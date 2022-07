Classe di Laurea L-10 Triennale in Lettere

La classe di Laurea L-10 in Lettere è un indirizzo perfetto per chi non ha ancora ben definito la strada della propria carriera perché offre una tale multidisciplinarietà da permettere di rimandare per un po’ questo tipo di decisione. La laurea online in Lettere (L-10) è perfetta per te se ti piacciono le materie umanistiche, tanto da volerne fare una professione. La classe di laurea L-10 esiste in Italia da più di 20 anni, motivo per cui la struttura stessa è assolutamente consolidata e il corpo docenti selezionato come il migliore sul mercato.

Ti offre moltissime possibilità: puoi scegliere tra la carriera giornalistica, l’insegnamento e il marketing, solo per citare alcuni esempi. Studiare lettere online permette anche di inserirsi nel settore archivistico e museale o nella promozione di eventi culturali. In questa guida definiremo tutti i tratti concernenti la classe di laurea online L-10, andando a fondo delle sue caratteristiche e degli sbocchi professionali che offre. In fondo alla guida trovi un form da compilare in modo da poter essere ricontattati a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri esperti.

Lettere L-10 nelle Università Online

Le università online che offrono un corso di laurea triennale in Lettere (L-10) sono 5 e trovi tutte le loro caratteristiche riassunte in questa tabella:

Studiare lettere online è molto vantaggioso, ecco una lista di tutti i benefici che offre:

Rilascia un titolo riconosciuto dal MIUR e quindi valido a tutti gli effetti per sostenere concorsi pubblici e partecipare ai processi di selezione aziendale

e quindi valido a tutti gli effetti per sostenere concorsi pubblici e partecipare ai processi di selezione aziendale Per entrare non devi sostenere alcun test d’ingresso : l’accesso è libero e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, a differenza delle università pubbliche

: l’accesso è libero e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, a differenza delle università pubbliche Non ci sono orari: puoi studiare e lavorare contemporaneamente e formarti in qualsiasi momento e da qualsiasi posto nel mondo; ti basterà una connessione a internet e la voglia di metterti in gioco. Non c’è obbligo di frequenza e insegnanti e tutor sono sempre a tua disposizione per aiutarti

e formarti in qualsiasi momento e da qualsiasi posto nel mondo; ti basterà una connessione a internet e la voglia di metterti in gioco. Non c’è obbligo di frequenza e insegnanti e tutor sono sempre a tua disposizione per aiutarti tutti i materiali sono disponibili online : è tutto a portata di clic

: è tutto a portata di clic Le università online ti offrono un progetto innovativo e strutturato che ogni anno viene monitorato da un ente pubblico, l’ANVUR che ne mette in luce i punti di forza e le criticità stilando una classifica consultabile da chiunque

Nel prossimo paragrafo affronteremo il tema degli sbocchi lavorativi per capire quale tipo di carriera potresti intraprendere.

Lettere L-10: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi per la classe di laurea L-10 in Lettere sono tantissimi. Studiando Lettere Online puoi diventare:

Guida Turistica : ti basterà proseguire i tuoi studi con dei corsi di approfondimento

: ti basterà proseguire i tuoi studi con dei corsi di approfondimento Giornalista : in qualsiasi ambito e per qualsiasi specializzazione

: in qualsiasi ambito e per qualsiasi specializzazione Tecnico all’interno di un archivio o di una biblioteca : anche in questo caso potrai proseguire con un master che ti fornisca gli strumenti adatti alla professione

: anche in questo caso potrai proseguire con un master che ti fornisca gli strumenti adatti alla professione Operatore Museale

Web Marketing Specialist : SEO, SEM, Social Media Specialist, Growth Manager, ecc…

: SEO, SEM, Social Media Specialist, Growth Manager, ecc… Hr : ti piacerebbe fare il selezionatore di talenti? Questa è la specializzazione più giusta per te

: ti piacerebbe fare il selezionatore di talenti? Questa è la specializzazione più giusta per te Impaginatore

Correttore di Bozze : o comunque qualsiasi tipo di impiego all’interno della casa editrice

: o comunque qualsiasi tipo di impiego all’interno della casa editrice Addetto Stampa

Un altra professione che puoi svolgere naturalmente con la laurea online in Lettere è l'insegnamento! Ti basterà sostenere il concorso per l'abilitazione all'insegnamento e poi, una volta superato, ti si apriranno le porte delle aule! Nel prossimo paragrafo approfondiremo nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere per capire anche dove andrai ad insegnare.

Lettere L-10: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Partiamo da un presupposto importante: per diventare insegnante hai bisogno di una delle seguenti lauree magistrali:

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia

LM-2 Archeologia

LM-5 Archivistica e biblioteconomia

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM-14 Filologia Moderna

LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità

LM-39 Linguistica

Una volta ottenuto il titolo potrai accedere alle seguenti classi di concorso:

A-11 Discipline letterarie e latino

Discipline letterarie e latino A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-13 Discipline letterarie, latino e greco

Discipline letterarie, latino e greco A-22 Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

Oltre al possesso della laurea, in quasi tutti i casi occorre poi conseguire un determinato numero di cfu nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche.