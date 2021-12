Unicusano Università Telematica: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica a Roma è un'Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più popolari. Tra i suoi punti di forza, il fatto che offre ai propri studenti la possibilità di vivere anche fisicamente l'Ateneo, grazie al Campus Unicusano presente nella sede di Roma.

L’Università Unicusano offre molti corsi di laurea, di 6 facoltà tra le più gettonate – Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze Umanistiche – e viene ritenuta molto valida dai propri studenti, tanto da farla collocare tra i primi tre Atenei telematici con il maggior numero di iscritti (secondo i dati del MIUR negli ultimi 10 anni sono circa 170.000 gli studenti che hanno scelto Unicusano). Tra gli studenti, un'ampia fetta è rappresentata da impiegati nelle Forze Armate, essendo Unicusano convenzionata con lo Stato Maggiore della Difesa.

Per avere informazioni dettagliate su Unicusano continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato in collaborazione con AteneiOnline.it. Di seguito troverai tutte le informazioni che cerchi sulle lauree e i master disponibili presso l’Ateneo online Niccolò Cusano, il metodo di studio proposto, opinioni e recensioni sulla sua piattaforma e-learning e il Campus – oltre a costi dettagliati e preziosi consigli su convenzioni, modalità di iscrizione e riconoscimento crediti.

Argomenti in questa guida:

Le lauree di Unicusano: Corsi di Laurea e Facoltà

Le lauree di Unicusano che puoi conseguire sono molteplici, circa una trentina. Riportiamo di seguito l'elenco completo dei corsi di laurea dell'Università Niccolò Cusano attivi per l’anno accademico 2021/2022:

Unicusano: anche corsi singoli online nell’offerta formativa

Con Uncusano è possibile inoltre iscriversi a singoli corsi di insegnamento – anche afferenti a più Aree dell'Unicusano, sostenendo il singolo esame e conseguendo il relativo certificato. Questo ti consente di integrare il tuo curriculum universitario o professionale, se necessario, ad esempio per ottenere i CFU necessari a partecipare a concorsi pubblici, scuole di specializzazione e iscriverti all'Albo professionale. Per accedere devi essere diplomato o laureato.

Laurea con Unicusano: è riconosciuta?

La laurea Unicusano è riconosciuta dal MIUR ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999. Questo significa che per la laurea Unicusano il valore legale è lo stesso di quella rilasciata delle Università frontali accreditate dal Ministero. Nello specifico, l'Università è stata riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e istituita con D.M del 5 maggio 2006. L’ateneo online può quindi contare su quasi 15 anni di attività.

Per la qualità dei corsi di laurea Unicusano vale lo stesso discorso: sia le Università tradizionali che quelle online vengono valutate periodicamente dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) al fine di confermare l'accreditamento del MIUR. I test ANVUR vanno a verificare che la didattica rispetti le direttive del Ministero dell’Innovazione, dell’Università e della Ricerca. Studiando presso Unicusano, la validità della laurea è dunque garantita al 100% per tutti i corsi di studio online: lauree triennali, lauree magistrali, master e specializzazioni.

Quanto vale la laurea Unicusano?

La laurea di Unicusano vale come la laurea di qualsiasi ateneo “tradizionale” riconosciuto. Inoltre, ogni laurea Unicusano sarà riconosciuta anche all'estero. L'Università Unicusano è infatti accreditata dall'ASIC UK – Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (Servizio di Accreditamento per le Università, le Scuole e i College Internazionali del Regno Unito). Dunque, la laurea Unicusano ha valore legale sia in Italia che nel Regno Unito. Per gli altri Paesi, la validità della laurea conseguita studiando presso l'Università Unicusano dipende dal corso di studi e dal paese. Nel caso volessi poi esercitare all’estero professioni che richiedono uno specifico titolo di studio, è possibile che tu debba integrare il tuo percorso formativo con una serie di nuovi esami per poter effettivamente lavorare all'estero.

L’accreditamento di Unicusano presso ASIC UK conferma come i vecchi pregiudizi sul valore delle lauree online fossero infondati. Il livello di competenze che si ottiene ricorrendo agli strumenti digitali è oggi del tutto simile a quello delle lezioni frontali, anzi il materiale messo a disposizione degli studenti telematici è spesso più accessibile, ricco e completo – permettendo di raggiungere una preparazione migliore, tanto che sempre più Atenei tradizionali integrano le lezioni frontali con strumenti di didattica a distanza in stile Università telematica.

I Master di Unicusano: quali sono e come funzionano

I master Unicusano rappresentano per i neo laureati un incentivo a continuare gli studi e perfezionarsi. Si tratta di corsi post laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione accademica riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

I master universitari online di Unicusano sono differenziati per aree didattiche:

l’area didattica più vicina al tuo percorso formativo:

Master in Giurisprudenza , nelle varie branche del diritto, destinati a laureati in Giurisprudenza ma anche a chi vuole approfondire la sua preparazione in ambito legale: Master in Criminologia Master in Diritto Amministrativo Master in Diritto del Lavoro Master in Diritto Penale

, nelle varie branche del diritto, destinati a laureati in Giurisprudenza ma anche a chi vuole approfondire la sua preparazione in ambito legale: Master in Formazione , per i professionisti dell'ambito della formazione, i master abbracciano gli ambiti legati all'educazione, alla consulenza sino al cyberbullismo e didattica: Master per Docenti

, per i professionisti dell'ambito della formazione, i master abbracciano gli ambiti legati all'educazione, alla consulenza sino al cyberbullismo e didattica: Master per la Pubblica Amministrazione rivolti a coloro con il desiderio di interagire in maniera aggiornata con un settore visto spesso come noioso

rivolti a coloro con il desiderio di interagire in maniera aggiornata con un settore visto spesso come noioso Master in Ingegneria : Master in Ingegneria Civile Master in Ingegneria Informatica

: Master in Psicologia di I e II livello dedicati ai professionisti interessati a scoprire, cogliere e acquisire tutte le sfumature del loro lavoro: Master in Psicopedagogia

dedicati ai professionisti interessati a scoprire, cogliere e acquisire tutte le sfumature del loro lavoro: Master per Forze dell’Ordine di I e II livello in ambito politico e criminologico;

in ambito politico e criminologico; Master in Marketing per rimanere sempre aggiornati sulle continue evoluzioni di questo entusiasmante settore

per rimanere sempre aggiornati sulle continue evoluzioni di questo entusiasmante settore Master in Comunicazione di I e II livello pensati per coloro che vogliono trovare il loro spazio, e specializzarsi, nel vasto ambito della comunicazione

pensati per coloro che vogliono trovare il loro spazio, e specializzarsi, nel vasto ambito della comunicazione Master in Economia di I e II livello per approfondire tematiche di ambito finanziario, economico aziendale, di management e altre discipline connesse: Master in Finanza Master in Management

per approfondire tematiche di ambito finanziario, economico aziendale, di management e altre discipline connesse: Master in Scienze Politiche rivolti a coloro che hanno il desiderio di mettersi in gioco in un mondo sempre più globalizzato e senza confini

rivolti a coloro che hanno il desiderio di mettersi in gioco in un mondo sempre più globalizzato e senza confini Master in Area Medica per chi lavora nella Sanità pubblica e privata e vuole approfondire temi legati alla medicina, all’infermieristica ma anche al management sanitario: Master in Infermieristica

per chi lavora nella Sanità pubblica e privata e vuole approfondire temi legati alla medicina, all’infermieristica ma anche al management sanitario:

All'Università Unicusano, i master online di primo livello (accessibili con qualsiasi titolo di laurea) e secondo livello (per cui è necessaria la laurea magistrale, specialistica, o vecchio ordinamento) non sono l'unica possibilità post laurea: ci sono anche corsi professionalizzanti per chi aspira a uno sviluppo e a una qualificazione della propria carriera. Per l’anno accademico 2020/2021, i corsi professionalizzanti sono disponibili per le seguenti aree formative:

Area Formazione e Mondo Scuola

Area Ingegneristica

Area Medico Sanitaria

Area Economico Giuridica

Area Politologica

Area Forze Armate

Area Psicologica

Scuola di specializzazione per le professioni legali

I master Unicusano come funzionano? I master – cioè i corsi universitari post laurea – vengono erogati tutti in modalità e-learning, quindi le lezioni si possono frequentare dove vuoi tu, a casa in ufficio o anche presso uno dei Learning Point Unicusano dislocati sul territorio nazionale. Anche in questo caso si sarà seguiti da vicino dal referente del Master, che supporterà e valuterà gli studenti nei progetti proposti e realizzati come parte del Master online.

Unicusano e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Unicusano offre un servizio Stage e Placement per aiutarti a prepararti al meglio ad incontrare le imprese ed incrementare le possibilità di lavoro. Questo servizio dell’Università Niccolò Cusano attiva e monitora gli stage per studenti e laureati e promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ovviamente gli sbocchi lavorativi delle lauree Unicusano sono gli stessi di quelli possibili con lauree conseguite presso altri Atenei, telematici e non. Molto dipende quindi dal mercato del lavoro inerente al titolo ottenuto. Quello che ti offre in più un'Università online, come Unicusano, è di poter conciliare lo studio con il lavoro, oltre che con eventuali altri tuoi impegni personali. Se questo è il tuo caso, le aziende alle quali presenterai il tuo curriculum una volta laureato sicuramente apprezzeranno questa tua voglia di acquisire ulteriori conoscenze e competenze, valorizzando sia l'esperienza pratica che le basi teoriche che nel frattempo avrai consolidato.

Studiare presso un'Università telematica come Unicusano ti offre inoltre, qualora tu ne abbia bisogno, la possibilità di prendere quella dimestichezza con gli strumenti informatici che viene sempre più apprezzata e richiesta dalle aziende.

Università Unicusano: costi, prezzi e tasse

Per capire quanto costa l'Università Unicusano devi considerare innanzitutto la metodologia didattica alla quale sei più interessato. I costi Unicusano per le rette annuali dei corsi di laurea triennale e ciclo unico variano infatti nel seguente modo:

metodologia telematica : retta annuale € 3.000;

: retta annuale € 3.000; metodologia telematica integrata : retta annuale € 3.300;

: retta annuale € 3.300; metodologia telematica blended: retta annuale € 3.600.

Dal 07/09/2020 per i corsi di laurea magistrale:

Metodologia Telematica Integrata : Retta Annuale € 4.000

: Retta Annuale € 4.000 Metodologia Telematica Blended: Retta Annuale € 4.100 (iscrizioni valide entro il 31 dicembre)

I corsi di laurea che rientrano nel “PERCORSO ECCELLENZA”:

Metodologia Telematica Integrata (triennale e magistrale): retta annuale € 5.000

Da precisare è inoltre che ad Unicusano Università Telematica i costi della retta sono “all inclusive. Iscrivendoti all'Unicusano i prezzi includono infatti la possibilità di avere appelli mensili e di poter sostenere gli esami quando si vuole, e non sono previsti costi “ad esame” o spese accessorie.

Il costo della laurea “all inclusive” di Unicusano – dipendente ovviamente anche dal numero di anni impiegati a raggiungere il titolo – comprenderà anche il capitolo di spesa alla voce “libri di testo” e “materiale didattico”: in altre parole, non sarà necessario acquistare alcun tipo di materiale addizionale: tutto il materiale didattico è fornito in piattaforma. Questo rappresenta un risparmio non indifferente, se paragonato a quello invece previsto per i corsi tradizionali.

Per quanto riguarda le tasse Unicusano prevede, nel rispetto delle norme vigenti, il versamento di un’imposta di bollo (una tantum) in fase di immatricolazione per 16€, da affrancare alla domanda di iscrizione. Per ogni anno accademico di iscrizione al corso di laurea è poi previsto il pagamento della tassa regionale di 140€.

Il costo di Unicusano poi può essere ridotto se hai la possibilità di attivare una delle convenzioni disponibili.

Convenzioni e Borse di Studio di Unicusano

Le convenzioni di Unicusano riguardano alcune associazioni e istituzioni (Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato sono le principali), e ti consentono di risparmiare sui costi dell'Università Cusano. Ce ne sono molte già attive e ne vengono attivate di nuove continuamente. La convenzione Unicusano a volte è applicabile a singoli corsi di laurea e master, altre volte a specifici percorsi formativi (come le convenzioni universitarie Cisl, fruibili dagli iscritti alla Confederazione e dai loro familiari), è quindi sempre importante informarsi preventivamente per essere certi di sfruttare appieno ogni possibilità di sconto.

Per poter accedere alle convenzioni, gli studenti devono esibire adeguata documentazione che comprovi la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ente/Istituto/Associazione convenzionati.

Le borse di studio più popolari di Unicusano sono invece senza dubbio quelle legate ai “Click Days”, giorni in cui l’Ateneo raccoglie le candidature dei giovani liceali offrendo 5 anni di studi gratis. Attenzione: non si tratta di borse di studio di merito, e per vincerne una devi dimostrarti uno dei più “proattivi” nel richiederla prontamente un determinato giorno/ora. Unicusano confida nel fatto che il merito lo potrai dimostrare nei successivi anni di studio!

Le sedi di Unicusano: università, campus e sedi di esame

Unicusano ha sedi in Italia distribuite su tutto il territorio nazionale. L'Ateneo dispone inoltre di numerose strutture universitarie “virtuali”: centri e-learning (Learning Center Unicusano) in tutta Italia che svolgono attività di supporto didattico, burocratico e amministrativo allo studente anche grazie alle aule attrezzate messe a disposizione dello studente tutto il giorno.

Per l’Università Unicusano le sedi d'esame sono davvero molte: quando devi sostenere un esame in presenza all'Unicusano puoi scegliere tra le 42 disponibili e distribuite su tutto il territorio italiano, senza pagare. Questo significa che puoi vedere direttamente accedendo alla piattaforma Unicusano dove si trova la sede a te più comoda e vicina per quello specifico esame, e selezionarla per prenotarti per la sessione senza avere costi extra. Questo rappresenta un'altro dei punti di forza dell'Università Niccolò Cusano, distintivi rispetto alle altre Università telematiche.

Il campus di Unicusano

Il campus di Unicusano si trova in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma. L'Università dispone di un vero e proprio complesso di 16.000 mq immersi in sei ettari di parco verde nel cuore di Roma, che offre servizi di accoglienza e ristorazione e offre ampi spazi attrezzati tra cui strutture sportive, aule, dove seguire le lezioni in presenza, laboratori, biblioteche, dover poter studiare e socializzare con gli altri studenti Unicusano. Un college vero e proprio, progettato sul modello dei college di tradizione anglosassone, completo di “residenze”, 110 stanze dove potrai alloggiare ad esempio per sostenere un esame in una sede lontana da casa.

Virtual campus Unicusano: se sei curioso di conoscere il campus Unicusano, puoi farlo direttamente in rete, effettuando un virtual tour del college romano dell'Università che ti mostra a 360° l'entrata principale, l'esterno del campus, le aule, la palestra, la reception, le aree comuni in cui poter studiare, l'aula in cui discuterai la tesi e il bar.

Le sedi di Unicusano nelle grandi città

Unicusano a Roma ha il suo cuore centrale, avendo in via Don Carlo Gnocchi 3 la sede principale in cui è presente il campus sopra descritto. Vicino Roma, a Colleferro, c'è un'altra sede Unicusano, in via Artigianato, 2/A.

ha il suo cuore centrale, avendo in via Don Carlo Gnocchi 3 la sede principale in cui è presente il campus sopra descritto. Vicino Roma, a Colleferro, c'è un'altra sede Unicusano, in via Artigianato, 2/A. L'Università telematica Unicusano a Napoli è presente con una sede presso il Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31.

è presente con una sede presso il Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31. Trovi l'Università Niccolò Cusano anche a Torino in via G. Parini 7.

in via G. Parini 7. Infine, a Milano Unicusano è in via Bergamo 11.

La piattaforma elearning di Unicusano: recensione di portale e app

La piattaforma di elearning Unicusano è facile, intuitiva e molto comoda, sia per quanto concerne la didattica che la prenotazione degli esami. Una volta iscritto all'Università, utilizzerai il portale Unicusano, denominato Sophia, accessibile con nome utente e password, per studiare, entrare in contatto con docenti e tutor, prenotare gli esami e accedere a tutti i servizi previsti dalla didattica a distanza.

Puoi accedere alla piattaforma Unicusano anche da mobile, scaricando gratuitamente l'Unicusano app dal Google Play Store per smartphone e tablet Android o dall'App Store per iPad, iPhone e iPod touch, sempre utilizzando le tue credenziali.

Il sito Unicusano è invece consultabile liberamente, anche prima di iscriverti, anche se a volte le informazioni non si riescono a reperire velocemente (se hai dubbi non esitare a chiederci un consiglio).

Come Funzionano le Lezioni di Unicusano

Entrando nel concreto, vediamo come funziona Unicusano dal punto di vista della didattica. Le lezioni di Unicusano sono erogate sia in modalità elearning che in presenza (sulla piattaforma troverai lo specifico calendario). I piani di studio sono identici sia per i corsi di studio con lezioni in presenza che per i corsi di laurea online Unicusano. La differenza è la modalità di erogazione della didattica. Online potrai frequentare le lezioni via internet, attraverso la piattaforma di e-learning Unicusano attiva 24/24 h e potrai organizzare al meglio lo studio secondo le tue esigenze personali e professionali.

Per supportare gli studenti nel loro percorso didattico, la Unicusano mette a disposizione la competenza dei propri tutor, sempre disponibili on line e in presenza.

Le lezioni Unicusano si compongono di:

video lezioni che puoi guardare e riguardare quante volte vuoi;

video conferenze periodiche per mantenere un rapporto diretto con i docenti;

dispense su cui studiare e da consultare in ogni momento;

slide riassuntive;

test di autovalutazione.

La metodologia telematica dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, prevede che lo studente connettendosi alla piattaforma telematica segua le lezioni video previste dal suo piano di studi e riceva un servizio di assistenza telematica continuativa. Lo studente ha i seguenti obblighi:

frequenza delle lezioni-video (previste per ogni esame);

svolgimento del test di autovalutazione previsto alla fine di ogni modulo che compone l’esame;

svolgimento delle domande di verifica (compito di verifica) somministrate dal professore

prima dell’esame.

La metodologia telematica offre agli studenti:

il ricevimento con il docente (2 ore per 2 volte al mese), presso l’Ateneo/in videoconferenza;

l’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma e con i quali lo studente potrà comunicare mediante la chat, il forum e la messaggistica.

La metodologia telematica integrata (didattica mista), prevede anche la frequenza delle lezioni previste a quadro orario, sia telematicamente mediante l’accesso in piattaforma, sia in presenza presso l’Ateneo. Lo studente ha gli stessi obblighi sopra indicati. In aggiunta questa metodologia offre:

2 ore di ricevimento, per gruppo di studenti, a cadenza settimanale con il professore, presso l’Ateneo;

la frequenza (2 ore a settimana) dei corsi per approfondimento della materia, da seguire in presenza presso l’Ateneo/in videoconferenza mediante la piattaforma telematica.

La metodologia telematica blended aggiunge:

lezioni in presenza secondo il calendario predisposto dall’Università;

corso di inglese in presenza presso l’Ateneo/in videoconferenza, mediante la piattaforma telematica;

eventuale corso seconda lingua (da stabilire).

Gli esami di Unicusano: come sono e dove si svolgono

Parliamo ora degli esami di Unicusano: come sono e come funzionano. Una volta che ti senti pronto a sostenere un esame puoi prenotarti per sostenerlo direttamente dalla piattaforma Unicusano: gli appelli sono visionabili direttamente accedendo alla piattaforma Unicusano.

La prenotazione dell’esame è condizione indispensabile per poter sostenere l’esame e può essere effettuata a partire da circa 30 giorni prima dell'appello, a patto che tu sia in regola con i pagamenti – altrimenti non verrai accettato all'esame. La conferma della prenotazione dell'esame ti arriverà tramite email.

A Unicusano ecco come si svolgono gli esami: potrai innanzitutto dare il tuo primo esame all'Unicusano solo dopo 90 giorni dalla data di immatricolazione, e gli esami possono essere:

in forma scritta , da sostenere presso i Learning Center sede d’esame. Gli scritti possono prevedere domande a risposta multipla e a risposta aperta alle quali rispondere in un tempo massimo complessivo di 90 minuti. Un sistema misto che nella filosofia Unicusano riesce a cogliere pregi e difetti di entrambi i metodi di valutazione della preparazione dello studente. Con le crocette si riesce a verificare in modo più oggettivo la conoscenza e la comprensione della materia, con la risposta aperta il docente avrà modo di andare più a fondo sulle tue capacità di comunicazione e ragionamento e sulla tua abilità a formulare risposte. Solitamente si tratta di 3 domande a risposta aperta (ognuna pesa 9 punti per un totale di 27) a 3 a risposta multipla (con le quali rispondendo correttamente si arriva a 30). Alcuni esami possono tuttavia avere proporzioni differenti, a discrezione del docente;

, da sostenere presso i Learning Center sede d’esame. Gli scritti possono prevedere alle quali rispondere in un tempo massimo complessivo di 90 minuti. Un sistema misto che nella filosofia Unicusano riesce a cogliere pregi e difetti di entrambi i metodi di valutazione della preparazione dello studente. Con le crocette si riesce a verificare in modo più oggettivo la conoscenza e la comprensione della materia, con la risposta aperta il docente avrà modo di andare più a fondo sulle tue capacità di comunicazione e ragionamento e sulla tua abilità a formulare risposte. Solitamente si tratta di 3 domande a risposta aperta (ognuna pesa 9 punti per un totale di 27) a 3 a risposta multipla (con le quali rispondendo correttamente si arriva a 30). Alcuni esami possono tuttavia avere proporzioni differenti, a discrezione del docente; orali da sostenere presso la sede centrale (in talune situazioni possono svolgersi anche in forma scritta). Gli orali non sono sempre previsti, anche questo è a discrezione del docente.

A Unicusano, dove si fanno gli esami? Presto detto: le prove di appello si possono sostenere presso la sede centrale dell’Università a Roma oppure presso i Learning Center sede d’esame. All'Unicusano, gli esami fuori sede sono disciplinati da apposito Regolamento con cui l'Università, oltre agli appelli orali presso la sede centrale di Roma, garantisce agli studenti la possibilità di sostenere gli esami anche in forma scritta presso sedi esterne presenti nel territorio nazionale. Per le prove scritte fuori sede, sono stabiliti 9 appelli nell’anno accademico, nei mesi di settembre, ottobre, dicembre, gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno e luglio.

Per il periodo di emergenza Coronavirus anche l'Unicusano, come le altre Università, ha dato la possibilità di continuare a dare gli esami prevedendo sessioni d'esame scritti online e appelli orali online.

Dare la tesi con Unicusano: come funziona

Per avviare la procedura per la richiesta della tesi, Unicusano ti chiede di contattare uno o più potenziali relatori per verificarne la disponibilità. Ricevuta risposta positiva dal docente relatore, dovrai compilare il modulo di richiesta assegnazione tesi.

La discussione della tesi avverrà davanti ad una apposita Commissione e in forma pubblica ed è prevista sia per la laurea triennale che per la magistrale. I tempi per la presentazione saranno molto brevi: dai 10 ai 20 minuti per la discussione di una tesi di laurea specialistica.

L’Università Unicusano nelle Opinioni degli Studenti 2021

Sull'Unicusano le opinioni degli studenti sono veramente ottime. Abbiamo chiesto ad alcuni studenti Unicusano:

Cosa ne pensate di Unicusano?

Riassumendo le risposte, in generale gli studenti affermano che Unicusano è una buona Università ;

Riassumendo le risposte, in generale gli studenti affermano che ; Come vi trovate all'Unicusano?

Gli iscritti lo definiscono un Ateneo a misura di studente con una qualità della didattica superiore a molte altre Università, anche statali. Tra gli altri aspetti evidenziati sull'Unicusano Università telematica, nelle opinioni, è la poca burocrazia e i minori paletti prima di accedere agli esami rispetto ad altri Atenei, ma anche l'efficienza dei servizi di segreteria e la semplicità di iscrizione;

Gli iscritti lo definiscono un Ateneo a misura di studente con una qualità della didattica superiore a molte altre Università, anche statali. Tra gli altri aspetti evidenziati sull'Unicusano Università telematica, nelle opinioni, è la poca burocrazia e i minori paletti prima di accedere agli esami rispetto ad altri Atenei, ma anche l'efficienza dei servizi di segreteria e la semplicità di iscrizione; Quali sono le vostre opinioni su Unicusano?

Si tratta di un'Università unica nel suo genere perché capace di combinare le caratteristiche di un Ateneo sia tradizionale, con la possibilità di frequentare le lezioni in presenza, a quelle di un'Università all'avanguardia telematica, caratteristica che nelle recensioni su Unicusano viene apprezzata soprattutto da chi già lavora e studia per accrescere le proprie competenze professionali;

Si tratta di un'Università unica nel suo genere perché capace di combinare le caratteristiche di un Ateneo sia tradizionale, con la possibilità di frequentare le lezioni in presenza, a quelle di un'Università all'avanguardia telematica, caratteristica che nelle recensioni su Unicusano viene apprezzata soprattutto da chi già lavora e studia per accrescere le proprie competenze professionali; l’Università Unicusano è valida?

La convinzione più diffusa di chi la frequenta è che l'Unicusano è affidabile e molto valida. Molto apprezzata l'assistenza dei tutor, sempre a disposizione, la professionalità e l'alto profilo dei docenti. Una validità della didattica confermata dal processo di valutazione ANVUR: l'Università telematica Unicusano è riconosciuta dal MIUR, dunque la sua offerta formativa è stata ritenuta affidabile, valida e di qualità e questo permette il conseguimento di un titolo di laurea valido a tutti gli effetti.

La convinzione più diffusa di chi la frequenta è che l'Unicusano è affidabile e molto valida. Molto apprezzata l'assistenza dei tutor, sempre a disposizione, la professionalità e l'alto profilo dei docenti. Una validità della didattica confermata dal processo di valutazione ANVUR: l'Università telematica Unicusano è riconosciuta dal MIUR, dunque la sua offerta formativa è stata ritenuta affidabile, valida e di qualità e questo permette il conseguimento di un titolo di laurea valido a tutti gli effetti. l'Unicusano è facile o difficile come Università?

Le risposte qui sono variegate e dipendono molto da quali sono le aspettative che si hanno. Gli studenti che abbiamo sentito che lavorano per le Forze dell'Ordine apprezzano le semplificazioni previste per il loro specifico caso, che consentono loro di studiare, continuando a prestare servizio.

Sul campus dell'Università Unicusano le opinioni sono entusiaste: la struttura riceve molti apprezzamenti, sia per l'enorme spazio verde che mette a disposizione, sia per la possibilità che offre di pernottare nella struttura, mangiare, fare sport nei campi sportivi e nelle palestre presenti all’interno dell’Ateneo.

Tra le iniziative più apprezzate dell'Università Unicusano telematica c’è anche la Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca Medico-Scientifica, la cui mission è di far progredire le conoscenze scientifiche con l’altissimo scopo di cancellare ogni malattia dal mondo grazie ad uno staff composto solo da giovani ricercatori che si impegnano quotidianamente per dare un mano per il progresso delle scienze. Le attività svolte dalla Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca Medico-Scientifica riguardano la ricerca in campo bio-medico e diagnostico, la divulgazione delle informazioni scientifiche e la formazione.

L'Università telematica Unicusano, nelle opinioni 2020 – anno caratterizzato come sappiamo dal Coronavirus, viene apprezzata per il modo in cui ha consentito di far fronte all'emergenza COVID-19 preservando il diritto allo studio. Molti studenti chiedono all'Università di continuare a permettere di sostenere gli esami in modalità telematica anche in futuro.

Unicusano: contatti e segreteria

Contatti Unicusano:

Posta Elettronica Certificata: unicusano@pec.it

Segreteria Unicusano:

la segreteria studenti è situata in via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 Roma Tel 06.4567.8350 – 06.7030.7312 Fax 06.4567.8379 Orari di ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

è situata in via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 Roma Centralino Unicusano per i già studenti: 06.8932.0000

Iscrizione a Unicusano: quando e come iscriversi

Unicusano, quando iscriversi?

Le immatricolazioni all'Università telematica Unicusano sono aperte durante tutto l’anno. Solo per la metodologia telematica blended le iscrizioni vengono chiuse il 31 dicembre.

Per sapere entro quando poter effettuare l'iscrizione all'Università è consigliabile consultare i singoli bandi dei corsi di laurea, dei master, dei corsi singoli e dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale erogati da Unicusano. Puoi inoltre richiedere informazioni su questo tema direttamente ai nostri esperti, utilizzando il form a fondo pagina.

Una particolarità dell'Università Unicusano è che l'anno accademico inizia con il mese di immatricolazione per coloro che si iscrivono da aprile a luglio e terminerà lo stesso mese del successivo.

Unicusano: come funziona l’immatricolazione e il pagamento

l'ammissione ai corsi di laurea online è consequenziale al possesso di: un diploma di scuola secondaria superiore per i corsi di durata triennale; una laurea triennale di primo livello per i corsi di laurea specialistica; eventuali capacità e conoscenze di base funzionali al percorso di studi che si intende intraprendere;

le modalità di pagamento consentite dall’Ateneo sono le seguenti: tramite RID – bancario o postale che prevede il versamento della retta di 6 rate mensili consecutive di pari importo; tramite bonifico bancario, che prevede il versamento della retta in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure in due soluzioni di pari importo a distanza di 30 giorni l’una dall’altra.



Per ricevere aiuto gratuitamente nel processo di iscrizione compila il form che trovi in questa pagina.

Riconoscimento CFU con Unicusano: come funziona a Unicusano il recupero crediti

All'Università Unicusano il recupero dei crediti conseguiti in carriere universitarie precedenti è possibile chiedendo che vengano riconosciuti gli esami sostenuti precedentemente negli altri Atenei, anche a seguito di una Rinuncia agli studi. Il riconoscimento CFU di Unicusano può riguardare sia precedenti esperienze universitarie con esami sostenuti che esperienze lavorative attinenti al proprio percorso di studi (in quest'ultimo caso verranno riconosciuti al massimo 12 CFU).

La convalida dei CFU, da richiedere gratuitamente anche attraverso il nostro modulo contatti, è possibile una sola volta, all’atto dell’iscrizione, fornendo tutta la documentazione richiesta. Questa è poi soggetta alla valutazione insindacabile del Comitato Tecnico Organizzatore.

Se sarai soddisfatto del riconoscimento crediti ottenuto, potrai decidere di proseguire l’iscrizione all’Università Unicusano procedendo con l’apposita domanda di iscrizione.

Compila il form che trovi in questa pagina per ricevere il modulo ed essere guidato gratuitamente dai nostri esperti, ed essere così certo di non commettere errori e di vederti riconosciuti il maggior numero possibile di CFU.