Classe di Laurea L-22: Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Il corso di laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) nasce con l’obiettivo di formare professionisti esperti nella conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, adattato, educativo, ludico-ricreativo, sportivo. Si tratta del percorso perfetto per te se sei interessato a tutte quelle professioni che coinvolgono l’attività fisica e il benessere dell’individuo, dato dall’equilibrio psico-fisico.

La classe di laurea L-22 ha una durata complessiva di 3 anni nei quali verrai sottoposto alla formazione in ambiti legati alle tecniche addestrative e di allenamento con particolare attenzione alle caratteristiche di ogni soggetto, dal punto di vista della comunicazione e dei tratti biologici.

In questa guida ti parleremo di tutto quanto hai bisogno di sapere sulla classe di laurea L-22 in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (dagli sbocchi lavorativi alle classi di concorso dedicate) per arrivare alla definizione del percorso e aiutarti a capire se sia il più giusto per te. Per saperne di più, rivolgiti a un esperto orientatore compilando il form che trovi alla fine della guida.

Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22 nelle Università Online

L-22 in Scienze delle Attività Motorie e Sportive è una laurea molto richiesta e molto presente nel panorama delle università online. Qui ti riportiamo un elenco di tutti i corsi disponibili:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

I corsi di laurea online in Scienze Motorie offrono, poi, in generale, numerosi vantaggi:

Le tasse non vengono calcolate in base all’ISEE e i costi delle università online possono essere abbattuti grazie a convenzioni e borse di studio

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: puoi iscriverti in qualsiasi momento a quella che giudici l’università online migliore

Puoi richiedere in qualsiasi momento il cambio da un’università telematica ad una tradizionale, attraverso la pratica di riconoscimento dei crediti formativi

Puoi studiare e lavorare contemporaneamente abbattendo i tempi di gavetta e facendo carriera velocemente

Puoi formarti da casa, dal lavoro o da qualsiasi posto nel mondo: i materiali didattici sono disponibili online 24 ore 24, 7 giorni su 7

Non dovrai considerare i costi degli spostamenti e dei libri: le università online offrono tutta una serie di agevolazioni

Le aziende apprezzano sempre di più gli studenti che oltre a portare delle competenze date da anni di studio, aggiungono anche l’esperienza maturata sul campo

Se vuoi conoscere tutti i vantaggi che Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) offre, compila il form che trovi a fondo pagina inserendo i tuoi dati personali e attendendo la chiamata di un operatore di AteneiOnline che si metterà a tua disposizione per spiegarti il funzionamento delle università telematiche e i loro costi.

Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22: gli sbocchi lavorativi previsti

Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) prevede diversi sbocchi lavorativi, tanto che sono sempre di più gli studenti che decidono di intraprendere questo tipo di percorso. Con questa laurea potrai operare nel settore delle attività motorie e sportive, all’interno di strutture pubbliche e private, in organizzazioni sportive o nel contesto di scenari analoghi. Potrai diventare un preparatore atletico, uno sportivo, un procuratore, un talent scout o un giornalista specializzato in una delle numerose attività svolte nel nostro Paese, come il calcio, il nuoto o il basket. Potrai esercitare anche all’interno di:

Strutture sanitarie

Palestre e centri benessere

Strutture Fisioterapiche

Centri Olistici

Villaggi Vacanze

Centri sportivi

Società sportive

Non solo: potrai anche decidere di insegnare queste discipline. Se vuoi sapere come puoi ottenere questo obiettivo, continua a leggere l’articolo perché ne parleremo proprio nel prossimo paragrafo!

Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Per essere chiari, il corso di laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) non è sufficiente per accedere alle classi di concorso. Una volta conseguito il titolo, dovrai procedere con la laurea magistrale corrispondente.

Ecco un elenco delle possibilità in merito:

LM-47 – management dello sport e delle attività motorie

LM-67 – Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

LM-68 – Scienze e Tecniche dello Sport

Le classi di insegnamento a cui potresti accedere terminando il percorso, invece, sono:

A-48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

Poi potrai esercitare all’interno di:

Scuole secondarie di Primo Grado

Licei

Istituti Tecnici (tutti i settori)

Istituti Professionali (tutti i settori)

Sarai un insegnante di educazione fisica, ma solo dopo aver conseguito 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche e superato il concorso pubblico per l’insegnamento. Se hai ulteriori domande sull’argomento o sulle università telematiche, compila il form che trovi al termine di questo articolo, permettendo ad uno degli esperti di AteneiOnline di ricontattarti per delineare il percorso migliore e guidarti nelle pratiche di immatricolazione senza costi aggiuntivi.