

Abilità informatiche

Comunicazione e public speaking

Diritto processuale penale

Psicologia della dipendenza affettiva

Diritto processuale civile

Filosofia del diritto

Diritto privato

Storia del diritto italiano

Diritto costituzionale

Diritto romano

Lingua inglese

Economia politica

Scienza delle finanze

Diritto penale

Sulle materie a scelta il discorso è più ampio ed è influenzato moltissimo dal tipo di lavoro che vorrai sostenere una volta terminati gli studi. Ecco, però, una elenco tra le più amate da chi sceglie Criminologia Online:

Informatica giuridica

Criminologia investigativa

Sociologia, crimine e devianza

Diritto fallimentare

Principi, legislazione e management scolastico

Economia aziendale

Diritto pubblico comparato

Psicologia dell’emergenza

Operazioni di polizia penitenziaria

Procedure e metodi dell’offerta trattamentale

Diritto penale dell’economia

Diritto agrario

Sociologia giuridica

Cronaca nera

Cybercrime

Diritto scolastico

Violenza di genere: aspetti giuridici, psicologici e sociologici.

Nel prossimo paragrafo ti parleremo degli sbocchi lavorativi di Criminologia: la scelta delle materie opzionali, infatti, è fortemente influenzata dall’indirizzo che vorrai far prendere alla tua carriera!

Sbocchi Lavorativi Criminologia

Gli sbocchi lavorativi di Criminologia offrono un ventaglio di possibilità molto ampio, motivo per cui questa laurea è così scelta: si può trovare lavoro in molti settori. Vediamo insieme i principali:

Esperto Forense

Cronista di nera

Criminologo investigativo nella Polizia di Stato

Guardia penitenziaria

Criminologo medico nelle strutture sanitarie

Consulente Legale

Consulente per il Tribunale per i minori

Operatore in Sicurezza e intelligence

Dipendente di associazioni legate alla cybersecurity

Profiler

Investigatore

Assistente legale

Dipendente pubblico

Dipendente in Associazioni contro la violenza di genere

Non è tutto: la lista è ancora lunghissima e mette al centro anche profili secondari legati alle materie a scelta e che ti permette di spaziare moltissimo nel settore, anche grazie alla possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente maturando esperienza e abbattendo i tempi di gavetta normalmente previsti! Scopriamo ora insieme dove puoi studiare Criminologia Online in Italia.

Criminologia Online in Italia

Criminologia Online ti offre la possibilità, grazie ad una piattaforma di e-learning strutturata, di svolgere tutte le pratiche burocratiche e formative in rete. Conoscere le sedi fisiche, però, è importante perché è lì che dovrai recarti per sostenere gli esami; anche se, va precisato, in questo periodo al momento anche le prove scritte e orali si svolgono online a causa della pandemia.

Criminologia Online a Roma: sedi e atenei online

eCampus ha una sede fisica di Criminologia Online a Roma in via Matera, 18

Unimarconi ha una sede fisica di Criminologia Online a Roma in via Plinio, 44

Unitelma ha una sede fisica di Criminologia Online a Roma in viale Regina Elena, 295

Unimercatorum ha una sede fisica di Criminologia Online a Roma in piazza Mattei, 10

Criminologia Online a Milano: sedi e atenei online

eCampus ha una sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Privata Chioggia, 4

Unimarconi ha una sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Guido Cavalcanti, 5

Unitelma ha una sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Giosuè Carducci, 39

Unimercatorum ha una sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Santa Maria Valle, 2

Criminologia Online a Torino: sedi e atenei online

eCampus ha una sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Antonio Bertola, 3

Unimarconi ha una sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Orazio Antinori, 6

Unitelma ha una fisica di Criminologia Online a Torino in via Treviso 12

Unimercatorum ha una sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Nino Costa 8

Criminologia Online a Napoli: sedi e atenei online

eCampus ha una sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Via Ponte di Tappia, 47

Unimarconi non ha una sede fisica di Criminologia Online a Napoli

Unitelma ha una sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Via S. Giovanni Battista della Salle, 5

Unimercatorum ha una sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Corso Meridionale 58

Qual è la migliore Università Telematica con Criminologia?

La migliore università telematica per Criminologia online è quella che meglio rispetta i tuoi desiderata: ognuna delle università online ha le sue peculiarità che la rendono unica e che gli permettono di presidiare determinate nicchie di mercato. Facciamo degli esempi:

Unimarconi è perfetta per te se hai una maggiore attenzione all’aspetto economico: è la meno cara e quella che prevede l’impiego di minor budget di spesa. Nonostante questo, il corpo docenti è molto apprezzato e l’offerta formativa di qualità.

è perfetta per te se hai una maggiore attenzione all’aspetto economico: è la meno cara e quella che prevede l’impiego di minor budget di spesa. Nonostante questo, il corpo docenti è molto apprezzato e l’offerta formativa di qualità. eCampus è perfetta per te se non vuoi perdere la possibilità di fare un’esperienza universitaria più classica: frequentando il campus e organizzando gruppi di studio.

è perfetta per te se non vuoi perdere la possibilità di fare un’esperienza universitaria più classica: frequentando il campus e organizzando gruppi di studio. Mercatorum è perfetta per te se hai bisogno di entrare subito nel mondo del lavoro: le possibilità professionali che offre sono superiori alla media.

è perfetta per te se hai bisogno di entrare subito nel mondo del lavoro: le possibilità professionali che offre sono superiori alla media. Unitelma è perfetta per te se vuoi la garanzia di un solido ateneo alle spalle, con tutta la fama e le agevolazioni che si porta dietro.

è perfetta per te se vuoi la garanzia di un solido ateneo alle spalle, con tutta la fama e le agevolazioni che si porta dietro.