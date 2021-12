Corsi di laurea Unifortunato: online la nuova offerta formativa

L’Università Telematica Giustino Fortunato è relativamente giovane nel panorama delle Università Online, ma può contare su un'offerta formativa valida e variegata. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti una tecnologia avanzata e studiata per far ottenere il massimo rendimento anche per chi ha poco tempo a disposizione. Non sono previsti test d’ingresso e l’unica presenza richiesta è quella agli esami – eccetto nel periodo di pandemia dove si sostengono online – e tutte le lezioni sono erogate in modalità e-learning.

Ci si può connettere in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Sul portale Giustino Fortunato si accede tramite le credenziali che si ottengono in fase di immatricolazione. Attraverso la piattaforma si potranno consultare avvisi e calendari didattici personalizzati in funzione dei corsi che lo studente sceglierà di anno in anno. Si potranno anche prenotare gli esami o consultare la Biblioteca, leggere la posta o scaricare il materiale didattico necessario per prepararsi agli esami.

In buona sostanza, sulla piattaforma online MyUniFortunato, dedicata interamente allo studente, si ha tutto ciò di cui si ha bisogno, senza dover nemmeno uscire di casa. Si può utilizzare anche da smartphone e tablet ed è un ottimo strumento per contattare la Segreteria, i docenti e i tutor. Per ottenere le credenziali occorre immatricolarsi e per farlo bisogna scegliere un corso di laurea triennale o magistrale Unifortunato: nel prossimo paragrafo, dunque, una panoramica completa della nuova offerta formativa Unifortunato.

I Corsi di Laurea Online dell’Università Telematica Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato ha aggiornato la sua offerta di corsi di laurea online: lauree triennali, lauree specialistiche, esami singoli e master. Le lauree sono divise in diverse aree tematiche e per qualsiasi informazione aggiuntiva si può fare riferimento allo Sportello di Orientamento di AteneiOnline, di seguito i corsi di laurea dell'Unifortunato.

Corsi di Laurea in Economia Unifortunato

Tra i corsi di laurea online in Economia ci sono due scelte con piani di studi differenti per adattarsi alle esigenze di ogni tipo di studente:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Diritto ed Economia delle Imprese Triennale [L-14]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Economia Aziendale Magistrale [LM-77]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Psicologia Unifortunato

Nella vasta scelta di corsi di laurea online in Psicologia, quelli Unifortunato si dividono in laurea triennale e laurea magistrale per consentire agli studenti un percorso completo. Qui tutti i dettagli:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze e Tecniche Psicologiche Triennale [L-24]

Da € 2.800 a € 2.800 richiedi info Piano di Studi

Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata Magistrale [LM-51]

Da € 3.000 a € 3.000 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Giurisprudenza Unifortunato

Anche per i corsi di laurea online di Giurisprudenza ci sono due possibili scelte da valutare in base al piano di studi:

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Unifortunato

Fra tutti i corsi di laurea online in Scienze della Formazione, quello triennale Unifortunato ha una valida offerta per chi intende specializzarsi in questa professione:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienza dell'Educazione Triennale [L-19]

Da € 2.800 a € 2.800 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Scienze dei Trasporti Unifortunato

I corsi di laurea online in Scienze dei Trasporti sono molto apprezzati nel mondo del lavoro; per questo Unifortunato ha deciso di svilupparne uno su tre anni:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze e Tecnologie dei Trasporti Triennale [L-28]

Da € 2.800 a € 3.500 richiedi info Piano di Studi

