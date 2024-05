Laurea Online in Informatica e Ingegneria Informatica: le università telematiche

La laurea in Informatica online e la laurea a distanza in Ingegneria Informatica oggi sono tra le lauree telematiche più in voga, essendo “spendibili” sostanzialmente in ogni ambito.

Tra l’altro studiare Informatica online presso una Università telematica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ti consente di conseguire la laurea in Informatica telematica, o la laurea in Ingegneria Informatica a distanza senza dover affrontare alcun test di ingresso, tranquillamente da casa, organizzando il percorso di studi secondo i tuoi tempi sia per seguire le lezioni online che per dare gli esami, a distanza o in sede, e questo anche se già lavori e/o hai famiglia e impegni di qualsiasi genere.

Il titolo di laurea online in Informatica e di Ingegneria informatica che si ottiene avrà lo stesso identico valore legale della laurea in Informatica/Ingegneria Informatica rilasciata da una Università tradizionale.

Argomenti in questa guida:

Corsi di laurea in Informatica online e Ingegneria Informatica online: le opzioni

A questo punto probabilmente ti stai chiedendo che differenza c’è tra la laurea online in Informatica e la laurea online in Ingegneria Informatica? La prima differenza è la facoltà di appartenenza: il corso di laurea in Ingegneria Informatica, telematico o frontale, fa parte delle lauree di Ingegneria dell’Informazione della facoltà di Ingegneria e può avere due orientamenti; il corso di laurea in Informatica, online e tradizionale, fa parte della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, chiamato anche Scienze dell’Informazione.

L’origine differente dei due corsi di laurea si concretizza nel diverso piano di studi. Gli esami della laurea telematica in Informatica ti consentiranno di acquisire una buona dimestichezza con gli aspetti pratici e teorici dell’informatica, con focus soprattutto sugli aspetti legati al software e alla programmazione. Studiando Ingegneria Informatica online invece, oltre alle conoscenze legate all’Informatica, acquisirai anche le nozioni di base dell’Ingegneria, che comprendono anche elettronica, automazione, teoria dei segnali, chimica, economia e così via.

In entrambi i casi, se hai già degli esami registrati perché in passato hai frequentato una facoltà con esami che potrebbero essere compatibili con il percorso di studi di Ingegneria Informatica a distanza o di Informatica online, puoi chiedere all’Università telematica la valutazione e il riconoscimento CFU, accorciando così le distanze tra te e l’agognato titolo.

Laurea Triennale in Informatica Online: i corsi di laurea disponibili

Iscrivendoti a una laurea triennale online in Ingegneria Informatica avrai modo di approfondire, soprattutto nel corso dei primi due anni che hanno insegnamenti solitamente abbastanza simili in tutti gli indirizzi di Ingegneria, le tue conoscenze in materie come analisi matematica, calcolo delle probabilità e statistica, fisica, chimica, economia, elettronica, segnali e trasmissioni, telecomunicazioni, sistemi dinamici e ovviamente, materie più specifiche all’indirizzo scelto, come fondamenti di informatica, ingegneria del software, algoritmi e strutture dati, automazione, progettazione software, informatica industriale, basi di dati, data mining e così via.

Grazie ai corsi di laurea triennale in Ingegneria Informatica online potrai diventare un Ingegnere Informatico junior e avrai acquisito la capacità di applicare la tua base di conoscenza per interpretare, descrivere e risolvere problemi dell’ingegneria informatica e dell’automazione, anche in chiave innovativa. Come Ingegnere Informatico junior, sostenendo l’esame di abilitazione alla professione, potrai iscriverti nella sezione B dell’albo professionale.

Laurea Magistrale in Informatica Online: i corsi di laurea disponibili

Una volta acquisita a distanza la laurea breve in Ingegneria Informatica, o qualora tu ne sia già in possesso e voglia continuare gli studi, diversi Atenei telematici ti offrono la possibilità di iscriverti ai corsi di laurea magistrale online in Ingegneria Informatica.

Durante il biennio previsto potrai perfezionare la tua specializzazione nell’indirizzo scelto, orientandoti ad esempio più sull’informatica pura, oppure sull’automazione. Gli esami saranno più specifici e riguarderanno, per fare alcuni esempi, l’Intelligenza artificiale e i sistemi interattivi, l’Informatica del Web, la Sicurezza informatica e così via. Con la laurea magistrale telematica in Ingegneria Informatica potrai iscriverti alla sezione A dell’Albo professionale.

Informatica online e Ingegneria Informatica online: Università telematiche con sedi di esame nelle grandi città

Studiando Informatica o Ingegneria Informatica a distanza presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR avrai a tua disposizione una piattaforma online di e-learning per visionare le video-lezioni, le dispense e le esercitazioni di autovalutazione dal tuo PC, ovunque ti trovi, ma anche da tablet e smartphone. Per qualsiasi necessità al tuo fianco avrai sempre un tutor a te assegnato.

Gli esami scritti e le sedute di laurea solitamente venivano svolti presso una delle sedi d’esame dell’Ateneo telematico, mentre per gli orali la scelta tra modalità da remoto o frontale veniva lasciata a discrezione del docente. Il Coronavirus ha però cambiato un po’ le cose, forse per sempre, dando la possibilità di svolgere anche gli esami scritti da remoto.

Alcuni corsi di laurea online ti offrono anche la possibilità, nel caso tu sia interessato, di seguire delle lezioni in aula, e di incontrare di persona docenti e tutor. Presso alcuni Atenei, se la sede è vicina a casa tua, potrai anche incontrare nel campus gli altri studenti. Ecco perché, nella scelta del migliore Ateneo online per la laurea in Informatica telematica e Ingegneria Informatica online per te può essere interessate valutare la presenza di sedi nella tua città, o perlomeno vicino ad essa.

Informatica online e Ingegneria Informatica online a Roma

Tra le Università telematiche che offrono corsi di laurea online in Informatica o Ingegneria Informatica a distanza, hanno una propria sede a Roma i seguenti atenei:

Informatica online e Ingegneria Informatica online a Milano

Ad avere poli didattici e sedi che permettono di sostenere gli esami di Informatica online e Ingegneria Informatica telematica a Milano sono invece le seguenti Università online:

Informatica online e Ingegneria Informatica online a Torino

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Ingegneria Informatica online e Informatica per via telematica a Torino sono i seguenti Atenei online:

Informatica online e Ingegneria Informatica online a Napoli

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Informatica a distanza a Napoli sono infine le seguenti Università telematiche:

La migliore università telematica per Informatica e Ingegneria Informatica

Tornando alla domanda: quale è la migliore Università online di Informatica? La risposta è “tutte”, almeno per quanto riguarda la qualità della didattica. Sarebbe infatti meglio chiederti quale Ateneo online riconosciuto dal MIUR rispecchia meglio le tue aspettative e le tue esigenze personali.

Se vuoi essere autonomo nello scegliere quando seguire le lezioni e dare gli esami ma non vuoi rinunciare alla vita accademica ti consigliamo di orientarti su eCampus, che ha una propria struttura per alloggi, molto utile se la sede d’esame non è vicina a casa tua.

Una caratteristica che l’accomuna con UniMarconi, che si propone con una connotazione più da Università privata ma fondata da una professoressa dell’Università La Sapienza di Roma, è il modello accademico, serio e sobrio, dell’Università romana. Andando in sede avrai modo di seguire le sessioni d’esame e confrontarti con gli altri studenti che studiano Ingegneria Informatica, online e non.

Guardando alla valutazione ANVUR la scelta potrebbe invece ricadere su Uninettuno, tra l’altro molto apprezzata dagli studenti anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo (molti la ritengono una delle migliori Università italiane). Ti consigliamo Uninettuno se non ti spaventa impegnarti a fondo per conseguire il titolo in Ingegneria Informatica online, visto che questo Ateneo prevede una didattica con molte esercitazioni, chat obbligatorie con i tutor e tempo cronometrato per essere ammessi agli esami.

UniFortunato si distingue per un’ampia offerta formativa e per l’attenzione alla personalizzazione del percorso di studi. Mercatorum è apprezzata per il forte legame con il mondo imprenditoriale e la flessibilità dei suoi programmi, che sono progettati per conciliare studio e lavoro. Infine UniPegaso è riconosciuta per la qualità della didattica, l’innovazione tecnologica nelle modalità di apprendimento e la vasta gamma di servizi di supporto per gli studenti.

Tra i vari fattori da considerare nella scelta dell’Università telematica per laurearti in Ingegneria Informatica online ti consigliamo di valutare: i costi della laurea online, la presenza di convenzioni con la tua azienda o promozioni in corso, la presenza di sedi vicino a te e la presenza di un corso di studi magistrale online in Ingegneria Informatica in linea con l’indirizzo da te scelto.