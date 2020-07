L’Università Telematica Giustino Fortunato è un’Università telematica tra le più recenti riconosciute dal MIUR, che offre percorsi di laurea sia triennali che magistrali. Chi frequenta l’Uni Fortunato è tipicamente uno studente lavoratore che ha ripreso gli studi interrotti per vari motivi, ma ci sono anche tanti giovani immatricolati. Si tratta per lo più di residenti in Campania, anche se negli anni è migliorata l’attrattività dell’Ateneo di studenti provenienti da Isole, Sud e Nord Italia (sopratutto dalla Lombardia).

Tra i punti di forza dell’Università Telematica Giustino Fortunato troviamo l’offerta formativa piuttosto ampia, con facoltà e corsi di laurea e che abbracciano percorsi di natura più tecnica come Ingegneria, Architettura, Economia e Design, di stampo più umanistico come Lettere, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Politiche o Scienze della Comunicazione, o dedicati alle eccellenze del Made in Italy e ai trend del momento, come Moda, Scienze Motorie e Scienze Turistiche, Scienze Agrarie e Nutrizione.

Non si tratta di uno degli Atenei più popolosi tra quelli online (nell’A.A. 2017/2018 risultavano iscritti solo 830 studenti, con 58 immatricolati e 240 laureati), ma chi ha frequentato l’Uni Fortunato ne sottolinea in particolar modo la qualità dei servizi offerti e la possibilità di rimanere in costante contatto con i docenti, i tutor e altri colleghi, anche con incontri faccia a faccia. Unifortunato è infatti in grado di andare incontro alle esigenze e necessità anche di chi lavora o ha impegni personali e/o familiari, ma vuole arricchire le proprie competenze professionali e il suo curriculum con una laurea riconosciuta a norma di legge – indipendentemente dalla regione di residenza.

Per saperne di più sull’Università Telematica Giustino Fortunato continua a leggere questa guida che Punto Informatico ha realizzato per te, completa di tutte le informazioni che cerchi sulle lauree e i master disponibili, sull’organizzazione didattica, i costi, le convenzioni attive, nonché interessanti opinioni e recensioni sull’Ateneo e la sua piattaforma di e-learning, informazioni utili sulle modalità di iscrizione e per beneficiare del riconoscimento dei CFU pregressi per accorciare il percorso di studi.

La laurea dell’Uni Fortunato è riconosciuta?

Si: l’Università Giustino Fortunato di Benevento è riconosciuta dal MIUR. Infatti è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 aprile 2006 – in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003. Questa legge che ti garantisce che quelle rilasciate da Giustino Fortunato sono lauree con valore legale identico a quello dei titoli accademici rilasciati dalle Università tradizionali.

La validità della laurea conseguita all’Uni Giustino Fortunato è stata confermata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che nella sua valutazione ha definito quella della Fortunato una situazione meritevole nell’ambito degli atenei telematici: pur avendo una maggioranza di studenti lavoratori, adulti o al secondo tentativo, mostra infatti una crescente capacità di attirare studenti immatricolati, e l’intenzione di puntare non tanto su di una facilitazione del percorso, quanto su elementi di qualità (docenti qualificati, attività seminariali, di convegnistica e di ricerca con nomi di buon livello, pubblicazioni curate di carattere scientifico).

Quanto vale la laurea della Giustino Fortunato?

La laurea Giustino Fortunato vale sia in Italia che all’estero al pari di quelle rilasciate dalle altre Università riconosciute dal MIUR. Questo significa che in Italia potrai tranquillamente candidarti per offerte di lavoro e accedere concorsi pubblici o esami di Stato per l’iscrizione agli Albo professionali di riferimento come faresti con una laurea non telematica. All’estero la laurea Giustino Fortunato è riconosciuta nei paesi UE ed extra-UE che hanno in essere accordi bilaterali con l’Italia. Per esercitare la professione all’estero ti potrebbe tuttavia venire richiesto di integrare gli esami sostenuti secondo il tuo piano di studi.

UniFortunato ha inoltre attive diverse collaborazioni con Università straniere, che in qualche modo ne “amplificano” il valore nei relativi paesi. Queste sono:

Pontificia Università Cattolica del Paranà

Pontificia Università Antonianum

Universidad Nebrija

Universidad Cantabria

Università Cristiana Cantemir di Bucarest

Universidad Arturo Michelina -Venezuela

Università Autonoma dello Stato del Messico

Universidad Nacional Experimental De Los Llanos Centrales Romulo Gallegos

Bahcesehir University, Turkey

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Universitè de Lorraine

Università Heinrich-Heine di Düsseldorf

Pontificia Università Antonianum

Pontificia Università Urbaniana

Ludwig Maximilians Universitat di Monaco

Università di Oldenburg

University of Bremen

Questo ti fornisce un’ulteriore conferma di come ormai il pregiudizio sulla validità delle lauree online – di UniFortunato o di altre Università telematiche – sia stato superato: oggi la spendibilità di una laurea online è la stessa delle lauree cosiddette tradizionali.

Lauree dell’Università Giustino Fortunato: Corsi di Laurea e Facoltà

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei corsi di laurea online dell’Università Giustino Fortunato attivi per l’anno accademico 2020/2021:

Corsi di laurea triennale UniForturnato:

Scienze e Tecnologie dei Trasporti , unico corso telematico erogato in Italia nella classe L-28 Scienze e tecnologie della navigazione . Curricula: Trasporto Aereo – dedicato alle professioni di bordo Trasporto Terrestre – sia ferroviario che stradale

, unico corso telematico erogato in Italia nella classe . Curricula: Operatore Giuridico d’Impresa (classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici)

(classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici) Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche)

(classe L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche) Scienze dell’educazione (classe L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione)

(classe L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione) Diritto ed economia delle imprese : un corso di studi interclasse (L-14 Scienze dei servizi giuridici/L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale), la cui frequenza consente allo studente di acquisire competenze in campo giuridico, economico ed aziendalistico.

: un corso di studi interclasse (L-14 Scienze dei servizi giuridici/L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale), la cui frequenza consente allo studente di acquisire competenze in campo giuridico, economico ed aziendalistico. Corsi di laurea magistrale UniForturnato:

Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata (classe LM-51 – Lauree magistrali in Psicologia)

(classe LM-51 – Lauree magistrali in Psicologia) Economia Aziendale ( classe LM-77). Curricula: Economia e Management d’Impresa Economia e Management Aeronautico

classe LM-77). Curricula: laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG-01 – Lauree magistrali in Giurisprudenza)

Università Giustino Fortunato: corsi singoli online

I corsi singoli dell’Uni Fortunato ti consentono – anche se sei già in possesso di un titolo di laurea o di laurea magistrale o sei iscritto ad un corso di studi presso un’altra Università, italiana o estera – di acquisire dei CFU non finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con esami sostenuti.

Questa possibilità è molto utile quando ti viene chiesto di integrare il tuo piano di studi con degli insegnamenti, ad esempio per esercitare la professione all’estero, o per altri scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico, o anche semplicemente se vuoi acquisire un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

L’Università Telematica Giustino Fortunato offre inoltre corsi singoli di insegnamento finalizzati all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, validi come requisito di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami (decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e decreto 616 del 10 agosto 2017).

I Master dell’Università Giustino Fortunato: quali sono



Sono numerosi i master UniFortunato ai quali puoi accedere dopo la laurea: Ecco l’elenco dei master di I e II livello attivi per l’A.A 2020/2021:

Master I livello Fortunato:

Corso di Specializzazione in Green Economy & Sustainable Energy (150 ore)

Corso di Perfezionamento in Business Relationships and Resource Management – 2020 in partnership con Microsoft ed R&S Management (400 ore)

Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001 (CFU 60, 1500 ore)

I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica (CFU 60, 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curriculare e di sostegno (CFU 60, 1500 ore)

Strategie e tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento (CFU 60, 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano L2 (CFU 60, 1500 ore)

Educatore Musicale Professionale: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado (CFU 60, 1500 ore)

Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia (CFU 60, 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – BES (CFU 60, 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento – DSA (CFU 60, 1500 ore)

Studi Giuridici Avanzati (CFU 60, 1500 ore)

Master II livello Fortunato:

Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001 (CFU 60, 1500 ore)

I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica (CFU 60, 1500 ore)

Come funzionano i master della Giustino Fortunato? I master della Fortunato vengono erogati in modalità 100% telematica. Puoi accedere ai master di primo livello se sei in possesso di una laurea di qualsiasi livello, anche triennale, mentre ai master di secondo livello puoi accedere solo se sei in possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, o a ciclo unico.

Corsi di perfezionamento di Unifortunato

I master non solo l’unica possibilità di formazione post lauream che ti offre l’Ateneo Telematico Giustino Fortunato: sono infatti disponibili anche utili corsi di perfezionamento. All’Università Telematica Giustino Fortunato i corsi di perfezionamento che puoi seguire nell’A.A. 2020/2021, tutti erogati in modalità telematica, e sono:

Corso di Specializzazione in Green Economy & Sustainable Energy (150 ore)

Corso di Perfezionamento in Business Relationships and Resource Management – 2020 in partnership con Microsoft ed R&S Management (400 ore)

Corso di formazione Didattica a Distanza: Strumenti operativi per le scuole (25 ore)

Approccio agli studi matematico-statistici (CFU 40 – 1000 ore)

Introduzione allo studio delle fonti del diritto (CFU 40 – 1000 ore)

Corso di Formazione sulla figura dell’Educatore Professionale

Corso intensivo di formazione “Educatore Professionale Socio-Pedagogico” (CFU 60 – 1500 ore)

Le nuove prospettive educative per la formazione e l’insegnamento: strategie e tecniche (durata biennale)

Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curriculare e di sostegno (CFU 60 – 1500 ore)

Strategie e tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento (CFU 60 – 1500 ore)

Nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento (CFU 20 – 500 ore)

Le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola (CFU 60 – 1500 ore)

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento (CFU 8 – 200 ore)

La Valutazione nel Sistema Scolastico (CFU 60 – 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – BES (CFU 60 – 1500 ore)

Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento – DSA (CFU 60 – 1500 ore)

Uni Fortunato e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Gli sbocchi professionali che la laurea online dell’Uni Fortunato ti offre dipendono ovviamente molto dal mercato del lavoro corrispondente alla professione da te scelta, ma per aiutarti ad aumentare le possibilità di lavoro, durante il periodo di studi UniFortunato ti offre numerose opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, grazie ai rapporti svilupati con realtà professionali di ogni settore: imprese, studi legali, studi commerciali in Italia e all’estero.

Presso Unifortunato è inoltre attivo un servizio di Placement, che offre orientamento in uscita e tutoraggio a laureati e laureandi nella fase di ricerca del lavoro, al fine di facilitare la transizione dal mondo universitario a quello del lavoro e l’inserimento nel mondo professionale. L’orientamento in uscita ti offrirà informazioni su come muovere i primi passi nel mondo delle professioni, conoscere il mercato del lavoro e coglierne le opportunità o ricollocarsi. In particolare il servizio offre:

incontri con le aziende/enti per promuovere attività di stage/tirocini;

inserimento dei curricula dei laureati nella banca dati dell’Università accessibile alle imprese.

una panoramica delle principali figure professionali alle quali si può accedere dai corsi di studio dell’Ateneo e dei legami tra formazione accademica e attività professionali.

canali e di metodi di ricerca di opportunità di studio, lavoro e stage attraverso il servizio Placement di Ateneo;

la presentazione dei principali programmi di scambio culturale;

una giornata annuale dedicata al Career Day;

una giornata annuale dedicata alla giovane imprenditoria ed all’autoimprenditorialità;

un percorso dedicato al project management.

In più, l’Università Giustino Fortunato offre – come molte Università tradizionali e telematiche – la possibilità di prendere parte a programmi di mobilità studentesca attraverso il progetto Erasmus studio, oppure la realizzazione di tirocini e stage.

Università Telematica Giustino Fortunato: costi, prezzi e tasse

Quanto costa l’Università Giustino Fortunato:

le tasse UniFortunato per la laurea triennale sono pari a: 2.500 € all’anno per le lauree in: Diritto ed economia delle imprese Operatore Giuridico d’Impresa 2.800 € all’anno per le lauree in: Scienze e tecniche psicologiche Scienze dell’educazione 3.500 € all’anno per la laurea in: Scienze e Tecnologie dei Trasporti

sono pari a: i prezzi UniFortunato per le lauree magistrali sono di: 2.500 € all’anno per; Economia Aziendale; 3.000 € all’anno per le lauree in: Psicologia; Giurisprudenza a ciclo unico.

sono di:

Il costo della laurea Uni Fortunato può essere suddiviso in tre comode rate, e le tasse includono in automatico la possibilità di dare l’esame in presenza in una qualsiasi delle sedi autorizzate.

In più, a differenza di altre Università, alle tasse dell’Università Giustino Fortunato non dovrai aggiungere il costo della tassa regionale per il diritto allo studio (solitamente di € 140 per ogni Anno Accademico di iscrizione, grazie alla Legge regionale – Regione Campania – n. 12 del 18 maggio 2016.

I corsi singoli all’Uni Fortunato hanno invece un costo pari a € 50 per credito formativo universitario (CFU), fino ad un massimo di € 500 per corso; per chi si iscrive a più di 24 CFU, la tassa per Unifortunato sarà però ridotta a € 30 a credito formativo per tutti i CFU ai quali ci si iscrive.

Per i corsi singoli di insegnamento finalizzati all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, il costo è infine il seguente:

1 Corso: 6 CFU – € 300,00

2 Corsi: 12 CFU – € 450,00

3 Corsi: 18 CFU – € 600,00

4 Corsi: 24 CFU – € 700,00

NOTA: I costi dell’Università Giustino Fortunato per i corsi singoli comprendono la tassa di iscrizione, la prenotazione esami e il rilascio della certificazione finale. Non vi sono quindi costi aggiuntivi di alcun tipo.

Convenzioni e Borse di Studio di Unifortunato

Attivando una delle convenzioni di Unifortunato potrai ridurre il costo della laurea. Di seguito, ecco l’elenco completo delle convenzioni attivate dalla Giustino Fortunato per l’A.A.2020/2021:

Agenzia delle Entrate (Direzione Generale) : collaborazione per la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti e per l’organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni di interesse dell’Agenzia delle Entrate;

: collaborazione per la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti e per l’organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni di interesse dell’Agenzia delle Entrate; ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea), iscritti e familiari: riduzione dell’importo delle tasse universitarie pari al 20%;

(Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea), iscritti e familiari: riduzione dell’importo delle tasse universitarie pari al 20%; CAF CISL Nazionale (Centro Assistenza Fiscale CISL): riduzione dell’importo delle rette universitarie pari al 20% rispetto a quelle in vigore per l’iscrizione ai corsi di studio dell’Università;

(Centro Assistenza Fiscale CISL): riduzione dell’importo delle rette universitarie pari al 20% rispetto a quelle in vigore per l’iscrizione ai corsi di studio dell’Università; C.A.N.A.P. “Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad ANAS Spa, soci e familiari: riduzione del 20% dell’importo delle tasse universitarie annuali, rispetto a quelle in vigore, per l’iscrizione ai corsi universitari;

“Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad ANAS Spa, soci e familiari: riduzione del 20% dell’importo delle tasse universitarie annuali, rispetto a quelle in vigore, per l’iscrizione ai corsi universitari; CRAL Regione Lombardia : riduzione del 20% dell’importo delle tasse universitarie annuali

: riduzione del 20% dell’importo delle tasse universitarie annuali Pubblica Amministrazione (dipendenti di Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia) : corsi gratuiti per la formazione professionale.

: corsi gratuiti per la formazione professionale. South East Aviation Services – (SEAS) di Civitavecchia: l’Università permette ai dipendenti della SEAS, società di assistenza di scalo e manutenzione aereomobili, di usufruire di riduzioni sulle tasse universitarie. Inoltre la SEAS promuove tirocini di formazione ed orientamento a tutti gli iscritti;

– (SEAS) di Civitavecchia: l’Università permette ai dipendenti della SEAS, società di assistenza di scalo e manutenzione aereomobili, di usufruire di riduzioni sulle tasse universitarie. Inoltre la SEAS promuove tirocini di formazione ed orientamento a tutti gli iscritti; Urbe Aero ATO (Approved Training Organization): riduzione dell’importo delle tasse universitarie annuali del 20%;

Borse di Studio dell’Università Giustino Fortunato

Oltre alle convenzioni appena elencate, sono inoltre attivate annualmente una serie di borse di studio all’estero e concorsi, che UniFortunato attiva periodicamente per studenti, docenti e ricercatori nell’ambito collaborazione con l’Università degli Studi Cantabria in Spagna.

L’Università pubblica inoltre diversi bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio Giustino Fortunato destinate a studenti capaci e meritevoli, anche per tirocini presso aziende e periodi di studio all’estero.

Compilando il form che trovi in questa pagina ti daremo maggiori informazioni sugli sconti e sulle modalità di accesso alle convenzioni e alle borse di studio, guidandoti gratuitamente verso la soluzione più conveniente per te.

Le sedi dell’Università Giustino Fortunato: università, campus e sedi di esame

L’Unifortunato ha sede centrale a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12. Si tratta di una zona residenziale, e l’università è situata in un parco, immersa in circa 10.000 mq di verde. L’università è inoltre dotata di un ampio parcheggio riservato, e collegata con tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati.

Nel campus dell’Università Giustino Fortunato potrai sostenere gli esami e le attività didattiche integrative, ma ci sono anche altre sedi UniFortunato in Italia. Vediamo quali sono nella prossima sezione.

Le sedi dell’Università Giustino Fortunato nelle grandi città

Altre sedi d’esame di UniFortunato si trovano a Roma, Milano, Catania e Palermo:

Università Giustino Fortunato a Roma : via XX settembre 68/B;

: via XX settembre 68/B; Università Giustino Fortunato a Milano : Galleria del Corso, 2;

: Galleria del Corso, 2; Università Giustino Fortunato a Catania : Largo Pitagora 95100 Tremestieri Etneo (CT);

: Largo Pitagora 95100 Tremestieri Etneo (CT); Università Giustino Fortunato a Palermo: via XX settembre 68/B.

Non ci sono sedi di esami UniFortunato a Torino e Napoli: solitamente gli studenti torinesi si recano a Milano per le prove in presenza, mentre gli studenti napoletani hanno la sede centrale di Benevento molto vicina.

L’Università Fortunato ha peraltro stipulato delle convenzioni con diverse strutture ricettive del territorio per rendere le trasferte meno onerose.

Piattaforma elearning di Unifortunato: recensione di portale e app

Attraverso la piattaforma di e-learning di Unifortunato avrai accesso a tutti gli strumenti di cui avrai bisogno per prepararti al meglio agli esami e alla professione: materiale didattico chiaro, pensato per agevolare lo studente e sintetizzare in modo ottimale le informazioni da recepire.

La piattaforma dell’Uni Giustino Fortunato usata dagli studenti per le diverse attività formative e servizi di supporto offerti loro viene considerata completa e interattiva, ma anche semplice e intuitiva da utilizzare, anche per utenti con un livello non specialistico di utilizzo del PC (attualmente non è stata sviluppata un’App nativa dedicata alle attività dell’Università Giustino Fortunato).

Al portale della Giustino Fortunato si accede mediante la sezione myUniFortunato, inserendo le proprie credenziali personali. Una volta entrato nel virtual campus Uni Fortunato, potrai consultare la Bacheca online per visualizzare avvisi, news e calendari didattici che i docenti e la segreteria studenti inseriranno nel corso dell’Anno Accademico, personalizzati in funzione dei corsi che effettivamente frequenterai. Da qui potrai inoltre procedere alla prenotazione degli esami, leggere la posta o consultare la Biblioteca. Infine, nella sezione Download sono presenti una raccolta di documenti e moduli importanti per l’attività amministrativa.

Il sito della Giustino Fortunato appare abbastanza completo, anche se non sempre di facile consultazione. Se ti serve aiuto a reperire le informazioni che cerchi puoi chiederci aiuto tramite il form che trovi in questa pagina e i nostri esperti ti forniranno tutti i dettagli relativi a Unifortunato.

Come Funzionano le Lezioni dell’Università Online Giustino Fortunato

Ma come funziona la Giustino Fortunato? I corsi dell’UniFortunato sono erogati in modalità blended oppure online, per venire incontro soprattutto a chi ha un lavoro a tempo pieno e non può quindi seguire i classici corsi di laurea nelle università tradizionali i cui orari coincidono quasi sempre con quelli lavorativi. Tutta la didattica Giustino Fortunato è quindi pensata nell’ottica di agevolare chi ha poco tempo: le lezioni dell’Uni Giustino Fortunato vengono presentate circa per il 15% in modalità frontale, e quindi rese disponibili in differita. Quindi potrai tranquillamente seguire le lezioni online, sotto forma di video-lezioni che saranno sempre a tua disposizione, senza alcun vincolo di orario.

Per consentirti di approfondire gli argomenti e migliorare la tua preparazione, avrai a disposizione per ogni esame dispense, materiali di approfondimento e un tutor al quale potrai chiedere consigli e delucidazioni. Proprio la collaborazione gratuita di un tutor che segue passo dopo passo lo studente nel suo percorso è uno degli elementi più caratterizzanti dei percorsi di laurea dell’Unifortunato e anche uno dei servizi più apprezzati da chi studia in questa Università.

L’Ateneo sottolinea che la progettazione del materiale didattico avviene nel rispetto del Piano di Qualità: il materiale didattico, prima di essere erogato, è sottoposto al Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà per la validazione della metodologia, dei contenuti e dell’usabilità per i moduli di e-learning.

Alla fine di ogni modulo e di ogni unità didattica il docente, al momento della trasformazione del materiale didattico in Learning Object, predispone dei test di autovalutazione: dovrai necessariamente superare tali test per visualizzare le successive unità didattiche. Al termine dei diversi moduli per corso, la piattaforma Fortunato consente di stampare un attestato che dovrai mostrare in sede di esame, a garanzia del fatto che hai seguito la procedura prevista dall’Ateneo.

Esami dell’Università Giustino Fortunato: come sono e dove si svolgono

Ora veniamo agli esami della Giustino Fortunato: come sono? L’Università Telematica Giustino Fortunato, ai fini della certificazione degli esiti formativi, utilizza il tracciamento automatico delle attività formative da parte del sistema reporting sui dati tracciati, utilizzato sia dal docente che dai tutor. Questo sistema fa sì che, nel corso degli esami UniFortunato, il docente tenga conto e valorizzi il lavoro che avrai svolto in rete (attività svolte a distanza, quantità e qualità delle interazioni on line). La valutazione tiene conto di più aspetti:

il risultato di un certo numero di prove intermedie (test on line, sviluppo di elaborati);

la qualità e quantità della partecipazione alle attività on line (frequenza e qualità degli interventi monitorabili attraverso la piattaforma);

i risultati della prova finale.

Alla Giustino Fortunato come si svolgono gli esami? Le prove di profitto di Unifortunato vengono date tipicamente in presenza, davanti alla commissione didattica presieduta dal docente titolare dell’insegnamento. In sede di esame dovrai presentare alla commissione di esame un “certificato” personale, direttamente scaricabile dalla piattaforma di e-learning Fortunato, che attesta la data di primo accesso alla piattaforma, il tempo totale di frequenza del corso ed il punteggio conseguito negli eventuali test proposti all’interno del corso. Le prove d’esame si possono però anche svolgere, a discrezione del docente, tramite prova scritta, colloquio orale o loro combinazioni, solitamente svolte nella stessa giornata.

Alla Giustino Fortunato, dove si fanno gli esami? Gli esami si svolgono gratuitamente presso TUTTE le sedi d’esame elencate nella sezione dedicata alle sedi dell’Università Giustino Fortunato su questa pagina. Puoi quindi sostenere esami “fuori sede” senza costi aggiuntivi, scegliendo tranquillamente tra le sedi dislocate sul territorio nazionale quella a te più congeniale.

Dare la tesi con l’Università Giustino Fortunato: come funziona? Quando arriverà il momento di dare la tua tesi all’Università Giustino Fortunato, dovrai presentare presso la Segreteria Studenti il modulo “richiesta assegnazione tesi” con le seguenti tempistiche:

almeno 5 mesi prima della sessione di Laurea per i Corsi di Laurea Triennali;

almeno 6 mesi prima della sessione di laurea per il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale;

almeno 8 mesi prima della sessione di laurea per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Una volta terminati tutti gli esami potrai sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo accademico, previa autorizzazione del relatore, in una delle tre sessioni previste

luglio (sessione estiva);

ottobre (sessione autunnale);

febbraio – marzo (sessione invernale).

Tesi ed esami Uni Fortunato nel periodo di emergenza COVID-19: Per il periodo di emergenza Coronavirus, in ottemperanza alla nota del 04 maggio 2020 prot. N. 798, avente ad oggetto le “Indicazioni ripartenza formazione – fase 2 fase3″, fino alla sessione di dicembre 2020 gli esami di profitto, di laurea e finali si svolgeranno in modalità a distanza. La commissione d’esame sarà collegata attraverso l’aula virtuale con la contemporanea presenza in rete di almeno due studenti oltre all’esaminato.

L’Università Giustino Fortunato nelle Opinioni degli Studenti 2020

A questo punto ti sarai già fatto delle opinioni sull’UniFortunato, ma vediamo di rispondere ad alcune domande che sicuramente ti starai ponendo:

l’Univerità Giustino Fortunato è affidabile?

Certamente sì : l’UniFortunato è riconosciuta dal MIUR e questo ti garantisce che si tratta di una realtà qualificata e che la laurea che conseguirai avrà pari valore rispetto a quelle conseguite nelle università classiche;

: l’UniFortunato è riconosciuta dal MIUR e questo ti garantisce che si tratta di una realtà qualificata e che la laurea che conseguirai avrà pari valore rispetto a quelle conseguite nelle università classiche; UniFortunato è una buona università?

Sì . La Fortunato gode di una buona fama, anche e soprattutto nella propria città – ponendosi addirittura come concorrenziale ai corsi corrispondenti dell’Università del Sannio, Ateneo frontale di Benevento;

. La Fortunato gode di una buona fama, anche e soprattutto nella propria città – ponendosi addirittura come concorrenziale ai corsi corrispondenti dell’Università del Sannio, Ateneo frontale di Benevento; l’Uni Fortunato è una università valida?

Sì. Tutte le recensioni sull’UniFortunato lo confermano, in più l’Ateneo dal 2010 ha ottenuto la certificazione di qualità per la progettazione ed erogazione in modalità telematica di corsi di studio e formazione universitaria, formazione professionale e orientamento. In più, al fine di offrire un servizio sempre migliore, l’Ateneo acquisisce periodicamente, in forma anonima, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche tramite un questionario disponibile on-line.

Abbiamo inoltre chiesto a degli ex-studenti e studenti Fortunato:

Cosa ne pensate dell’Università Giustino Fortunato?

Sull’Università le opinioni sottolineano in particolare la capacità dell’Ateneo di mettere al centro lo studente , andando incontro alle sue necessità. I commenti sull’Università telematica Fortunato confermano che possibilità di organizzare il tempo dedicato allo studio secondo le proprie necessità offerta delle Università telematiche consente di ottimizzare i tempi e raggiungere il traguardo della laurea molto più velocemente.

Tra i vantaggi dell’Università telematica Fortunato, i commenti sottolineano poi la possibilità di iscriversi all’Università in qualunque momento, senza essere vincolati dalla data di inizio Anno Accademico come nei percorsi classici.

Per quanto riguarda gli esami, il numero delle sedi e la loro collocazione vengono ritenuti sufficienti a rendere semplice l’organizzazione logistica per gli studenti. Gli studenti considerano molto utili i test di autovalutazione presenti alla fine di ogni modulo e di ogni unità didattica dell’Uni Fortunato. Nelle opinioni degli studenti questo viene ritenuto uno strumento di garanzia in merito alla serietà e selettività dell’Ateneo. Molti studenti vorrebbero però più prove intermedie;

Sull’Università le opinioni sottolineano in particolare la capacità dell’Ateneo di , andando incontro alle sue necessità. I commenti sull’Università telematica Fortunato confermano che possibilità di organizzare il tempo dedicato allo studio secondo le proprie necessità offerta delle Università telematiche consente di ottimizzare i tempi e raggiungere il traguardo della laurea molto più velocemente. Tra i vantaggi dell’Università telematica Fortunato, i commenti sottolineano poi la possibilità di iscriversi all’Università in qualunque momento, senza essere vincolati dalla data di inizio Anno Accademico come nei percorsi classici. Per quanto riguarda gli esami, il numero delle sedi e la loro collocazione vengono ritenuti sufficienti a rendere semplice l’organizzazione logistica per gli studenti. Gli studenti considerano molto utili i test di autovalutazione presenti alla fine di ogni modulo e di ogni unità didattica dell’Uni Fortunato. Nelle opinioni degli studenti questo viene ritenuto uno strumento di garanzia in merito alla serietà e selettività dell’Ateneo. Molti studenti vorrebbero però più prove intermedie; All’Università Giustino Fortunato come vi trovate?

Le recensioni sull’Uni Giustino Fortunato evidenziano un buon livello di soddisfazione relativamente alla qualità della docenza, ai servizi offerti dalla segreteria studenti e al supporto dal punto di vista metodologico-formativo offerto dagli e-tutor.

Le opinioni migliori riguardano l’organizzazione della didattica e la semplicità di utilizzo della piattaforma di e-learning ma il vero punto di forza dell’Università Giustino Fortunato, nelle opinioni che abbiamo sentito, sembra essere il servizio gratuito offerto dai tutor, professionali ed esperti delle materie trattate, ma soprattutto valide guide per orientarsi nel mondo della formazione online e per superare le difficoltà dovute alla complessità di alcune materie ed esami che altrimenti scoraggerebbero nel proseguimento del percorso;

Le recensioni sull’Uni Giustino Fortunato evidenziano un relativamente alla qualità della docenza, ai servizi offerti dalla segreteria studenti e al supporto dal punto di vista metodologico-formativo offerto dagli e-tutor. Le opinioni migliori riguardano l’organizzazione della didattica e la semplicità di utilizzo della piattaforma di e-learning ma il vero punto di forza dell’Università Giustino Fortunato, nelle opinioni che abbiamo sentito, sembra essere il servizio gratuito offerto dai tutor, professionali ed esperti delle materie trattate, ma soprattutto valide guide per orientarsi nel mondo della formazione online e per superare le difficoltà dovute alla complessità di alcune materie ed esami che altrimenti scoraggerebbero nel proseguimento del percorso; Uni Fortunato è facile o difficile?

L’Università telematica Fortunato, nelle opinioni che abbiamo sentito, non viene ritenuta delle più facili. Gli studenti parlano di prove di esame molto impegnative e non sempre superate al primo colpo. La percentuale di esami non superati, pari al 37% circa secondo le rilevazioni ANVUR, testimonia una selettività maggiore che nella media delle università telematiche, confermando che laurea online non è sinonimo di laurea facile.

Università Telematica Giustino Fortunato: contatti e segreteria

Contatti dell’Università Giustino Fortunato (studenti già attivi):

indirizzo: viale Raffaele Delcogliano, 12, 82100 Benevento

Tel: +39 0824/316057

Fax: +39 0824/351887

Contatti Segreteria Giustino Fortunato (studenti già attivi):

indirizzo di posta elettronica: segreteria@unifortunato.eu

recapito telefonico: 0824/31.60.57

Iscrizione all’Università Giustino Fortunato: quando e come iscriversi

Giustino Fortunato: quando iscriversi?

Le iscrizioni ai corsi di laurea dell’Università Giustino Fortunato sono sempre aperte, senza test di ammissione. Una volta iscritto, verrai inserito nel primo quadrimestre disponibile e verrà redatto il tuo piano di studio attraverso la distribuzione dei crediti formativi nei 3 quadrimestri successivi.

Alla Giustino Fortunato come funziona l’immatricolazione e il pagamento?

La procedura di immatricolazione può essere eseguita quasi completamente online, inserendo i dati che ti verranno richiesti dal sistema. Una volta completata la registrazione dovrai accedere alla Segreteria online cliccando su Area Studenti, utilizzando le chiavi di accesso (username e password) generate dalla procedura di registrazione. Quindi dovrai stampare, compilare in ogni parte, firmare e spedire il plico tramite A/R, allegando tutta al documentazione cartacea richiesta.

Per evitare errori nel processo di immatricolazione online puoi avvalerti della consulenza gratuita dei nostri esperti: per essere guidato passo passo nella procedura di iscrizione all’Uni Fortunato ti basta compilare il form che trovi in questa pagina.

Per il pagamento dell’Università Giustino Fortunato potrai poi scegliere tra bollettino postale e bonifico bancario o postale.

Riconoscimento CFU presso l’Università Giustino Fortunato: come funziona alla Giustino Fortunato il recupero crediti

Il riconoscimento dei CFU all’Uni Giustino Fortunato deve essere richiesto creando un account preventivo – gratuito e non impegnativo – mediante il quale inviare il modulo di richiesta.

Ti ricordiamo che i CFU sono relativi ad attività qualificate e debitamente documentate, che conferiscono un determinato ammontare di competenze riconosciute. Puoi chiedere all’Università Giustino Fortunato il recupero dei crediti formativi per il riconoscimento di esami, attività formative, esperienze professionali (massimo 12 CFU) e/o studi affini con il corso di laurea in conformità con il Decreto 509/99, art. 5, comma 7, come modificato dal DM n. 270 del 22-10-2004, art 5, comma 7 e la legge n. 240 del 30/12/2010.

Compilando il form che trovi in questa pagina ti forniremo gratuitamente il modulo per il riconoscimento dei tuoi CFU dell’Università Giustino Fortunato e ti guideremo nella procedura di riconoscimento dei CFU, aiutandoti a farti riconoscere il maggior numero possibile di crediti formativi, così da abbreviare al massimo il percorso verso la laurea.