Classe di Laurea LM-67: Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

La laurea magistrale LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ti prepara su materie molto specifiche che riguardano l’ambito biomedico, psicopedagogico, sociologico e giuridico e ti permette, in questo modo, di accedere a moltissime opzioni in termini di sbocchi lavorativi.

Per accedere a questo percorso dovrai aver conseguito una laurea triennale in Scienze Motorie della classe di laurea L-22 (oppure in un’altra classe, ma con un determinato numero di CFU nei Settori Scientifici Disciplinari caratterizzanti), a questo punto avrai di fronte a te due anni e un totale di 120 crediti formativi da acquisire, di cui almeno 20 CFU in discipline motorie e sportive, 16 CFU in ambito biomedico, 7 CFU in ambito psicologico e pedagogico, 5 in ambito sociologico.

In questa breve guida ti racconteremo tutto ciò che c'è da sapere sulla Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 nelle Università Online

La laurea magistrale LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate viene erogata in due università online con 3 percorsi diversi. Ecco tutte le specifiche:

I vantaggi di intraprendere un corso di laurea online in Scienze Motorie sono molteplici:

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e si può procedere con l’immatricolazione senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento

Non dovrai considerare le spese per gli spostamenti e dei libri: il materiale didattico è disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tutte le lezioni vengono promosse in rete. Dovrai recarti in ateneo solo per sostenere gli esami

I corsi sono organizzati dalle migliori università telematiche, apprezzate dalle aziende perché mixano l’acquisizione di competenze didattiche e pratiche

I costi delle università online sono contenuti e possono essere ulteriormente abbattuti usufruendo di tantissime convenzioni stipulate tra l’ateneo e diverse istituzioni

Al termine del percorso in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate riceverai un titolo di studio valido per sostenere concorsi pubblici e partecipare ai processi di selezione in aziende nazionali e internazionali

La laurea magistrale LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate può darti accesso a tutti questi benefici. Basterà compilare tutta la documentazione e pagare le tasse per iniziare subito con la formazione.

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi professionali del corso di laurea magistrale LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate sono molteplici. Potrai esercitare come:

Preparatore atletico

Specialista dell’educazione

Istruttore di una disciplina sportivo

Giornalista sportivo

Talent Scout

Procuratore Atletico

Manager Sportivo

Allenatore

Atleta professionista

Organizzatore di eventi sportivi

Le possibilità sono tantissime: il primo passo è scegliere se proseguire con un master o un corso professionalizzante oppure conseguire 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche per provare a sostenere il concorso per l’insegnamento. Proprio a questo proposito nel prossimo paragrafo parleremo delle classi di concorso dedicate a questa disciplina per darti tutte le coordinate giuste per sostenere il concorso per la docenza.

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti in merito agli sbocchi lavorativi della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea magistrale della classe LM-67 ti permette, dopo aver acquisito 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche di partecipare al concorso per l’abilitazione a partecipare alle classi di concorso A-48 (ex A029 A030 ) per esercitare l’insegnamento in Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A-49 (ex A029 A030 ) inerente le Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado.

La classe di concorso A-48, poi, ti introdurrà all’insegnamento di Scienze motorie e sportive presso il Liceo artistico, linguistico, classico, musicale, scientifico, Liceo delle scienze umane, Liceo sportivo oltre che presso gli istituti professionali e tecnici; mentre quella A-49 ti permetterà di insegnare la stessa materia nella scuola secondaria di primo grado.

Ora che hai tutte le informazioni non ti resta che decidere e procedere con l'immatricolazione.