Classe di Laurea LM-63: Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-63 si propone come naturale prosecuzione della laurea triennale in Scienze dell’amministrazione (L-16) ed è il passepartout necessario che ti occorre per accedere alle classi di concorso dedicate all’abilitazione all’insegnamento di questo tipo di materie.

L’obiettivo di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online è quello di fornirti le competenze necessarie per assumere ruoli di comando o comunque di responsabilità all’interno di Istituzioni nazionali e amministrazioni pubbliche e private. Riceverai anche tutti i precetti necessari a introdurti nel mondo dell’imprenditorialità pubblica attraverso lo studio di materie economiche, storiche e politiche.

La classe di laurea LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni è un percorso eclettico che mira a darti la possibilità di svolgere moltissime professioni diverse per integrarti in un mercato del lavoro in crisi, che richiede sempre maggiori e versatili competenze in tantissimi ambiti di studio.

In questa guida ti accompagneremo alla scoperta di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-63 nelle Università Online

La classe di laurea LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni viene proposta da una sola Università Telematica, Unitelma Sapienza, con tre curriculum, che rappresentano poi gli indirizzi di specializzazione principali in questo settore e che trovi riassunti in questa tabella:

Lanciati, prova, sperimenta: le università telematiche italiane sono un trampolino di lancio interessante perché in questo momento storico sono fra le preferite dalle aziende nazionali e internazionali. I corsi di laurea online permettono una flessibilità tale da consentire di studiare e lavorare contemporaneamente, piacciono perché formano il candidato non solo dal punto di vista nozionistico ma anche pratico.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e grazie ad un meccanismo studiato di riconoscimento dei crediti formativi ti permette il trasferimento anche da un ateneo tradizionale. I titoli che vengono rilasciati, poi, sono riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e partecipare ai processi di selezione aziendale (esattamente come quelli di una qualsiasi università frontale). Se a spaventarti sono i costi delle università online, devi sapere che sono molto contenuti grazie ad un sistema di convenzioni e borse di studio erogate dallo stesso ateneo. Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online è uno dei percorsi più amati e scelti, per via dei numerosi sbocchi lavorativi che permette.

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-63: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della classe di laurea LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni sono indirizzati all’impiego in comparti amministrativi degli organi dello stato, delle istituzioni e degli enti pubblici territoriali. Potrai lavorare in riviste e associazioni, locali, regionali o nazionali con finalità di carattere pubblico. Se sogni di lavorare con nomine di elevata responsabilità a livello di gestione e organizzazione, questo è il percorso giusto per te.

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online, oltretutto, è erogato da Unitelma Sapienza, un ateneo fortemente legato – con cui condivide tra l’altro anche i docenti – a L’Università degli Studi La Sapienza, un’Istituzione conosciuta in tutto il territorio regionale e appena riconosciuto come il migliore ateneo italiano. Questo elemento, certamente da non trascurare, contribuisce ad aumentarne la fama presso le aziende che poi avranno il compito di integrarti nel loro organico. Un’ultima possibilità va considerata: con la laurea LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni potrai richiedere l’abilitazione all’insegnamento, che passerà per un concorso pubblico indetto periodicamente dal MIUR. Nel prossimo paragrafo ci concentreremo proprio su questo: tutto quanto occorre agli aspiranti docenti per raggiungere il loro sogno all’interno di scuole primarie e secondarie.

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-63: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni ti permette di concorrere con la classe di concorso A-46 in Scienze giuridico-economiche (ex A019). Per farlo, avrai bisogno dei canonici 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche previo, oltre ad altri 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10.

Potrai, quindi, previo superamento delle prove, esercitare:

Nei licei

Negli Istituti tecnici: settori tecnologico, turistico, trasporti e logistica, amministrazione e marketing, sistemi informativi aziendali

Negli Istituti professionali: settori moda, servizi sociosanitari, commerciali, enogastronomici, oltre che nell’ospitalità alberghiera e produzione progetti artigianali e industriali

