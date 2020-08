Laurea Online in Pedagogia: guida sui corsi di laurea a distanza

La laurea in Pedagogia online è un percorso di studi multidisciplinare con una tradizione ormai lunga, essendo presente nell’offerta formativa delle università telematiche già dal 2004. La laurea in Pedagogia a distanza, inoltre, è tra i percorsi di studio che meglio si adattano alla modalità formativa a distanza. L’uso delle tecnologie multimediali nell’insegnamento è sempre più importante e familiarizzare con esse già durante gli studi è sicuramente un’opportunità da non sottovalutare.

Studiare Scienze Pedagogiche online ha anche una serie di ulteriori vantaggi che possono far preferire questa scelta rispetto all’iscrizione a una università tradizionale. Uno dei principali è sicuramente la possibilità di gestire il tempo in base alle necessità personali. Pedagogia telematica, infatti, non richiede spostamenti e i corsi possono essere seguiti ovunque e in qualsiasi momento attraverso pc, smartphone e tablet.

La laurea online in Pedagogia può essere triennale o magistrale. I corsi di laurea triennale appartengono alla classe di Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) e permettono l’acquisizione di competenze trasversali in ambito didattico, pedagogico, filosofico, storico e sociale. I corsi di laurea magistrale afferiscono alla classe di Scienze pedagogiche (LM-85) e completano il bagaglio di conoscenze e competenze fornite dai corsi triennali.

Le università telematiche che propongono corsi di studio in Scienze Pedagogiche sono riconosciute dal MIUR e conferiscono titoli equivalenti a quelli degli Atenei tradizionali. La laurea a distanza in Pedagogia, quindi, offre le stesse opportunità e ha gli stessi sbocchi professionali di quelle conseguite presso università con didattica in presenza. I laureati potranno inserirsi in vari enti pubblici e privati che si occupano di erogare servizi educativi e sociali in qualità di animatori, educatori, tutor e formatori.

Pedagogia nelle Università Telematiche Italiane

Pedagogia all‘università telematica è stata disponibile dall’anno accademico 2004-2005. L’Unimarconi è stata la prima università a lanciare un corso in quest’ambito e l’offerta formativa si è rapidamente allargata. Dal 2005 anche l’Unidav ha dato la possibilità di studiare Scienze Pedagogiche online e dall’anno accademico successivo lo stesso hanno fatto anche IUL, Unipegaso e Unicusano. eCampus si è aggiunta al gruppo delle università online di Pedagogia nel 2013, mentre nel 2018 è stata la volta della Giustino Fortunato.

Le facoltà di Pedagogia online sono riconosciute dal MIUR. Gli Atenei che propongono percorsi di studio in quest’ambito, infatti, sono tutti in possesso dell’accreditamento da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca). L’agenzia valuta periodicamente la didattica degli Atenei tradizionali e di quelli telematici e ne garantisce la qualità. Pertanto, le lauree conferite dalle università online hanno lo stesso valore legale e sono in tutto e per tutto equivalenti a quelle rilasciate dagli Atenei con didattica in presenza.

Nelle sezioni successive della guida troverete informazioni più dettagliate in merito a: corsi disponibili, piano di studi, costi e sedi delle università che offrono la laurea in Scienze Pedagogiche online.

Corsi di Laurea Online in Pedagogia: i Corsi disponibili

I corsi di laurea online in Pedagogia triennali e magistrali appartengono a queste classi di laurea:

Scienze dell’educazione e della formazione (L-19);

Scienze pedagogiche (LM-85).

I corsi di laurea in Pedagogia online di primo e secondo livello hanno numerose discipline in comune con il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis). Chi dovesse iscriversi a esso dopo aver frequentato percorsi di studio delle classi L-19 e LM-85, dunque, può richiedere il riconoscimento dei CFU già accumulati. In questo modo potrà abbreviare il proprio percorso accademico.

I corsi di laurea in Pedagogia online della classe triennale di Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) sono progettati per fornire conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche. Allo studio di tali discipline affiancano quello di filosofia, sociologia e psicologia fondamentali per l’analisi della realtà socio-culturale. Le abilità teoriche, pratiche e metodologiche acquisite consentono ai laureati di elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, da portare avanti anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza.

Il corso di laurea in Pedagogia online della classe di Scienze pedagogiche (LM-85) è il naturale completamento e perfezionamento della formazione acquisita nei corsi di laurea triennale della classe L-19. I corsi della classe LM-85 proseguono nel solco dell’interdisciplinarità, coniugando l’approfondimento teorico e pratico delle scienze pedagogiche e dell’educazione e quello di discipline quali filosofia, storia, psicologia e sociologia. I laureati saranno in possesso di competenze avanzate nell’ambito della progettazione educativa, del monitoraggio e della valutazione degli esiti e dell’impatto sociale di progetti e programmi d’intervento formativo.

Lauree Triennali in Pedagogia: corsi di Laurea Online

Per la laurea triennale in Pedagogia online ci si può iscrivere all’eCampus al corso di Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Il percorso prevede due indirizzi. Quello Base mira all’acquisizione di competenze in merito ai processi educativi e alla progettazione di percorsi di formazione umana, dando rilievo anche all’uso degli strumenti tecnologici. L’indirizzo Prima infanzia, invece, si focalizza sugli interventi educativi e di animazione rivolti a bambini da 0 a 3 anni.

La laurea triennale online in Pedagogia erogata dall’Unimarconi è il corso di Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Dopo il primo biennio comune si può scegliere tra uno dei due orientamenti proposti: Educazione sociale e di comunità e Educatore nei servizi per l’infanzia. Il secondo orientamento è più specificamente rivolto alla formazione di figure da inserire in contesti educativi rivolti a bambini e preadolescenti.

La laurea triennale online in Pedagogia proposta dalla Giustino Fortunato è quella in Scienze dell’educazione (L-19). Il corso forma esperti in grado di operare in vari contesti educativi a contatto con bambini, adolescenti, anziani, persone con deficit e soggetti emarginati promuovendo la socializzazione e stimolandone l’autonomia. Il percorso di studi coniuga le conoscenze teoriche con l’analisi di casi concreti e l’osservazione dei processi sociali e culturali del nostro tempo.

La laurea triennale in Scienze Pedagogiche online della IUL è il corso di Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (L-19). Il percorso è pensato per garantire la comprensione della condizione infantile nella società contemporanea per poter programmare e attuare attività educative e interventi didattico-pedagogici nell’ambito di asili nido, comunità infantili, centri per il sostegno alla genitorialità, centri gioco e centri per le famiglie.

All’Unicusano la laurea triennale in Pedagogia online è quella in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Esso prevede un percorso iniziale di base che si divide poi negli indirizzi: Educatore pedagogico sociale e Educatore per i servizi educativi per l’infanzia. Il primo è relativo ai servizi educativi, formativi e di inclusione rivolti a soggetti di tutte le età, mentre il secondo si focalizza specificamente sulla fascia d’età da 0 a 3 anni.

La laurea triennale in Scienze Pedagogiche online dell’Unidav è quella in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Il corso ha due indirizzi: Educatore sociale e Educatore nei servizi per l’infanzia. Il primo fornisce le competenze per realizzare interventi educativi volti alla promozione della persona e alla gestione di situazioni di particolare fragilità. Il secondo forma educatori di servizi quali asilo nido e comunità infantili, servizi di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, e ludoteche.

La laurea triennale in Scienze Pedagogiche online dell’Unipegaso è quella denominata Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Il corso fornisce conoscenze teoriche e competenze metodologiche per progettare e realizzare interventi educativi e formativi rivolti a soggetti di tutte le età, dando rilievo anche agli aspetti connessi con l’integrazione dei disabili.

Lauree Magistrali in Pedagogia: le lauree specialistiche online

All’eCampus la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche online è il corso di Scienze pedagogiche (LM-85). Lo studente può scegliere tra tre curricula: Pedagogia e scienze umane, Pedagogia della disabilità e marginalità oppure Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le figure formate sono altamente specializzate e attrezzate ad affrontare al meglio il mondo del lavoro.

La laurea specialistica online in Scienze Pedagogiche dell’Unimarconi è quella in Pedagogia (LM-85). Il percorso di studi combina lezioni, seminari ed esercitazioni pratiche. L’obiettivo è fornire competenze avanzate nel campo della ricerca educativa e formativa, della consulenza, della progettazione e dell’accompagnamento educativo e formativo degli individui anche nell’ambito delle organizzazioni.

La laurea magistrale online in Pedagogia dell’Unicusano è denominata Scienze pedagogiche (LM-85). Il percorso di studi è suddiviso in due curricula: Socio-giurico e Psico-educativo. Il primo fornisce competenze di tipo psicologico, sociologico e giuridico per operare in contesti socio-assistenzali e giuridici. Il secondo, invece, dà rilievo alle conoscenze psicologiche per l’inserimento in contesti socio-assistenziali e psico-educativi.

La laurea magistrale in Pedagogia online dell’Unipegaso è il corso di Scienze pedagogiche (LM-85). Il percorso è finalizzato a formare insegnanti per la scuola ed educatori per strutture extra-scolastiche, da impiegare nel contesto della formazione di bambini, giovani e adulti.

Pedagogia Piano di Studi: com’è strutturato?

Il piano di studi di Pedagogia spicca per interdisciplinarità, poiché comprende materie di diversi ambiti umanistici. Le materie della Facoltà di Scienze Pedagogiche si dividono in: discipline di base, caratterizzanti e complementari.

A Pedagogia il piano di studi ha come discipline di base materie pedagogiche e metodologico‐didattiche, filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche:

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica

M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale

M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia

M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale

M‐PED/02 ‐ Storia della pedagogia

M‐PED/03 ‐ Didattica e pedagogia speciale

M‐PED/04 ‐ Pedagogia sperimentale

M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale

M‐PSI/04 ‐ Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione

SPS/01 ‐ Filosofia politica

SPS/07 ‐ Sociologia generale

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

A Pedagogia gli esami fondamentali appartengono a questo gruppo di discipline e possono essere, a seconda dell’Ateneo, propedeutici. Un esame è propedeutico se il suo superamento è condizione necessaria per lo svolgimento di uno o più altri esami.

A Scienze Pedagogiche le materie caratterizzanti abbracciano una pluralità di settori con l’obiettivo di fornire un’adeguata preparazione teorica e metodologica agli studenti. Le discipline caratterizzanti appartengono agli ambiti:

antropologico;

artistico;

didattico e per l’integrazione dei disabili;

economico;

filosofico;

geografico;

giuridico;

linguistico;

pedagogico e metodologico‐didattico;

psicologico;

scientifico;

sociologico;

storico.

Il piano di studi triennale e quello magistrale comprendono anche materie complementari, di cui alcune a scelta dello studente, e attività pratiche quali laboratori e tirocini.

Costi laurea online Pedagogia: quali sono?

La laurea online in Pedagogia ha costi compresi tra un minimo di € 1.800 fino a un massimo di € 3.900 per la sola retta annuale con frequenza interamente a distanza. Inoltre, bisogna considerare i costi aggiuntivi per la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria da pagare per l’immatricolazione.

Per Scienze Pedagogiche la laurea online ha costi soggetti ad aumenti o diminuzioni in base a una serie di fattori. Il prezzo può lievitare qualora si scelgano servizi opzionali o differenti modalità di frequenza dei corsi, come quella in presenza offerta da eCampus e Unicusano. La laurea in Pedagogia online ha costi che possono diminuire se ci si avvale di una delle convenzioni esistenti tra le università telematiche e vari enti e associazioni nazionali e locali. Inoltre, la retta annuale può essere dimezzata optando per l’iscrizione a tempo parziale. In quest’ultimo caso, tuttavia, la durata legale del percorso di studi raddoppierà. Il costo totale per il completamento del percorso di studi sarà, quindi, invariato.

Per ricevere gratuitamente maggiori informazioni sui costi della laurea online in Pedagogia compila il form nella pagina.

Sbocchi lavorativi Pedagogia

Gli sbocchi lavorativi di Pedagogia sono principalmente nell’ambito di nidi e comunità infantili, servizi di sostegno alla genitorialità, strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e servizi educativi per l’infanzia e la preadolescenza. La laurea in Pedagogia ha sbocchi lavorativi nella Pubblica amministrazione, sia a livello nazionale che locale, in cooperative che erogano servizi educativi o sociali, e in strutture private che offrono servizi a minori, famiglie, disabili o anziani.

Con una laurea triennale in Pedagogia gli sbocchi lavorativi riguardano l’attività di educatore e animatore socio-educativo nell’ambito di strutture pubbliche e private che erogano servizi educativi, sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, anziani, detenuti, migranti. I laureati potranno trovare impiego anche nell’ambito di servizi culturali, ricreativi e sportivi quali centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc. Gli sbocchi lavorativi di Pedagogia triennale comprendono l’ambito dei servizi di educazione ambientale all’interno di parchi, ecomusei, agenzie per l’ambiente e simili. I laureati potranno lavorare, inoltre, nel settore della formazione professionale e continua nei ruoli di formatore, istruttore o tutor, in enti sia pubblici che privati.

Oltre a quelli citati per la triennale, la laurea magistrale in Pedagogia dà sbocchi lavorativi relativi ad attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi all’interno di istituzioni scolastiche e nei diversi tipi di servizi in campo educativo e formativo. I laureati potranno operare all’interno della Pubblica amministrazione, in enti privati o organismi del terzo settore. Una laurea in Pedagogia ha sbocchi lavorativi che per i laureati di secondo livello includono anche l’insegnamento nella scuola superiore nella classe di concorso di Filosofia e scienze umane.

Pedagogia Online a Roma: sedi e atenei online

Per Pedagogia online a Roma ci sono due Atenei con sede centrale nella Capitale: Unicusano e Unimarconi. eCampus, Giustino Fortunato, IUL e Unipegaso, invece, hanno in città una sede decentrata. Ecco dove trovare l’università telematica a Roma:

eCampus , via Matera, 18;

, via Matera, 18; Giustino Fortunato , via XX Settembre, 68/B;

, via XX Settembre, 68/B; IUL , via Guidubaldo del Monte, 54 (sede d’esame) e via Conca d’Oro, 221 (polo tecnologico);

, via Guidubaldo del Monte, 54 (sede d’esame) e via Conca d’Oro, 221 (polo tecnologico); Unicusano , via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame);

, via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame); Unimarconi , via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza);

, via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza); Unipegaso, via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa); Via Panisperna, 207 (sede d’esame) e Corso della Repubblica, 253 a Velletri (sede d’esame).

L’Unidav non ha sedi distaccate, per cui gli esami devono essere sostenuti nella sede centrale di Piazza San Rocco, 2 a Torrevecchia Teatina (CH).

Pedagogia Online a Milano: sedi e atenei online

Per Pedagogia online a Milano i punti di riferimento sono le sedi locali di eCampus, Giustino Fortunato, IUL, Unicusano e Unimarconi e Unipegaso. Ecco dove trovare l’università telematica a Milano:

eCampus , via privata Chioggia, 4;

, via privata Chioggia, 4; Giustino Fortunato , Galleria del Corso, 2;

, Galleria del Corso, 2; IUL , Viale Sarca, 336/f – edificio 16 Scala H (sede d’esame convenzionata);

, Viale Sarca, 336/f – edificio 16 Scala H (sede d’esame convenzionata); Unicusano , via Bergamo, 11;

, via Bergamo, 11; Unimarconi , via Guido Cavalcanti, 5;

, via Guido Cavalcanti, 5; Unipegaso, via Santa Maria Valle, 2.

Pedagogia Online a Torino: sedi e atenei online

Pedagogia online a Torino non ha una università che abbia la sede centrale in città. eCampus, IUL, Unicusano e Unipegaso, tuttavia, hanno tutte una sede d’esame nel capoluogo piemontese. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Torino:

eCampus , galleria S. Federico, 16/C;

, galleria S. Federico, 16/C; IUL , corso Vittorio Emanuele II, 70;

, corso Vittorio Emanuele II, 70; Unicusano , via G. Parini, 7;

, via G. Parini, 7; Unipegaso, piazza Castello, 99.

L’Unimarconi, invece, ha come sede piemontese per gli esami in presenza il Centro informativo in convenzione di Alessandria sito in via Don Luigi Orione, 1.

Pedagogia Online a Napoli: sedi e atenei online

Per Pedagogia online a Napoli l’Ateneo basato in città è l’Unipegaso, che ha qui la propria sede centrale, ma ci sono anche sedi locali di eCampus, IUL, Unicusano e Unimarconi. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Napoli:

eCampus , piazza G. Bovio, 22;

, piazza G. Bovio, 22; IUL , via Guglielmo Melisurgo, 4;

, via Guglielmo Melisurgo, 4; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; Unimarconi , via Alfonso d’Avalos, 25;

, via Alfonso d’Avalos, 25; Unipegaso, piazza Trieste e Trento, 48 (sede di rappresentanza); Centro Direzionale Napoli – Isola F2 (sede amministrativa); Corso Roma, 43/47 a San Giorgio a Cremano (sede d’esame centrale); via Santa Chiara, 49/C a Napoli (sede d’esame); piazza S. Maria la Nova, 44 a Napoli (sede d’esame) e via Salvatore Di Giacomo, 8 ad Agerola.

L’Università Giustino Fortunato ha come sede di riferimento per la Campania quella centrale dell’Ateneo sita in viale Raffaele Delcogliano, 12 a Benevento.

Qual è la migliore Università Telematica con Pedagogia?

La migliore università telematica per Pedagogia varia a seconda dei punti di vista. Se ci si basa sulle sedi d’esame, ad esempio, l’Unidav è certamente penalizzata dal fatto che si possano sostenere le prove solo nella sede centrale di Torrevecchia Teatina (CH). D’altra parte, eCampus e Unicusano sono gli Atenei col maggior numero di servizi opzionali e quelli che danno anche la possibilità di seguire le lezioni in presenza, mentre Unimarconi è l’università che vanta la più consolidata tradizione, essendo stata la prima a erogare corsi di laurea in Pedagogia online.

Se il criterio di valutazione è la convenienza dei prezzi, invece, l’Ateneo migliore è la IUL, perché è quello meno costoso. Dal punto di vista della valutazione ricevuta dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) la telematica che ha registrato la performance più positiva è l’Unipegaso, che ha ottenuto un punteggio di 5,55 con giudizio “Ctel – Soddisfacente”.

L’Università Giustino Fortunato, infine, coniuga i risultati positivi nella valutazione ANVUR (5,50 punti e giudizio “Ctel – Soddisfacente”) con una buona reputazione a livello locale e nazionale.

Poiché ogni studente ha necessità diverse e le varie università telematiche hanno tutte caratteristiche peculiari, è impossibile decretare quale sia in maniera oggettiva quella numero uno. La scelta migliore per ciascuno, quindi, è quella maggiormente adatta alle proprie specifiche esigenze.