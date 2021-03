Prendere la laurea online, un tempo sarebbe quanto meno suonato un po’ strano. Oggi le lauree telematiche sono diventate una realtà consolidata, oltre che molto apprezzata sia dagli studenti – soprattutto se lavoratori e con famiglia – sia dalle aziende, che riconoscono ai propri dipendenti, attuali o potenziali, il merito di avere la volontà e capacità di migliorare le proprie competenze professionali, nonostante gli impegni.

I corsi di laurea a distanza si basano sul metodo didattico dell’e-learning. Le video-lezioni si seguono online utilizzando una piattaforma disponibile 24h su 24h e i temi si approfondiscono utilizzando materiali integrativi, come dispense e link di approfondimento messi a disposizione dai docenti, sempre online. Possono essere previsti anche dei test di autovalutazione. Gli esami si svolgono solitamente in presenza, presso una delle sedi dell’Ateneo telematico, anche se l’emergenza Coronavirus ha cambiato un po’ le cose, aprendo le porte agli esami online, sia orali che scritti, e chissà che questa novità non venga mantenuta anche una volta chiusa la parentesi Covid-19.

Per prendere la laurea on-line in un’Università telematica, o meglio per iscriverti ad un corso di laurea telematica, vengono chiesti gli stessi requisiti previsti dalle Università frontali:

per essere ammessi al corso di laurea triennale e a ciclo unico, occorre essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado , o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo;

e a ciclo unico, occorre essere in possesso del , o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo; per essere ammessi al corso di laurea magistrale o specialistica occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

Se sei interessato a conoscere il mondo delle lauree online in Italia continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te, di seguito troverai tutte le risposte alle domande che probabilmente ti stai ponendo sulle lauree on line: il valore legale della laurea online, le Università telematiche, italiane ed estere, ma anche statali che ti offrono questa possibilità, quali sono i corsi di laurea a distanza triennali e magistrali ai quali puoi iscriverti, le possibilità di corsi post-lauream e anche le opinioni degli studenti sulla facilità, o meno, di prendere una laurea online in Italia.

Argomenti in questa guida:

Corsi di laurea online: corsi di laurea a distanza riconosciuti dal MIUR

I corsi di laurea online erogati dagli Atenei telematici sopra elencati sono tutti riconosciuti dal MIUR, sia che si tratti di lauree triennali, che di una laurea magistrale, specialistica, o a ciclo unico (come Giurispudenza). Ti riportiamo di seguito un elenco completo di tutti i corsi di laurea telematica riconosciuti dal MIUR disponibili, suddiviso per tipo di corso di laurea delle Università online. Per ricevere gratuitamente informazioni aggiuntive sul corso di laurea on line a te più congeniale non esitare a contattarci.

Lauree triennali online: “lauree brevi” a distanza per l’AA 2020/2021

Di seguito tutti codici delle classi di laurea e i corsi di laurea triennale online proposti, con le rispettive Università Telematiche che li erogano:

Lauree magistrali telematiche: lauree specialistiche online per l’AA 2020/2021

Di seguito invece l’elenco dei corsi di laurea online magistrali, cioè le lauree online specialistiche e a ciclo unico offerti dalle Università telematiche :

Le Facoltà a cui afferiscono i corsi di laurea online riconosciuti appena elencati sono piuttosto numerose, e coprono gran parte dell’offerta formativa solitamente proposta dalle Università italiane. Ovviamente non rientrano tra i corsi di laurea a distanza previsti attualmente quelli per i quali è richiesta un’intensa attività formativa in presenza, come avviene tipicamente per le lauree in Medicina e Chirurgia, Veterinaria e in generale in ambito sanitario.

Lauree online: sono riconosciute?

A proposito di laurea telematica e validità è importante dire subito una cosa: le lauree online sono riconosciute in Italia ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile del 2003, e hanno lo stesso valore di quelle tradizionali. Questo, ovviamente, solo se conseguite in una delle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR).

Attualmente le Università online presenti in Italia che ti consentono di prendere una laurea a distanza con valore legale sono undici. Ecco di seguito l’elenco delle università telematiche italiane che rilasciano lauree online riconosciute:

Come vedi si tratta di realtà che ormai hanno un’esperienza più che decennale e che negli anni hanno saputo anche innovarsi e andare incontro alle esigenze dei propri studenti, non solo consentendo di studiare ovunque e quando si vuole o ha tempo, grazie alle piattaforme di e-learning, ma anche offrendo degli spazi fisici, dei veri e propri campus, dove poter seguire lezioni in presenza, esercitazioni o seminari e incontrare tutor e docenti, ma anche gli altri studenti con cui poter studiare e confrontarsi.

Per prendere la laurea on-line puoi anche pensare di iscriverti ad un’Università telematica estera. In questo caso perché le lauree online siano riconosciute dal MIUR è necessario che l’Ateneo al quale ti immatricoli sia riconosciuto dall’Autorità competente nel suo Paese: i titoli titoli accademici e professionali conseguiti all’estero, perlomeno nell’UE, valgono infatti anche in Italia (e naturalmente viceversa) a patto che l’Ateneo sia autorizzato ufficialmente a rilasciare titoli accademici, ai sensi del Dpr 189 del 2009 e della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, per esercitare la professione in un Paese diverso da quello in cui hai conseguito la laurea ti potrebbe essere richiesto di integrare il tuo piano di studi con alcuni insegnamenti aggiuntivi.

Corsi universitari online riconosciuti: altre possibilità di formazione a distanza

Presso gli Atenei telematici puoi anche frequentare dei corsi singoli online e, dopo la laurea, le Università online ti offrono numerose possibilità: tra i corsi universitari online che puoi frequentare post-lauream ci sono master, di 1° e 2° livello, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento.

Corsi singoli online

Gli Atenei telematici ti danno la possibilità di seguire dei corsi singoli online dei vari corsi di laurea telematici erogati al fine di conseguire i CFU necessari ad esempio per partecipare a concorsi pubblici o iscriverti a scuole di specializzazione, o sostenere l’esame di abilitazione alla professione, o semplicemente perché vuoi approfondire le tue conoscenze in quell’ambito.

Master di 1° e 2° livello online

I master di 1° e 2° livello online offerti dagli Atenei telematici riconosciuti dal MIUR sono numerosissimi, alcuni erogati in modalità esclusivamente online, altri in modalità blended (parte in presenza e parte online). I master di 1° livello, come quelli erogati dalle Università tradizionali, sono accessibili a tutti coloro che sono in possesso di una laurea, i master di 2° livello richiedono invece il possesso di una laurea specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o a ciclo unico.

Corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento

I corsi di alta formazione online e i corsi di perfezionamento telematici sono un’altra possibibilità che hai dopo la laurea per migliorare la tua preparazione professionale in specifici ambiti, in modo da aumentare i possibili sbocchi lavorativi che già il possesso di una laurea online ti offre, ma anche per ottenere un avazamento della tua carriera professionale. Si tratta anche in questo caso di corsi universitari on line riconosciuti dal MIUR.

Corsi di laurea online presso università statali

Oltre alle Università nate appositamente per erogare corsi di laurea online, nel tempo anche gli Atenei tradizionali hanno sempre più abbracciato la didattica online, o FAD (Formazione a distanza) per garantire maggiore flessibilità nello studio, integrandola con le lezioni frontali, per aiutare i propri studenti ad approfondire i temi trattati, o anche prevedendo interi corsi di laurea a distanza, a dimostrazione della validità di questo metodo di insegnamento.

Ad offrire corsi di laurea online sono le Università statali che seguono:

l’Università degli Studi di Torino;

il Politecnico di Milano

l’Università degli Studi di Milano;

l’Università degli Studi di Padova;

UniVirtual – Università del Veneto;

l’Università Ca’ Foscari di Venezia;

l’Università di Verona;

l’Università degli Studi dell’Insubria;

l’Università degli Studi di Foggia;

l’Università degli Studi di Brescia;

l’Università di Bologna;

l’Università di Parma;

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

l’Università di Urbino;

l’Università di Macerata;

L’Università di Siena;

l’Università di Firenze;

l’Università degli Studi di Perugia;

l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma;

l’Università La Sapienza di Roma;

l’Università di Napoli;

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

l’Università di Bari;

il Politecnico di Bari;

l’Università della Calabria;

l’Università di Messina;

l’Università di Palermo;

l’Università degli Studi di Cagliari;

l’Università di Sassari.

Non essendo nate appositamente con lo scopo di erogare corsi di laurea in modalità telematica, gli Atenei tradizionali che offrono la possibilità di conseguire la laurea on-line differiscono dalle Università telematiche principalmente per i servizi accessori offerti. Tipicamente, infatti, le Università native online offrono tutta una serie di servizi a valore aggiunto che vanno dal tutor che segue lo studente in tutto il suo percorso, a volte svolgendo addirittura il ruolo del motivatore, alle iscrizioni sempre aperte, al non prevedere dei test di ingresso vincolanti, all’avere molteplici sessioni di esame durante l’anno, all’avere delle piattaforme di e-learning ottimizzate per l’erogazione della didattica in modalità e-learning.

Rappresenta un caso a parte l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, che eroga corsi di studio in modalità e-learning attraverso Unitelma Sapienza che, pur essendo ua privata con portata “statale” come le altre, è l’unica delle Università telematiche riconosciute dal MIUR ad essere direttamente legata con un’Università pubblica.

Laurea online gratis? Quasi! Ecco come e per chi

Uno degli aspetti meno positivi, rispetto alle Univesrsità tradizionali, sono i costi per una laurea online nelle Università telematiche, che a differenza delle Università statali non vengono parametrati all’ISEE ma sono fissi per tutti, in base al corso universitario scelto. Tuttavia, è importante osservare che molte università telematiche non prevedono di fatto l’acquisto di alcun testo di studio, e non comportano alcun costo di spostamento o per materiali accessori – un importante risparmio che spesso bilancia ogni differenza riscontrata nel costo della retta universitaria.

I costi della laurea online possono però fortunatamente essere ridotti accedendo ad una delle numerosissime convenzioni che ogni Università telematica ha in essere con enti, associazioni e aziende – spesso sia per dipendenti/associati che per i loro familiari.

Tipicamente le convenzioni più note sono quelle con le Forze Armate: le convenzioni degli Atenei online per Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato prevedono spesso anche dei percorsi di studio semplificati, per consentire loro di esercitare la professione mentre studiano per conseguire la laurea online.

Ci sono poi le borse di studio, assegnate mediante bando dalla maggior parte degli Atenei telematici, spesso riservate agli studenti meritevoli ma a volte anche aperte a chiunque, come il caso dell’Università Niccolò Cusano che ogni anno organizza dei “Click Days”, giorni in cui l’Ateneo raccoglie le candidature dei giovani liceali offrendo 5 anni di laurea gratis online ai più proattivi.

Contattaci utilizzando il form di questa pagina per essere guidato nella scelta dell’ateneo più conveniente e adatto al tuo specifico caso.

Ottenere la laurea in un anno online: è davvero possibile?

Diversamente da quello che accade in paesi come l’America, in Italia le Università mettono dei paletti e prevedono dei limiti agli esami che è possibile dare in un anno. Ottenere la laurea in un anno online è possibile però se hai ad esempio dei CFU pregressi da farti riconoscere, perché hai interrotto gli studi a pochi esami dalla laurea e ora vuoi terminare ciò che hai iniziato, sfruttando l’occasione di studiare e lavorare contemporaneamente che le Università telematiche ti offrono. Magari nel frattempo hai anche acquisito delle competenze professionali inerenti al percorso di studi scelto e questo ti consente di abbreviare ulteriormente il percorso verso la laurea online. Per le competenze professionali la legge prevede la possibilità di un Riconoscimento CFU fino a 12 Crediti Formativi Universitari (decreto n. 509/1999 gli Atenei italiani).

Ricordiamo che i CFU sono fondamentalmente l’unità di misura che l’Università usa per valutare l’impegno necessario a superare un certo esame: 1 CFU solitamente è valutato pari a 25 ore di lavoro. Generalmente in un anno si possono conseguire fino a 60 CFU, anche se a volte le Università consentono di anticipare in uno stesso anno accademico un certo numero di esami dell’anno successivo. Per conseguire la laurea triennale, online e non, vengono richiesti quasi sempre 180 CFU e per la magistrale 120 CFU.

Se ti serve aiuto per capire come farti riconoscere i CFU pregressi e sapere se puoi riuscire a conseguire la laurea in un anno online, contattaci e ti forniremo aiuto gratuito, guidandoti passo passo nella procedura di riconosciemento dei crediti formativi universitari.

Laurea online: quale è la più facile?

In generale non ci piace parlare di laurea facile – online e non. Se un tempo si poteva pensare che pagare per un’Università privata – online o in presenza – significasse comprare la laurea, oggi possiamo dire che questo pregiudizio è stato definitivamente superato, specie per ciò che riguarda le università online: un corso di laurea online non è più facile, ma ti offre sicuramente maggiori strumenti e ti rende più semplice seguire le lezioni e studiare anche se lavori e hai poco tempo, garantendoti quella flessibilità che gli Atenei tradizionali spesso non offrono. Iscriversi all’Università, telematica o frontale, significa comunque sempre prendere un impegno a dedicare ore allo studio e alla propria formazione professionale.

Insomma, nessuno ti regalerà mai una laurea. Esistono però – sentendo le opinioni degli studenti – dei corsi di laurea più facili e altri più difficili, anche se molto dipende dalle proprie capacità e passioni personali. Ad esempio, stando a quanto affermano gli studenti, laurearsi online in Psicologia, Scienze delle Formazione, Scienze della Comunicazione, Beni culturali, Lettere e Scienze Alimentari è solitamente più facile che prendere la laurea online in Economia, Lingue, Sociologia e Agraria. Decisamente maggiore poi sembra essere l’impegno richiesto agli studenti che intendono prendere la laurea online in Giurisprudenza o Ingegneria.

A partità di corso di laurea online, i commenti degli studenti sottolineano come la difficoltà dipende anche dall’Ateneo prescelto. Premettendo che anche in questo caso dipende molto dalle proprie attitudini personali, vediamo quali sono nelle opinioni degli studenti gli Atenei in cui è più facile conseguire la laurea.

In questo caso, il riferimento principale è alle modalità d’esame, poiché per quanto riguarda la didattica le opinioni degli studenti sulla qualità dei docenti e tutor e sui materiali offerti a supporto si equivalgono praticamente per tutte le Università telematiche. Tra gli studenti degli Atenei online, la questione più dibattuta riguarda le Università telematiche che prediligono gli esami scritti a risposta multipla o a risposta aperta.

C’è infatti chi ritiene più facili gli esami a crocette – solitamente proposti da Università come eCampus, Pegaso, UniDav e Mercatorum. Chi difende la serietà di questa modalità d’esame, sottolinea come essa sia in realtà più oggettiva, meno influenzabile e anche più difficile se si punta a prendere dei voti alti.

C’è però ovviamente chi preferisce esprimersi in scritti a risposta aperta, proposti da Università come UniMarconi, Uninettuno e Unitelma Sapienza, ritenuti in generale più difficili da superare ma nell’opinione di tanti anche garanzia di una maggiore serietà dell’Ateneo.

Infine c’è chi apprezza l’opzione proposta da Unicusano: un sistema misto che prevede 5 domande, di cui 2 a crocette e 3 a risposta aperta.