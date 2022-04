Classe di Laurea L-26: Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Il corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari è perfetto per te se hai una passione per la terra e i suoi prodotti. Scegliere di intraprendere questo percorso scientifico e applicativo vuol dire prepararsi a diventare una figura professionale qualificata nell’ambito delle tecnologie agro-alimentari, dell’alimentazione e della gastronomia.

Leggendo attentamente il piano di studi appare subito chiaro che l’obiettivo finale, la mission, è il miglioramento dei prodotti alimentari dal punto di vista economico ma anche qualitativo, per operare all’interno di aziende che siano mirate al rispetto della sostenibilità nel senso più completo e totale del termine.

La Classe di laurea (L-26) ti permetterà di svolgere la professione che ami: questa guida definirà, invece, tutti gli aspetti più importanti del percorso all’interno delle Università Telematiche in Scienze e Tecnologie Alimentari parlando di sbocchi lavorativi e classi di concorso.

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari L-26 nelle Università Online

L-26 in Scienze e Tecnologie Alimentari all’interno delle università telematiche ha un solo un solo percorso con caratteristiche molto specifiche:

La laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) ti permette di affrontare un percorso completo nelle discipline che più di piacciono senza, però, rinunciare all’esperienza sul campo. Le università online, infatti, ti permettono di studiare e lavorare contemporaneamente grazie ad una piattaforma di e-learning in cui il materiale didattico è sempre disponibile per gli studenti.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza costi aggiuntivi, basterà consegnare i documenti relativi alla propria immatricolazione e pagare le tasse per avere accesso alla piattaforma e iniziare a studiare nelle pause dal lavoro o dalla vita personale. Inoltre, se hai già una carriera universitaria alle spalle, puoi richiedere il riconoscimento dei crediti formativi e vederti così già riconosciuto un certo di numero di esami.

Risparmierai sui costi degli spostamenti e del materiale didattico e potrai anche ambire ad accedere ad uno dei numerosi programmi di borse di studio messe a disposizione dall’università. Al termine del tuo percorso conseguirai un titolo valido a tutti gli effetti come quello di un qualsiasi ateneo tradizionale e che ti darà la possibilità di sostenere concorsi pubblici e processi di selezione aziendale all’interno di organizzazioni nazionali e internazionali.

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari L-26: gli sbocchi lavorativi previsti

I laureati della classe L-26 una volta conseguito il loro titolo riconosciuto dal MIUR potranno lavorare in diversi ambiti come quello:

della logistica e del packaging

del controllo della produzione e della trasformazione dei beni alimentari

della supervisione della qualità ma anche delle caratteristiche chimiche, sensoriali e nutrizionali

dell’attenzionamento delle materie prime

degli aspetti igienico-sanitari dei prodotti, della loro sicurezza dal momento della semina a quello del servizio a tavola

della somministrazione dei pasti all’interno di aziende che si occupano di ristorazione o anche dell’Istituzioni stesse

della filiera enogastronomia nella sua totalità

del giornalismo di settore

del marketing di settore

della gestione d’imprese di produzione dei prodotti biologici correlati

dei processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti

La scelta del lavoro da svolgere nel settore delle Scienze e Tecnologie Alimentari dipenderà molto dai tuoi interessi personali ma potrai partire chiedendoti se dopo la laurea triennale intendi proseguire i tuoi studi con una laurea magistrale. Con la laurea specialistica, infatti, potrai accedere ad una classe di concorso e seguire l’iter corretto per accedere all’insegnamento. Continua a leggere per capire quali classi di concorso possono essere a te destinate.

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari L-26: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Iniziamo con il dire – un aspetto che molti ignorano – che per accedere alle classi di concorso per l’insegnamento devi aver conseguito una laurea magistrale (altrimenti non potrai insegnare): per cui per esercitare, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26), dovrai studiare ancora due anni e ottenere un altro titolo.

Il ventaglio di possibilità è abbastanza ampio; dopo la laurea triennale, puoi scegliere tra i percorsi di laurea specialistica in:

LM-61 – Scienze della Nutrizione Umana

LM-69 – Scienze e Tecnologie Agrarie

LM-70 – Scienze e Tecnologie Alimentari

Grazie ad una queste, quella che meglio ti rappresenta, potrai avere accesso alle seguenti classi di concorso per Scienze e Tecnologie Alimentari:

A-15 – Discipline sanitarie

A-28 – Matematica e scienze

A-31 – Scienze degli alimenti

A-34 – Scienze e tecnologie chimiche

A-51 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A-52 – Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali

A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Come procederai? Dopo aver terminato la laurea magistrale e superato il concorso pubblico otterrai l’abilitazione all’insegnamento in:

Istituti Tecnici

Istituti Professionali

Licei

Scuole secondarie di Primo Grado

